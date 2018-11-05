 Єврокомісар висловився за відмову від переговорів про вступ Туреччини до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Єврокомісар висловився за відмову від переговорів про вступ Туреччини до ЄС

На думку єврокомісара Йоганнеса Гана, переговори про вступ Туреччини в ЄС треба припинити. Замість обговорення членства країни в Євросоюзі треба вдосконалити нині чинний митний союз.

Йоганнес Ган

Йоганнес Ган

Комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) висловився за остаточне припинення переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу.

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Раді ЄС рекомендовано почати переговори про вступ Албанії та Македонії до Євросоюзу. Водночас Єврокомісія у своєму звіті жорстко розкритикувала ситуацію в Туреччині, яка також є кандидатом на вступ до ЄС. (17.04.2018)

Членство Туреччини в ЄС не видається реалістичним в близькому майбутньому, заявив Ган в інтерв'ю газеті Die Welt, опублікованому у вівторок, 6 листопада. "У довгостроковій перспективі для Туреччини і Євросоюзу було б чесніше піти новим шляхом і припинити переговори про членство", - заявив Ган, додавши при цьому, що ознак готовності припинити переговори серед більшості членів ЄС немає.

Єврокомісар нагадав про скептичні висловлювання французького президента Еммануеля Макрона щодо шансів на досягнення прогресу в переговорах. За словами Гана, це "питання порядності - турбуватися про прозорі відносини". Єврокомісар підтримує вдосконалення чинного митного союзу з Туреччиною, але цю ініціативу в червні було відхилено Євросоюзом.

Переговори між ЄС та Туреччиною за останні кілька років зайшли у де-факто глухий кут, зокрема через істотне погіршення стану дотримання прав людини і свободи преси в Туреччині після спроби військового перевороту у 2016 році. У червні було прийнято рішення про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС.

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