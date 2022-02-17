62-й конкурс "Євробачення-2017" відбувається в Києві з 9 до 13 травня.

Навколо конкурсу "Євробачення-2017" розгорівся скандал через співачку, яка мала представляти Росію. У березні 2017 року СБУ на три роки заборонила Юлії Самойловій в'їзд до України. Заборону пояснили тим, що російська співачка з обмеженими фізичними можливостями, ще 2015-го року порушила визначений Києвом законодавчий порядок і в'їхала до анексованого Росією Криму з російської території.