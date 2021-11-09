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Євробляхи

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "євробляхи".

"Євробляхами" в Україні називають вживані легкові автомобілі з іноземною реєстрацією. Такі авто ввозяться в Україну без сплати мита і без подальшої перереєстрації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через Дію

Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через "Дію" 15.09.2021

Кабмін України схвалив експериментальний проєкт розмитнення автомобілів через портал і додаток "Дія". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це дозволить зробити розмитнення швидко і без корупції.
Пільгове розмитнення євроблях: бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень 30.08.2021

Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.
Пільгове розмитнення євроблях: Зеленський підписав закони

Пільгове розмитнення "євроблях": Зеленський підписав закони 12.05.2021

Підписані Володимиром Зеленським закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів заради пільгового розмитнення "євроблях". Сума акцизного збору залежатиме від кількох факторів.
Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти?

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти? 22.02.2021

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти, які знижують вартість розмитнення ввезених до 31 грудня 2020 року авто. Чи дозволить це закінчити багаторічну сагу "євроблях", з’ясовувала DW.
Розмитнення євроблях: Зеленський каже про розумний компроміс

Розмитнення "євроблях": Зеленський каже про "розумний компроміс" 18.02.2021

Законопроєкт про пільгове розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією допоможе захистити власників недорогих авто та екологію, вважає Володимир Зеленський.
Коли зникнуть євробляхи (відео)

Коли зникнуть "євробляхи" (відео) 17.02.2021

Чому влада вже стільки років не може врегулювати проблему "євроблях" і який існує вихід? Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021) 17.02.2021

"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
Євробляхіада: продовження чи початок кінця?

"Євробляхіада": продовження чи початок кінця? 02.09.2020

Епопея з вирішенням питань розмитнення авто, які завозять до України з-за кордону, почалась майже два роки тому. Рішення влади не задовольняли водіїв "євроблях". На черзі нові законопроєкти. Під Радою в Києві - мітинг.
Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео)

Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео) 02.01.2020

Новий 2020 рік принесе українцям чимало змін - найважливіші в огляді DW.

Що зміниться для українців у 2020? (30.12.2019) 30.12.2019

Земля на продаж, перепис населення, новий етап медичної реформи, штрафи за "євробляхи" та нові ціни на газ. DW про головні зміни, які принесе українцям 2020 рік.

Кабмін відтермінував штрафи за євробляхи до 2020 року

Кабмін відтермінував штрафи за "євробляхи" до 2020 року 02.10.2019

Уряд України відтермінував штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 1 січня 2020 року.
Рада відтермінувала штрафи за євробляхи

Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи" 12.09.2019

Застосування штрафних санкцій за порушення правил ввезення автомобілів на іноземних номерах, котрі набули чинності у серпні, відтермінували на 90 днів.

Штрафи для "євробляхерів": чи варто їх знову відстрочувати? (22.08.2019) 22.08.2019

Штрафи за нерозмитнені "євробляхи" набули чинності, але їх знову хочуть відтермінувати ще на 3 місяці. Як дізналася DW у київській митниці, за останній пільговий період з травня по серпень у Києві було розмитнено лише 158 автівок. Тож, чи доцільно знову відстрочувати штрафи?

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені євробляхи

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені "євробляхи" 22.08.2019

З 22 серпня в Україні стали чинними штрафи за нерозмитнені автівки з іноземною реєстрацією. Володимир Зеленський обіцяв знову відтермінувати штрафи.

Розмитнити машину і не розоритися - як це роблять німці (08.08.2019) 08.08.2019

Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував методи використання німецьких каталогів вартості машин "Шваке", якими українські митники послуговуються для вирахування мита. Що таке "Шваке" і як німці розмитнюють машини?
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