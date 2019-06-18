 ЄБРР відстежує ситуацію навколо ″Приватбанку″ та Гонтаревої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

ЄБРР відстежує ситуацію навколо "Приватбанку" та Гонтаревої

Українська влада не повинна повертати "Приватбанк" його колишнім власникам, вважає віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію. У ЄБРР стежать за ситуацію навколо націоналізованого банку.

ЄБРР закликає не повертати Приватбанк колишнім акціонерам

ЄБРР закликає не повертати "Приватбанк" колишнім акціонерам

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" та подіями, пов'язаними з ексголовою Національного банку України Валерією Гонтаревою. Про це в четвер, 19 вересня, заявив віцепрезидент ЄБРР Алан Пію.

"Ми очікуємо від української влади правильних речей із відстеження коштів, які було вкрадено з банку і, звісно ж, ми очікуємо, що цей банк не буде повернено колишнім власникам. Це саме те, що я почув від президента Зеленського на зустрічі з ним. Я не маю підстав сумніватися в його готовності це зробити. Водночас ми пильні. Ми судимо за справами (...) ми відстежуємо ситуацію надзвичайно ретельно", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Пію, під час зустрічі Зеленський дав зрозуміти, що він усвідомлює: події навколо Гонтаревої - прямий виклик українській владі, іміджу країни та іміджу його самого. "Я переконаний, що він розуміє це", - додав банкір. При цьому віцепрезидент ЄБРР зазначив, що реакція Зеленського на події, пов'язані з Валерією Гонтаревою, була запізнілою, проте озвучена ним на цьому тижні позиція досить чітка. "Коли ми зустрілися у вівторок, це був перший пункт порядку денного, який він вніс. Він сам, я не питав його", - наголосив віцепрезидент ЄБРР.

Пію повідомив, що цього року ЄБРР інвестував у проєкти в Україні один мільярд доларів. "На цьому тижні, за випадковим збігом, наші інвестиції в країну в 2019 році перевищили один мільярд доларів у поточному році. І до кінця року ми збираємося інвестувати ще більше", - повідомив Пію. Своєю чергою, Зеленський сподівається, що протягом 2-3 років ЄБРР збільшить розмір щорічних інвестицій в Україну до одного мільярда євро, повідомила пресслужба президента.

DW.COM

Колишній співвласник найбільшого в Україні банку Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі "Приватбанк" за будь-яку ціну, однак прагне отримати "сатисфакцію" за усі обвинувачення. (13.09.2019)

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Як повідомлялось, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанку". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.

При цьому в останній час на колишню голову Національного банку Валерію Гонтареву, яка була однією з осіб, що приймала рішення про націоналізацію "Приватбанку", було скоєно низку атак. В ніч на 17 вересня невідомі особи підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. Раніше також було спалено автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. А на саму Гонтареву в центрі Лондона було скоєно наїзд автомобілем. Вона вважає ці події пов'язаними і заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.

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