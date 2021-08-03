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Ярослав Юрчишин - український політик, у минулому - громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ярослав Юрчишин".
Ярослав Юрчишин з липня 2016 до травня 2019 року обіймав посаду виконавчого директора українського відділення міжнародної антикорупційної організації Transparancy International. 2019 року Юрчишин приєднався до політичної сили Святослава Вакарчука "Голос". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.