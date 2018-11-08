 Єврокомісар Ган у Києві: критика за зачиненими дверима? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.11.2018

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Україна

Єврокомісар Ган у Києві: критика за зачиненими дверима?

Йоганнес Ган везе до Києва звіт Єврокомісії щодо прогресу в імплементації угоди про асоціацію. Неприємних несподіванок у звіті не буде, прогнозують експерти. Критику очікують радше віч на віч.

Йоганнес Ган представить у Києві звіт Єврокомісії щодо виконання угоди про асоціацію

Йоганнес Ган представить у Києві звіт Єврокомісії щодо виконання угоди про асоціацію

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган сьогодні, 9 листопада, прибуває до Києва. Очікується, що він зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем’єром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, головою Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником і поспілкується з представниками громадянського суспільства. 

Головна мета його візиту - представлення щорічного звіту Єврокомісії про імплементацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  Ган особисто вручить звіт прем’єру Гройсману, після чого цей документ стане відкритим для публічного доступу. Окремо на переговорах з українським керівництвом Єврокомісар Ган гостро поставить питання нерозкритих злочинів проти громадських активістів, прогнозують експерти.

Нейтрально-позитивний

Підготовка окремих щорічних звітів про імплементацію угоди про асоціацію європейською та українською стороною - звична практика, передбачена співпрацею Києва і Брюсселя в рамках угоди, розповів DW голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак. Експерт передбачає, що у цьогорічному звіті "сюрпризів для влади не буде" і  його зміст "великою мірою перегукуватиметься з декларацією останнього саміту Україна-ЄС". 

"Варто очікувати, що європейська сторона наголошуватиме на важливості пришвидшити реформи у наших "больових точках" - сфера судочинства, боротьба з корупцією, і відзначить досягнення у реформі держслужби, питаннях енергетики, торгівлі", - каже Максак.

Критику на адресу Києва оглядачі очікують радше за зачиненими дверима

Критику на адресу Києва оглядачі очікують радше за зачиненими дверима

Терплячий Брюссель

За останній час Київ не показав особливого прогресу в імплементації угоди про асоціацію з ЄС, констатує старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра. Експерт вказує на дані урядового звіту про імплементацію угоди про асоціацію, згідно з яким торік Україна імплементувала лише 41 відсоток з взятих на себе в рамках угоди зобов’язань. За словами Літри, звіт стане приводом "поговорити про ті перетворення, які ще зрушилися з місця", наприклад, у сфері транспорту та реформування митниці.

Текст документу, який до представництва Єврокомісії у Києві надійшов з Брюсселя ще на початку тижня, європейські дипломати тримали у строгому секреті. Зважаючи на практику аналогічних звітів за минулі роки, у тексті навряд чи слід очікувати прямої критики чи гострих зауважень на адресу української влади. Утім, і чіткі сигнали на адресу Києві також імовірні. Як це було у висновку минулорічного звіту, в якому Україну закликали подвоїти зусилля у впровадженні життєво важливих реформ, зокрема у боротьбі з корупцією. І також нагадується, що ЄС надаватиме свою політичну, технічну та фінансову підтримку лише у прямій залежності від просування системних реформ в Україні.

Лео Літра пояснює таку дипломатичність тим, що Брюссель "з терпінням ставиться до України, бо розуміє, наскільки важко в умовах війни запустити на повну потужність імплементацію угоди".

DW.COM

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Передвиборчі акценти

31 грудня в Україні офіційно стартуватиме президентська передвиборча кампанія, і з огляду на це візит Йоганнса Гана має деякі специфічні акценти. Старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк очікує, що звіт ЄС про імплементацію угоди буде збалансованим і загалом позитивним. "Це стане певним сигналом на підтримку чинного президента України", - переконаний Денисюк. Хоча він припускає, що без традиційної критики, наприклад, щодо зняття мораторію на експорт лісу-кругляку або швидшого запуску Антикорупційного суду,  на адресу Києва не обійдеться.   

Хоча електоральний фактор цього візиту в ЄС ніхто не визнає, але він присутній, погоджується Лео Літра. "Українську чинну владу не хочуть публічно критикувати перед виборами, бо це дасть аргумент популістським силам всередині країни", - каже він. Тому усі зауваження та незадоволення, на які є підстави, Йоганнес Ганн висловить українським партнерам за зачиненими дверима, переконаний оглядач.

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