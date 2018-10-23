Єврокомісар Еттінґер вимагає протидії посиленню впливу Китаю в ЄС

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) виступив з вимогою протидіяти тенденціям, коли ключові складові критично важливої європейської інфраструктури опиняються під контролем КНР. Про це член Європейської Комісії (ЄК) заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke у неділю, 24 березня.

"Я з тривогою спостерігаю, як в Італії та в інших європейських країнах елементи стратегічно важливої ​​інфраструктури - лінії електропередач, ділянки швидкісного залізничного сполучення або порти - потрапляють не в європейські, а в китайські руки", - заявив єврочиновник, якого цитує агенція новин Reuters.

На думку єврофункціонера, уряди окремих європейських країн просто недостатньо враховують національні та європейські інтереси, коли допускають такі явища. "Варто було б подумати про запровадження європейського права вето або європейського механізму схвалення угод, здійснюваного через Єврокомісію", - додав Еттінґер.

На тлі цього член Єврокомісії наголосив на необхідності негайної розробки європейської стратегії щодо Китаю. Повне інтерв'ю з Еттінґером опублікують 25 березня.

Як повідомлялося, 24 березня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував Італіюза підтримку китайського проекту зі створення так званого "нового Шовкового шляху".

Нагадаємо, напередодні Італія, незважаючи на критику з Вашингтона та Брюсселя, підтримала ініціативу Китаю зі створення "нового Шовкового шляху". У Римі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і голова КНР Сі Цзіньпін були присутні на церемонії підписання меморандуму про співпрацю, згідно з яким Китай найближчим часом інвестує кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст та розширить співпрацю з Італією у низці сфер.

Італія стала першою країною-членом Великої сімки (G7), котра приєдналася до глобального китайського проекту. Раніше з країн ЄС готовність до реалізації цього проекту продемонструвала Португалія.