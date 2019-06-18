ЄБРР відстежує ситуацію навколо "Приватбанку" та Гонтаревої

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" та подіями, пов'язаними з ексголовою Національного банку України Валерією Гонтаревою. Про це в четвер, 19 вересня, заявив віцепрезидент ЄБРР Алан Пію.

"Ми очікуємо від української влади правильних речей із відстеження коштів, які було вкрадено з банку і, звісно ж, ми очікуємо, що цей банк не буде повернено колишнім власникам. Це саме те, що я почув від президента Зеленського на зустрічі з ним. Я не маю підстав сумніватися в його готовності це зробити. Водночас ми пильні. Ми судимо за справами (...) ми відстежуємо ситуацію надзвичайно ретельно", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Пію, під час зустрічі Зеленський дав зрозуміти, що він усвідомлює: події навколо Гонтаревої - прямий виклик українській владі, іміджу країни та іміджу його самого. "Я переконаний, що він розуміє це", - додав банкір. При цьому віцепрезидент ЄБРР зазначив, що реакція Зеленського на події, пов'язані з Валерією Гонтаревою, була запізнілою, проте озвучена ним на цьому тижні позиція досить чітка. "Коли ми зустрілися у вівторок, це був перший пункт порядку денного, який він вніс. Він сам, я не питав його", - наголосив віцепрезидент ЄБРР.

Пію повідомив, що цього року ЄБРР інвестував у проєкти в Україні один мільярд доларів. "На цьому тижні, за випадковим збігом, наші інвестиції в країну в 2019 році перевищили один мільярд доларів у поточному році. І до кінця року ми збираємося інвестувати ще більше", - повідомив Пію. Своєю чергою, Зеленський сподівається, що протягом 2-3 років ЄБРР збільшить розмір щорічних інвестицій в Україну до одного мільярда євро, повідомила пресслужба президента.

Як повідомлялось, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанку". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.

При цьому в останній час на колишню голову Національного банку Валерію Гонтареву, яка була однією з осіб, що приймала рішення про націоналізацію "Приватбанку", було скоєно низку атак. В ніч на 17 вересня невідомі особи підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. Раніше також було спалено автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. А на саму Гонтареву в центрі Лондона було скоєно наїзд автомобілем. Вона вважає ці події пов'язаними і заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.