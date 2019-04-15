Єврокомісія виділить 200 мільйонів євро на новий газопровід до Польщі

Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який поєднає Польщу, Данію та Норвегію. Угоду про виділення на цей проект гранту в розмірі майже 215 мільйонів євро підписали в понеділок, 15 квітня, в Брюсселі за присутності віце-президента Єврокомісії з енергетики Мароша Шефчовича та прем'єра Польщі Матеуша Моравецького. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Планується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року постачати газ з Північного моря до Польщі та, згодом, до країн Балтії. Крім того, цим трубопроводом зможуть транспортувати газ з Польщі (у тому числі й імпортований до цієї країни скраплений природний газ, СПГ) до Данії та Швеції, додають у Єврокомісії. Брюссель уже раніше виділяв кошти на економічну та технічну оцінку проекту.

Нагадаємо, минулого року газ з РФ становив майже 67 відсотків газу, імпортованого польською державною нафтогазовою компанією PGNiG до цієї країни. Baltic Pipe - частина стратегії Варшави зі зниження залежності від російського газу.

Як відомо, Євросоюз прагне до диверсифікації поставок газу на його ринок, зокрема за рахунок СПГ, а також нових трубопроводів, наприклад, EastMed Pipeline, котрий має поєднати родовища у східному Середземномор'ї з Грецією та Італією. Також, оскільки система газопроводів у ЄС розвинена дуже нерівномірно, Брюссель сприяє прокладанню нових "труб" з метою створення єдиного ринку "блакитного палива" у ЄС.

Водночас 15 квітня Рада ЄС остаточно затвердила зміни до Газової директиви, що поширить європейські газові норми, які регулюють діяльність газогонів всередині ЄС, на "труби", які ведуть на територію об'єднання з третіх країн. Зокрема, це вплине на"Північний потік-2" , оскільки суттєво ускладнить запровадження його в експлуатацію.