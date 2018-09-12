 ″Євробачення-2019″ відбудеться в Тель-Авіві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

"Євробачення-2019" відбудеться в Тель-Авіві

В Європейській мовній спілці вирішили, що фінальний етап конкурсу "Євробачення-2019" в Ізраїлі відбудеться в Тель-Авіві. На проведення також претендували Єрусалим та Ейлат.

Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2018 Нетта Барзилай

Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2018" Нетта Барзилай

Музичний конкурс "Євробачення-2019", який наступного року пройде в Ізраїлі, відбудеться в Тель-Авіві. Фінал конкурсу заплановано на 18 травня. Про це у четвер, 13 вересня, повідомила Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором конкурсу. Тель-Авів змагався за право прийняти фінальний етап конкурсу з Єрусалимом та Ейлатом.

У EBU також повідомили, що очікують від ізраїльського уряду усунення будь-яких можливих візових обмежень на в'їзд до країни для майбутніх учасників конкурсу, інформує агенція dpa. "Ми очікуємо на отримання цього тижня гарантій від прем'єр-міністра (Ізраїлю. - Ред.) стосовно безпеки та свободи пересування для кожного, хто прибуде на захід", - повідомив голова оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлінґ (Frank-Dieter Freiling).

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Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку? (13.05.2018)

Українець Melovin потрапив до вирішального раунду престижного пісенного конкурсу. Також путівки туди отримали фаворити - швед Бенджамін Інгроссо й норвежець Олександр Рибак. (11.05.2018)

За даними ЗМІ, EBU також отримала від уряду Ізраїлю обіцянку, що візи для учасників конкурсу видаватимуться незалежно від їхніх політичних поглядів. У січні цього року Ізраїль погрожував, що не допустить на свою територію активістів організацій, які закликали до бойкоту цієї країни.

Спершу уряд Ізраїлю наполягав на тому, щоб конкурс відбувся в Єрусалимі, який країна, всупереч резолюціям ООН у 1980 році оголосила своєю столицею. Однак через побоювання бойкоту з боку багатьох учасників від цієї вимоги відмовилися - за право провести фінальний етап конкурсу змагалися кілька міст. Раніше Ізраїль вже проводив "Євробачення" в Єрусалимі, востаннє - у 1999 році.

Країна отримала право на проведення "Євробачення-2019" після перемоги минулого року на конкурсі у Лісабоні ізраїльської виконавиці Нетти Барзилай.

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