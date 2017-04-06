 Єврокомісія визнала Хорватію готовою приєднатися до Шенгенської зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Єврокомісія визнала Хорватію готовою приєднатися до Шенгенської зони

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену.

Хорватське місто Дубровник є популярним напрямком серед туристів

Хорватське місто Дубровник є популярним напрямком серед туристів

Хорватія невдовзі може приєнатися до Шенгенської зони. Єврокомісія у вівторок, 22 жовтня, визнала, що ця балканська країна готова приєднатися до Шенгенської зони, - за більш ніж чотири роки після подання нею відповідної заявки.

"Хорватія вжила заходів для виконання необхідних умов (для приєднання до Шенгенської зони - ред.)", - сказав на пресконференції у Страсбурзі єврокомісар із внутрішніх справ та питань міграції Дімітріс Аврамопулос, цитує агенція новин Reuters.

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ЄС розробляє автоматичну систему контролю за тими, хто в'їжджатиме за безвізом. Мета - запобігти потраплянню до Шенгену терористів, злочинців, шахраїв і нелегальних мігрантів. Європарламент дав зелене світло проекту. (05.07.2018)

Усі держави-члени ЄС, які прагнуть цього, повинні стати членами Шенгенської зони, переконана Анґела Меркель. Утім, вона нагадала і про умови, які ці держави повинні виконати. (15.09.2017)

Відтепер несанкціонований перетин хорватсько-угорського кордону біженцями вважатиметься злочином. Шукачам притулку доведеться користуватися іншими маршрутами, аби потрапити до мети своєї подорожі. (17.10.2015)

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав уряд Хорватії. "Я вдячний Хорватії за її зусилля та наполегливість виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену", - сказав він, цитує агентство dpa. Тепер рішення про членство Хорватії в Шенгені мають схвалити держави-члени ЄС Юнкер закликав їх "зробити правильні кроки".

Хорватія стала членом Євросоюзу у 2013 році. Однак щоб приєднатися до Шенгенської зони, вона повинна була переконати Брюссель у тому, що країна зможе ефективно охороняти зовнішні кордони ЄС. Це питання є особливо чутливим після кризи біженців у 2015 році.

Очікується, що членство в Шенгенській зоні піде на користь хорватській економіці та зокрема її туристичному сектору, оскільки будуть скасовані перевірки на кордоні. На туризм припадає майже п'ята частина ВВП Хорватії. 

До Шенгенської зони належать 22 з 28 країн-членів ЄС, а також чотири країни, які не є членами ЄС, - Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Крім Хорватії, іншими країнами-членами ЄС, які не перебувають у Шенгенській зоні, є Великобританія, Ірландія, Болгарія, Румунія та Кіпр. 

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