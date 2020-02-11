Єврокомісар: ЄС не змінить політику санкцій щодо Росії без прогресу "Мінська"

Єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї заявив, що Євросоюз не змінюватиме позицію в питанні санкцій, доки не буде прогресу у виконанні Росією мінських угод. Про це Варгеї заявив у інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому в середу, 12 лютого.

"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися, - що якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це - принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. (...) Але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку", - наголосив єврокомісар.

Також Варгеї запевнив, що тимчасово окуповані території не є перешкодою для поглиблення відносин між Європейським Союзом та Україною. "Окуповані території не є самі по собі перешкодою для продовження та посилення відносин ЄС і України. І, звісно, ми продовжимо наполягати на необхідності відновити контроль України над окупованими територіями. І ми хочемо, щоб Росія віддала Україні назад ці території", - заявив єврокомісар.

Єврокомісія вважає співпрацю з Києвом пріоритетом

Варгеї підкреслив, що Єврокомісія (ЄК) і надалі підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність та суверенітет. За його словами, ЄК вважає економічне співробітництво з Києвом і економічний розвиток України пріоритетним напрямком.

"Ми готові допомогти, і я думаю, що уряд відкритий до роботи з нами над цим. (...) Це також прокладе шлях до швидшої інтеграції української економіки в європейську. Це означає прямі іноземні інвестиції, це означає бізнессередовище", - заявив він.

При цьому єврокомісар підкреслив важливість для співпраці з ЄС забезпечення Києвом верховенства права, зменшення та викорінення корупції.

"Без цього жоден інвестор не прийде і не підтримає країну своїми грошима. І це також означає інвестування в майбутнє, в освіту, клімат і енергетичні цілі, відновлювану енергію, енегроефектівність. У всіх цих сферах ми більш ніж раді прискоритися, якщо Україна готова до цього. І сигнали, які я отримав, були дійсно позитивними", - сказав він.

Крім того, за словами Варгеї, не менш важливою є свобода преси і судів, а також - реформа банківського законодавства.

Як повідомлялося, з 11 по 12 лютого Олівер Варгеї перебуває в Україні з офіційним візитом. На переговорах з українським урядом напередодні головними темами стали "промисловий безвіз", угода про спільний авіапростір, права нацменшин, декарбонізація української енергетики, перегляд угоди про зону вільної торгівлі, боротьба з корупцією і європейська допомога в переході Києва до цифрової економіки.

12 лютого Варгеї провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. На ній, за повідомленням пресслужби президента України, "співрозмовники детально обговорили співпрацю України та Європейського Союзу й узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік".