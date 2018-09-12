"Євробачення-2019" відбудеться в Тель-Авіві

Музичний конкурс "Євробачення-2019", який наступного року пройде в Ізраїлі, відбудеться в Тель-Авіві. Фінал конкурсу заплановано на 18 травня. Про це у четвер, 13 вересня, повідомила Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором конкурсу. Тель-Авів змагався за право прийняти фінальний етап конкурсу з Єрусалимом та Ейлатом.

У EBU також повідомили, що очікують від ізраїльського уряду усунення будь-яких можливих візових обмежень на в'їзд до країни для майбутніх учасників конкурсу, інформує агенція dpa. "Ми очікуємо на отримання цього тижня гарантій від прем'єр-міністра (Ізраїлю. - Ред.) стосовно безпеки та свободи пересування для кожного, хто прибуде на захід", - повідомив голова оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлінґ (Frank-Dieter Freiling).

За даними ЗМІ, EBU також отримала від уряду Ізраїлю обіцянку, що візи для учасників конкурсу видаватимуться незалежно від їхніх політичних поглядів. У січні цього року Ізраїль погрожував, що не допустить на свою територію активістів організацій, які закликали до бойкоту цієї країни.

Спершу уряд Ізраїлю наполягав на тому, щоб конкурс відбувся в Єрусалимі, який країна, всупереч резолюціям ООН у 1980 році оголосила своєю столицею. Однак через побоювання бойкоту з боку багатьох учасників від цієї вимоги відмовилися - за право провести фінальний етап конкурсу змагалися кілька міст. Раніше Ізраїль вже проводив "Євробачення" в Єрусалимі, востаннє - у 1999 році.

Країна отримала право на проведення "Євробачення-2019" після перемоги минулого року на конкурсі у Лісабоні ізраїльської виконавиці Нетти Барзилай.