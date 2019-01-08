Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров

Токіо має визнати суверенітет Москви над усіма спірними південними Курильськими островами, заявив у понеділок, 14 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з японським колегою Таро Коно. "Суверенітет над островами не обговорюється, це російська територія", - заявив Лавров, передає агенція AFP.
Він додав, що Москва готова працювати в напрямку мирного врегулювання, що передбачає "незаперечне визнання Японією всіх результатів Другої світової війни, включаючи суверенітет Росії над усіма островами південної Курильської групи". Він зазначив, що ця основна передумова відображена в спільній декларації Радянського Союзу і Японії 1956 року, яку Москва хоче використати в якості відправної точки.
Лавров зазначив, що поки що зусилля щодо спільного розвитку островів за останніми двосторонніми угодами не були особливо успішними. За його словами, однією з цілей Москви у двосторонній співпраці є безвізовий режим між двома країнами, який може розпочатися з того, що Токіо відмовиться від віз для російських громадян, які проживають на Курилах.
Дипломати зустрілися вперше з того часу, як 2018 року президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися посилити зусилля для укладення мирної угоди, яка так і не була підписана між двома країнами після завершення Другої світової війни через територіальну суперечку щодо приналежності островів Південних Курил.
Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаютсья під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Початок кінця
Висадка 6 червня 1944 року військ Антигітлерівської коаліції в Нормандії стала початком поразки нацистської Німеччини. На початку 1945 року американські солдати добралися до Саару. Поблизу Саарбрюкена вони зайняли одне із сіл (на фото). Складати зброю готові поки не всі.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Більше, ніж символ
Хоча відвернути військову поразку армії Гітлера вже неможливо, за столицю "третього рейху" у квітні 1945 року ще ведуться запеклі бої. Солдати Червоної Армії зібралися перед Бранденбурзькими воротами - символом Берліна. У ці дні лише у столиці тисячі німецьких солдатів та представників цивільного населення зводять рахунки з життям.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Патрулювання в Кельні
У травні 1945-го, після 262 повітряних атак за п’ять років, війна зрештою закінчилася і для Кельна на Рейні. Американські солдати патрулюють ті кілька вільних вулиць, які ще залишилися у майже вщент зруйнованому місті. Передусім бомби маршала Королівських ВПС Великобританії Артура Харріса змінили обличчя Кельна назавжди.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Фото, що облетіло світ
Зустріч двох переможних армій на руїнах мосту через Ельбу поблизу Торгау в Саксонії: 25 квітня 1945 року радянські солдати 58-ої гвардійської дивізії 1-го Українського фронту вітаються з американськими солдатами 69-ої піхотної дивізії. Це фото відоме у всьому світі.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Шоковані переможці
Практично до самого прибуття американських солдатів у концентраційному таборі "Дахау" поблизу Мюнхена продовжували знищувати людей. На фото рядові саме виявили вагонетку з трупами убитих в’язнів. Навіть найзагартованіші з солдатів шоковані масштабами організованого нацистами масового вбивства людей.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Знаменитий прапороносець
2 травня 1945 року радянський солдат, грузин Мілітон Кантарія, встановлює радянський червоний прапор із серпом і молотом над берлінським Рейхстагом. Жоден інший мотив не символізує кінець так званого "третього рейха" настільки промовисто, як цей зі стягом переможців, що розвівається над Берліном.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Смертоносні 18 хвилин
Мало хто знає про долю Емдена - невеличкого міста на півночі Німеччини. Усього за 18 хвилин 6 вересня 1944 року на нього було скинуто 15 тисяч авіаційних бомб і запалювальних боєприпасів зі 181 канадського бомбардувальника. Остання повітряна атака на портове містечко у дельті річки Емс була здійснена 25 квітня 1945 року. Емден - одне з найбільш зруйнованих під час Другої світової міст у Європі.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Дорога в полон
Німецьких солдатів, які пережили війну, майже скрізь очікує полон. Британські та американські табори військовополонених при цьому вважалися гуманними. На відміну від радянських. З 1941 по 1945 рік понад три мільйони німецьких солдатів потрапили в радянський полон. Третина з них (майже 1,1 мільйона осіб) загинули. Останні німецькі солдати повернулися додому з полону аж 1955 року.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Новина дня
Заради цього боролися солдати Антигітлерівської коаліції. 2 травня 1945 року зі спецвипуску армійської газети Stars and Stripes американські солдати дізнаються про смерть Адольфа Гітлера. Полегшення читається на їхніх обличчях. Закінчення війни близько.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Krupp: промисловий рушій війни в руїнах
Як і під час Першої світової війни, головним промисловим гравцем у завойовницьких планах Гітлера є виробник сталі та зброї Krupp в Ессені. Бомбардування підприємства є однією зі стратегічних цілей ВПС Антигітлерівської коаліції. Тисячі примусових працівників звозили на роботу на заводах Krupp до 1945 року. Наприкінці війни дві третини заводів зруйновані.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Втрачене дитинство
Вони не розуміють війни, але суцільні руїни під час і після війни стали для мільйонів німецьких дітлахів єдиним майданчиком для ігор. Ціле покоління виростало з цією травмою, наслідками якої досі залишаються типова німецька ощадливість та старанність.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Виживання і після війни
Людина й війна: цей невідомий німецький солдат вижив, проте його побут ще не скоро нормалізується. 1945 року вода, струм та опалення в Німеччині – розкіш. Аби вижити, треба мати силу волі, вміння імпровізувати та знаходити вирішення проблем.
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1945-ий: коли усе закінчилося
Весна у Берліні
Через 70 років після закінчення Другої світової війни Паризька площа (Pariser Platz) у центрі Берліна - місце, де зустрічаються минуле і сучасність. Виставка просто неба під назвою "Травень 1945-го. Весна в Берліні" нагадує про капітуляцію столиці 2 травня та завершення війни в Європі навесні 1945 року.
Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко