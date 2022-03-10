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Єврозона - група держав, які користуються спільною загальноєвропейською валютою євро.
До Єврозони входять 19 європейських країн: Австрія, Бельгія, Ірландія, Італія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва.
Якщо придивитися до різних купюр євро, можна побачити різні мости як символ єднання. Мости - вигадані. Вони не існували, допоки нідерландський дизайнер Робін Стам не заповзявся збудувати їх у місті Спайкеніссе. Дивіться, що з цього вийшло.