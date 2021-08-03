Ярослав Юрчишин - український політик, у минулому - громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ярослав Юрчишин".

Ярослав Юрчишин з липня 2016 до травня 2019 року обіймав посаду виконавчого директора українського відділення міжнародної антикорупційної організації Transparancy International. 2019 року Юрчишин приєднався до політичної сили Святослава Вакарчука "Голос". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.