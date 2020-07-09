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Наступні 2,5 роки на чолі Єврогрупи стоятиме ірландець Паскаль Донох'ю. Він пообіцяв, що на цій посаді "будуватиме мости" між усіма учасниками Єврозони.
Європейський інвестиційний банк планує залучити до 200 мільярдів євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Новий гарантійний фонд робитиме акцент на підтримці малих і середніх підприємств.
Через викликану новим коронавірусом пандемію COVID-19 у світі відбуваються кризові зустрічі на всіх рівнях.
Початок погашення кредитів відкладено на 10 років до 2033 року, також Афіни отримають 15 мільярдів євро як резерв. Але нова програма порятунку не потрібна, заявив глава Єврогрупи.
Маріу Сентену прагнутиме поглибити зв'язки між державами Єврозони. Він обіцяє зважати на очікування громадян.
Єврокомісія планує створити посаду міністра фінансів та економіки, а також Європейський валютний фонд. Нова посада потрібна Євросоюзу для досягнення "більшої ефективності під час прийняття економічних рішень".
Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Маріу Сентену. Раніше йому вдалося успішно вивести португальську економіку із прірви фінансової кризи. Тепер перед ним - завдання реформувати Єврозону.
Маріу Сентену переміг у другому турі виборів на посаду глави Єврогрупи та став ключовою фігурою у Єврозоні в економічній сфері. Він почне виконувати обов'язки з 13 січня.
Першу частину траншу в розмірі 7,7 мільярда євро Греція має отримати вже 10 липня. Решта буде виділена за умови успішного погашення поточної заборгованості всередині країни частково за рахунок власних ресурсів.
Міністри фінансів країн Єврозони домовилися надати Афінам новий кредит після кількамісячних перемовин. Головну суперечку щодо реструктуризації боргу, на якій наполягав МВФ, остаточно розв'язати поки що не вдалося.
Віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель виступає з пропозицією списати частину боргу Афінам всупереч позиції міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле.
Ухвалені зміни до законодавства передбачають, зокрема, скорочення пенсій та збільшення податків. Уряд Греції тепер розраховує на списання Єврогрупою частини боргів.
Греція та міжнародні кредитори досягли домовленості на технічному рівні про подальші заходи економії, в обмін на які Афіни мають отримаюти новий транш кредиту, повідомив міністр фінансів Греції.
За словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, Греція могла отримати 2,8 мільярда євро, однак від грецького уряду поки не надійшло необхідної інформації.
Голосування у парламенті країні дає змогу Греції отримати черговий кредитний транш від Єврогрупи у розмірі 2,8 мільярда євро.
Лише після втілення реформ Афіни зможуть отримати наступний транш допомоги розміром у 2,8 мільярда євро. Від Греції чекають прогресу до кінця вересня.
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