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Єврозона

Єврозона - група держав, які користуються спільною загальноєвропейською валютою євро.

До Єврозони входять 19 європейських країн: Австрія, Бельгія, Ірландія, Італія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва.

ЄЦБ: Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків

ЄЦБ: Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків 10.03.2022

Європейський центробанк різко скорегував у бік підвищення прогнози щодо зростання інфляції в Єврозоні. Регулятор пов'язав це з війною в Україні та стрімким зростанням цін на енергоносії.
Січнева інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію спільної валюти

Січнева інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію спільної валюти 02.02.2022

У січні ціни на товари та послуги в країнах євро зросли на 5,1 відсотка - максимальний показник з 1999 року, коли було запроваджено єдину європейську валюту.
20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС?

20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС? 01.01.2022

1 січня 2002 року євро запровадили для готівкових розрахунків у 12 країнах ЄС. Експерти тоді висловлювали багато позитивних і негативних прогнозів. Що з них справдилося, а що ні?
Річний рівень інфляції в Єврозоні досяг у листопаді історичного максимуму

Річний рівень інфляції в Єврозоні досяг у листопаді історичного максимуму 30.11.2021

Річний рівень інфляції в Єврозоні злетів до позначки 4,9 відсотка - найвищого показника з 1997 року. Різке підвищення в основному - наслідок стрибка цін на енергоносії.
Інфляція в Єврозоні сягнула найвищого показника за 13 років

Інфляція в Єврозоні сягнула найвищого показника за 13 років 01.10.2021

У вересні річна інфляція в зоні євро становила 3,4 відсотка, повідомив Євростат. Енергоносії подорожчали на 17,4 відсотка, харчі - на 2,1 відсотка. ЄЦБ пов'язує зростання інфляції з пандемією коронавірусу.
Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея)

Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея) 27.09.2021

Її порівнювали і з Гітлером, і з доміною, і з матір'ю Терезою. Дивіться, як преса реагувала на зміну іміджу канцлерки ФРН Анґели Меркель.
Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ 27.09.2021

Її порівнювали і з Гітлером, і з доміною, і з матір'ю Терезою. Дивіться, як преса реагувала на зміну іміджу канцлерки ФРН Анґели Меркель.
Наймасштабніші кризи епохи Анґели Меркель

Наймасштабніші кризи епохи Анґели Меркель 20.09.2021

Пандемія COVID-19, клімат, біженці й криза Єврозони: за період перебування Меркель на посаді канцлерки Німеччини ці проблеми викликали найзапекліші суперечки в Бундестазі. DW підбила підсумки.
ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році

ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році 09.09.2021

Аналітики ЄЦБ переглянули свій економічний прогноз для Єврозони на поточний рік. Нова оцінка передбачає зростання темпів інфляції та ВВП до кінця року.
16 років на посаді канцлерки Німеччини: як Анґела Меркель змінювала світ

16 років на посаді канцлерки Німеччини: як Анґела Меркель змінювала світ 08.09.2021

За 16 років на посаді канцлерки Анґела Меркель залишила у зовнішній політиці Німеччини помітний слід. Роль Берліна у світі значно зросла, але глобальних викликів та криз також вельми побільшало.

Єврокомісія прогнозує прискорення зростання економіки у Євросоюзі

Єврокомісія прогнозує прискорення зростання економіки у Євросоюзі 12.05.2021

Єврокомісія значно покращила прогноз щодо розвитку економіки у країнах Євросоюзу. У Брюсселі розраховують, що успіхи кампанії з вакцинації від коронавірусу позитивно вплинуть на кон'юнктуру.
Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта

Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта 17.03.2021

Долар США нині залишається головною глобальною резервною валютою. Та чи довго так триватиме? Вже за президентства Дональда Трампа у цьому з'явилися сумніви. Наскільки серйозні конкуренти у "зеленого"?
В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро

В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро 03.01.2021

Країни Єврозони запланували на 2021 рік випуск євромонет загальним номіналом близько двох мільярдів євро. Це ненабагато менше, ніж роком раніше, хоча через коронавірус люди дедалі рідше використовують готівку.

Нідерландці побудували мости, зображені на євро (23.12.2020) 23.12.2020

Якщо придивитися до різних купюр євро, можна побачити різні мости як символ єднання. Мости - вигадані. Вони не існували, допоки нідерландський дизайнер Робін Стам не заповзявся збудувати їх у місті Спайкеніссе. Дивіться, що з цього вийшло.
ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні

ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні 10.12.2020

Попри обнадійливі новини про вакцинацію від COVID-19, Єврозону очікують серйозні економічні виклики, попереджає глава ЄЦБ Крістін Лагард.
Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу рятівного фонду

Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу "рятівного" фонду 30.11.2020

Міністри фінансів країн Єврозони погодили пакет заходів зі реформування Європейського стабілізаційного фонду (ESM).
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