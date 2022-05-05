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Євреї

Євреї у Німеччині та інших країнах

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євреї".

Прем'єр Ізраїлю: Путін вибачився за слова Лаврова про євреїв і Гітлера

Прем'єр Ізраїлю: Путін вибачився за слова Лаврова про євреїв і Гітлера 05.05.2022

Як зазначив Нафталі Беннетт, президент РФ перепросив за слова Лаврова про те, що "Гітлер теж мав єврейську кров".

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв 02.05.2022

У своєму інтерв'ю очільник російського МЗС назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв, а також порівняв президента Украъни Володимира Зеленського з Гітлером.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.
Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост

Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост 04.04.2022

"Я ніколи не думала, що таке може знову статися". Ще будучи дітьми, ці люди пережили Другу світову війну, а зараз, вже у літньому віці, вони змушені втікати з охопленої війною України до ФРН.
З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України

З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України 16.03.2022

Здається, що заклик Володимира Зеленського до євреїв всього світу не залишився непочутим і в Україну починає надходити допомога єврейським біженцям. До евакуації євреїв з України долучилось багато єврейських організацій.
Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ

Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ 11.03.2022

Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю DW про вторгення Росії в Україну, своє звернення до росіян ззакликом зупинити війну та життя єврейської громади в умовах війни.
Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту

Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту 11.02.2022

Згідно з новим законом, єврейській громаді Латвії з 2023 року протягом десяти років перерахують 40 мільйонів євро, щорічно по 4 мільйони євро.
День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Голова Ради рабинів Європи: Мовчання більшості дозволяє меншості зруйнувати світ

Голова Ради рабинів Європи: Мовчання більшості дозволяє меншості зруйнувати світ 27.01.2022

Понад 40 членів його сім'ї загинули в концтаборі "Аушвіц". Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю DW - про трагедію Голокосту, пам'ять своєї сім'ї та необхідність засвоєння історичних уроків.
У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом 27.01.2022

У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.

Уціліла бранка концтаборів про жахи Голокосту (27.01.2022) 27.01.2022

27 січня 1945 року радянські війська звільнили концтабір "Аушвіц-Біркенау". З 2005 року цей день відзначається як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Аніта Ласкер-Вальфіш - одна з тих, хто пережив жахи "Аушвіца".

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022) 27.01.2022

Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

Яким буде меморіал в одеському Бабиному Яру (25.10.2021) 25.10.2021

На місці, де 80 років тому знищили 25 тисяч одеських євреїв, заклали капсулу пам'яті. Меморіал збудують за кошти Німеччини та міста Одеси. Який його задум?
Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру 06.10.2021

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" опублікував першу частину дослідження з іменами тих, хто вбивав українських євреїв 29 та 30 вересня 1941 року в урочищі під Києвом.

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру: солідарність, якої забракло 80 років тому (04.10.2021) 04.10.2021

"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?
У Києві в пам'ять про жертв Бабиного Яру заклали перший камінь спотикання

У Києві в пам'ять про жертв Бабиного Яру заклали перший "камінь спотикання" 30.09.2021

Перший "камінь спотикання" у Києві встановили у пам'ять про Людмилу Ткач, яка пережила масові розстріли у дитячому віці. В подальшому у столиці мають з'явитися 80 таких пам'ятних знаків.

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