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Єврогрупа

Єврогрупу очолив міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю

Єврогрупу очолив міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю 09.07.2020

Наступні 2,5 роки на чолі Єврогрупи стоятиме ірландець Паскаль Донох'ю. Він пообіцяв, що на цій посаді "будуватиме мости" між усіма учасниками Єврозони.

Євросоюз створює гарантійний фонд обсягом у 25 мільярдів євро через Covid-19

Євросоюз створює гарантійний фонд обсягом у 25 мільярдів євро через Covid-19 17.04.2020

Європейський інвестиційний банк планує залучити до 200 мільярдів євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Новий гарантійний фонд робитиме акцент на підтримці малих і середніх підприємств.
Коронавірус: G7, Єврогрупа та Німеччина проводять кризові засідання

Коронавірус: G7, Єврогрупа та Німеччина проводять кризові засідання 16.03.2020

Через викликану новим коронавірусом пандемію COVID-19 у світі відбуваються кризові зустрічі на всіх рівнях.
Єврогрупа: Греція знову стоїть на своїх ногах

Єврогрупа: "Греція знову стоїть на своїх ногах" 22.06.2018

Початок погашення кредитів відкладено на 10 років до 2033 року, також Афіни отримають 15 мільярдів євро як резерв. Але нова програма порятунку не потрібна, заявив глава Єврогрупи.
Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро

Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро 12.01.2018

Маріу Сентену прагнутиме поглибити зв'язки між державами Єврозони. Він обіцяє зважати на очікування громадян.
У ЄС планують створити посаду міністра фінансів та економіки

У ЄС планують створити посаду міністра фінансів та економіки 06.12.2017

Єврокомісія планує створити посаду міністра фінансів та економіки, а також Європейський валютний фонд. Нова посада потрібна Євросоюзу для досягнення "більшої ефективності під час прийняття економічних рішень".
Один португалець - у Єврозоні воїн: Маріу Сентену очолив Єврогрупу

Один португалець - у Єврозоні воїн: Маріу Сентену очолив Єврогрупу 05.12.2017

Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Маріу Сентену. Раніше йому вдалося успішно вивести португальську економіку із прірви фінансової кризи. Тепер перед ним - завдання реформувати Єврозону.
Головою Єврогрупи обраний міністр фінансів Португалії Маріу Сентену

Головою Єврогрупи обраний міністр фінансів Португалії Маріу Сентену 04.12.2017

Маріу Сентену переміг у другому турі виборів на посаду глави Єврогрупи та став ключовою фігурою у Єврозоні в економічній сфері. Він почне виконувати обов'язки з 13 січня.

Країни Єврозони виділили Греції кредит у 8,5 мільярда євро

Країни Єврозони виділили Греції кредит у 8,5 мільярда євро 07.07.2017

Першу частину траншу в розмірі 7,7 мільярда євро Греція має отримати вже 10 липня. Решта буде виділена за умови успішного погашення поточної заборгованості всередині країни частково за рахунок власних ресурсів.
Країни Єврозони домовилися щодо кредиту Греції у 8,5 мільярда євро

Країни Єврозони домовилися щодо кредиту Греції у 8,5 мільярда євро 16.06.2017

Міністри фінансів країн Єврозони домовилися надати Афінам новий кредит після кількамісячних перемовин. Головну суперечку щодо реструктуризації боргу, на якій наполягав МВФ, остаточно розв'язати поки що не вдалося.
Глава МЗС ФРН пропонує списати частину боргу Греції всупереч позиції мінфіну

Глава МЗС ФРН пропонує списати частину боргу Греції всупереч позиції мінфіну 22.05.2017

Віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель виступає з пропозицією списати частину боргу Афінам всупереч позиції міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле.
Парламент Греції ухвалив новий пакет заходів жорсткої економії

Парламент Греції ухвалив новий пакет заходів жорсткої економії 19.05.2017

Ухвалені зміни до законодавства передбачають, зокрема, скорочення пенсій та збільшення податків. Уряд Греції тепер розраховує на списання Єврогрупою частини боргів.

Міністр фінансів: Греція попередньо домовилася з міжнародними кредиторами

Міністр фінансів: Греція попередньо домовилася з міжнародними кредиторами 02.05.2017

Греція та міжнародні кредитори досягли домовленості на технічному рівні про подальші заходи економії, в обмін на які Афіни мають отримаюти новий транш кредиту, повідомив міністр фінансів Греції.
Єврогрупа схвалила виділення Греції 1,1 мільярда євро

Єврогрупа схвалила виділення Греції 1,1 мільярда євро 10.10.2016

За словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, Греція могла отримати 2,8 мільярда євро, однак від грецького уряду поки не надійшло необхідної інформації.
Греція ухвалила новий пакет реформ, потрібний для наступного траншу кредиту

Греція ухвалила новий пакет реформ, потрібний для наступного траншу кредиту 28.09.2016

Голосування у парламенті країні дає змогу Греції отримати черговий кредитний транш від Єврогрупи у розмірі 2,8 мільярда євро.
Єврогрупа вимагає від Греції прогресу в реформах

Єврогрупа вимагає від Греції прогресу в реформах 09.09.2016

Лише після втілення реформ Афіни зможуть отримати наступний транш допомоги розміром у 2,8 мільярда євро. Від Греції чекають прогресу до кінця вересня.
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