20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС?

1 січня 2002 року євро запровадили для готівкових розрахунків у 12 країнах ЄС. Експерти тоді висловлювали багато позитивних і негативних прогнозів. Що з них справдилося, а що ні?