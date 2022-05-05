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Євреї у Німеччині та інших країнах
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євреї".
Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Понад 40 членів його сім'ї загинули в концтаборі "Аушвіц". Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю DW - про трагедію Голокосту, пам'ять своєї сім'ї та необхідність засвоєння історичних уроків.
У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.
Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?