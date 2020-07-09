Єврогрупа: "Греція знову стоїть на своїх ногах"

Початок погашення кредитів відкладено на 10 років до 2033 року, також Афіни отримають 15 мільярдів євро як резерв. Але нова програма порятунку не потрібна, заявив глава Єврогрупи.