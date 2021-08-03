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Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин - український політик, у минулому - громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ярослав Юрчишин".

Ярослав Юрчишин з липня 2016 до травня 2019 року обіймав посаду виконавчого директора українського відділення міжнародної антикорупційної організації Transparancy International. 2019 року Юрчишин приєднався до політичної сили Святослава Вакарчука "Голос". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

НАЗК по-новому: чи вдасться перезавантаження?

НАЗК по-новому: чи вдасться перезавантаження? 07.10.2019

В Україні хочуть перезапустити НАЗК. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який змінює структуру управління агентством. За запобігання корупції відповідатиме одна людина. Але чи це допоможе?
Партія Вакарчука Голос оголосила список на вибори до Верховної Ради

Партія Вакарчука "Голос" оголосила список на вибори до Верховної Ради 08.06.2019

"Голос" оприлюднив список кандидатів на вибори до Верховної Ради України. У першій п'ятірці партії Святослава Вакарчука колишня заступниця міністра економіки, антикорупційна активістка та голова ІТ-компанії.
Святослав Вакарчук поведе партію Голос на вибори до Верховної Ради

Святослав Вакарчук поведе партію "Голос" на вибори до Верховної Ради 16.05.2019

Музикант Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради України зі своєю партією "Голос".
Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки

Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки 21.12.2018

Попри пряму вимогу МВФ та Єврокомісії, Україна не проводить аудит НАБУ. Вірогідність того, що це станеться до виборів, - мінімальна, попереджають експерти.
Скандальне НАЗК: що чекає на українське антикорупційне агентство

Скандальне НАЗК: що чекає на українське антикорупційне агентство 16.11.2017

Національне антикорупційне агентство України лише за кілька днів двічі опинилося в центрі гучного скандалу. Експерти наполягають на перезавантаженні агентства, але самі сумніваються у тому, що це станеться.
Обійти ProZorro. Як корупціонери вчаться схем по-новому

Обійти ProZorro. Як корупціонери вчаться "схем" по-новому 24.10.2017

Нова система державних закупівель ускладнила розкрадання державних коштів, але чиновники вже навчились її обходити.
Суд чи палата. Хто виноситиме вироки українським корупціонерам

Суд чи палата. Хто виноситиме вироки українським корупціонерам 21.09.2017

В Україні сперечаються, хто має судити корупціонерів. Експерти застерігають щодо наміру влади підмінити створення спеціалізованого суду окремими судовими палатами.
Про що сказав, а про що змовчав президент України у своєму посланні?

Про що сказав, а про що змовчав президент України у своєму посланні? 07.09.2017

Зі щорічним посланням про внутрішній і зовнішній стан держави перед депутатами ВР виступив президент України. Про що говорив Петро Порошенко, а про що змовчав?
Уряд відкрив уже відкриті реєстри бізнесу. І що з того?

Уряд "відкрив" уже відкриті реєстри бізнесу. І що з того? 18.08.2017

Прем'єр-міністр Гройсман заявив, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній. DW розібралася, чи справді українці дізнаються щось нове про власників бізнесу.
Слідство без суду. Як змусити суддів розглядати справи НАБУ

Слідство без суду. Як змусити суддів розглядати справи НАБУ 18.08.2017

І в НАБУ, й експерти вважають створення антикорупційного суду єдиним дієвим рішенням у боротьбі з корупцією. Але перспективи створення такого суду і надалі лишаються примарними. DW з'ясовувала причини такої ситуації.
Справа Шабуніна: що вказує на тиск на опонентів влади

Справа Шабуніна: що вказує на тиск на опонентів влади 16.08.2017

Віталій Шабунін має понести покарання за інцидент з Всеволодом Філімоненком, погоджуються експерти. При цьому вони вказують на те, що справу проти антикорупціонера використовують для тиску на нього.
Звіт НАБУ за півроку: Спротив судів боротьбі з корупцією збільшується

Звіт НАБУ за півроку: Спротив судів боротьбі з корупцією збільшується 10.08.2017

Директор НАБУ Артем Ситник відзвітував про роботу відомства за останні півроку. Затягування строків розгляду корупційних справ судами зафіксували у 40 відсотків випадків, свідчать дані судової адміністрації України.
Навіщо податківці відкрили справу проти Центру протидії корупції

Навіщо податківці відкрили справу проти Центру протидії корупції 03.08.2017

Слідче управління ДФС відкрило кримінальне провадження проти керівництва Центру протидії корупції. Ця справа викликала обурення серед багатьох українських антикорупційних активістів.
Кому дістануться гроші Януковича?

Кому дістануться "гроші Януковича"? 19.07.2017

В Україні почали розподіляти гроші Віктора Януковича. Більшість з них вклали в оборону. Експерти побоюються корупційних ризиків і зауважують, що решту грошей варто направити на погашення державного боргу.

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