Єврокомісія визнала Хорватію готовою приєднатися до Шенгенської зони

Хорватія невдовзі може приєнатися до Шенгенської зони. Єврокомісія у вівторок, 22 жовтня, визнала, що ця балканська країна готова приєднатися до Шенгенської зони, - за більш ніж чотири роки після подання нею відповідної заявки.

"Хорватія вжила заходів для виконання необхідних умов (для приєднання до Шенгенської зони - ред.)", - сказав на пресконференції у Страсбурзі єврокомісар із внутрішніх справ та питань міграції Дімітріс Аврамопулос, цитує агенція новин Reuters.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав уряд Хорватії. "Я вдячний Хорватії за її зусилля та наполегливість виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену", - сказав він, цитує агентство dpa. Тепер рішення про членство Хорватії в Шенгені мають схвалити держави-члени ЄС Юнкер закликав їх "зробити правильні кроки".

Хорватія стала членом Євросоюзу у 2013 році. Однак щоб приєднатися до Шенгенської зони, вона повинна була переконати Брюссель у тому, що країна зможе ефективно охороняти зовнішні кордони ЄС. Це питання є особливо чутливим після кризи біженців у 2015 році.

Очікується, що членство в Шенгенській зоні піде на користь хорватській економіці та зокрема її туристичному сектору, оскільки будуть скасовані перевірки на кордоні. На туризм припадає майже п'ята частина ВВП Хорватії.

До Шенгенської зони належать 22 з 28 країн-членів ЄС, а також чотири країни, які не є членами ЄС, - Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Крім Хорватії, іншими країнами-членами ЄС, які не перебувають у Шенгенській зоні, є Великобританія, Ірландія, Болгарія, Румунія та Кіпр.