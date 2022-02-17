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"Євробачення-2017"

62-й конкурс "Євробачення-2017" відбувається в Києві з 9 до 13 травня.

Навколо конкурсу "Євробачення-2017" розгорівся скандал через співачку, яка мала представляти Росію. У березні 2017 року СБУ на три роки заборонила Юлії Самойловій в'їзд до України. Заборону пояснили тим, що російська співачка з обмеженими фізичними можливостями, ще 2015-го року порушила визначений Києвом законодавчий порядок і в'їхала до анексованого Росією Криму з російської території.

Євробачення: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу 17.02.2022

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.

Україна у 2017-му - найвизначніші події року (фотогалерея) 30.12.2017

Фінал "Євробачення" у Києві, безвіз для подорожей до ЄС, блокада Донбасу, гучні антикорупційні справи та найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими. Найвизначніші для України події 2017-го - у фотодобірці DW.
Події та персони 2017 року в Україні (відео)

Події та персони 2017 року в Україні (відео) 29.12.2017

Незадовго до кінця року DW підбиває підсумки, згадавши вагомі події у політиці та суспільному житті минулих 12 місяців.

Переможцеві Євробачення-2017 успішно пересадили серце

Переможцеві "Євробачення-2017" успішно пересадили серце 10.12.2017

Сальвадор Собрал від вересня жив завдяки штучному серцю. Лікарі сподіваються, що після одужання співак зможе вести повноцінне життя.
Аудит виявив сотні мільйонів гривень незаконних витрат на Євробаченні-2017 у Києві

Аудит виявив сотні мільйонів гривень незаконних витрат на "Євробаченні-2017" у Києві 21.10.2017

Незаконні витрати при закупівлі послуг та веденні бухгалтерії під час проведення пісенного конкурсу в Україні склали понад 460 мільйонів гривень, підрахували державні аудитори.

Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті

Переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті 28.09.2017

Переможець "Євробачення" Сальвадор Собрал перебуває у відділі інтенсивної терапії. 8 вересня він виступив з останнім концертом. Нині його може врятувати лише донорське серце.

Переможець "Євробачення-2017" в Києві бореться за життя (27.09.2017) 27.09.2017

Португалець Сальвадор Собрал, який переміг на "Євробаченні" в Україні, бореться за життя в одній з клінік Лісабона. Нині його може врятувати лише донорське серце.
Українці отримали німецьку нагороду за брендинг Євробачення

Українці отримали німецьку нагороду за брендинг "Євробачення" 18.08.2017

Київське креативне агентство Banda Agency спільно зі студією Republique отримало за брендинг "Євробачення-2017" престижну німецьку нагороду Red Dot Design Award.

Чим загрожують Євробаченню нові правила EBU

Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU 03.08.2017

Європейська мовна спілка з огляду на цьогорічну "справу Самойлової" при проведенні конкурсу в Києві внесла зміни у регламент "Євробачення". Однак нові правила містять неполітичні пастки для учасників.
Після проведення конкурсу в Україні правила Євробачення змінили

Після проведення конкурсу в Україні правила "Євробачення" змінили 02.08.2017

Після інциденту з недопуском російської співачки Юлії Самойлової на "Євробачення-2017" відправляти на конкурс учасників, яких потенційно можуть не пустити в країну його проведення, буде заборонено.
Штраф Україні через Євробачення-2017: чи справедливе покарання?

Штраф Україні через "Євробачення-2017": чи справедливе покарання? 29.06.2017

"Євробачення-2017" призвело до санкцій щодо Києва та Москви. Експерти вважають, що "м'яке" покарання Росії на тлі штрафу Україні не враховує низку факторів.
Євробачення-2017: EBU оштрафує лише Україну, Росію не каратиме

"Євробачення-2017": EBU оштрафує лише Україну, Росію не каратиме 29.06.2017

Попри відмову "Первого канала" транслювати "Євробачення-2017" Європейська мовна спілка вирішила не штрафувати російського мовника. Натомість на Україну буде накладено "суттєвий штраф".

Аласанія: EBU стає в чергу бажаючих придушити в колисці суспільне мовлення України

Аласанія: EBU стає в чергу бажаючих "придушити в колисці" суспільне мовлення України 29.06.2017

Голова Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив, що EBU накладе штраф на Україну за "незабезпечення участі в "Євробаченні-2017" учасниці від РФ Юлії Самойлової".
Європейська мовна спілка суттєво оштрафує Україну через Євробачення-2017

Європейська мовна спілка "суттєво" оштрафує Україну через "Євробачення-2017" 29.06.2017

Причиною штрафу, розмір якого поки не розголошується, стали зволікання у процесі підготовки до конкурсу та брак співпраці у зв'язку з ситуацією довкола недопуску представниці від Росії, зазначили в EBU.
Гроші Євробачення: 15 мільйонів євро могли арештувати за борги НТКУ перед Euronews

Гроші "Євробачення": 15 мільйонів євро могли арештувати за борги НТКУ перед Euronews 23.06.2017

Не претензії до "Євробачення" в Києві, а борги колишньої НТКУ могли стати причиною арешту 15 мільйонів євро, які належать Україні. Ці гроші були на рахунку в швейцарському банку як гарантія проведення пісенного конкурсу.
Коментар: Євробачення-2017 у Києві - крапку ставити зарано

Коментар: "Євробачення-2017" у Києві - крапку ставити зарано 15.05.2017

Конкурс "Євробачення" у Києві закінчився, проте його організація не мине безслідно ні для України, ні для Європейської мовної спілки, переконаний Андрій Бреннер.
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