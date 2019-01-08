 Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров

Питання суверенітету Росії над усіма спірними Курильськими островами не обговорюється, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров та Таро Коно

Сергій Лавров (ліворуч) та Таро Коно

Токіо має визнати суверенітет Москви над усіма спірними південними Курильськими островами, заявив у понеділок, 14 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з японським колегою Таро Коно. "Суверенітет над островами не обговорюється, це російська територія", - заявив Лавров, передає агенція AFP.

Він додав, що Москва готова працювати в напрямку мирного врегулювання, що передбачає "незаперечне визнання Японією всіх результатів Другої світової війни, включаючи суверенітет Росії над усіма островами південної Курильської групи". Він зазначив, що ця основна передумова відображена в спільній декларації Радянського Союзу і Японії 1956 року, яку Москва хоче використати в якості відправної точки.

Лавров зазначив, що поки що зусилля щодо спільного розвитку островів за останніми двосторонніми угодами не були особливо успішними. За його словами, однією з цілей Москви у двосторонній співпраці є безвізовий режим між двома країнами, який може розпочатися з того, що Токіо відмовиться від віз для російських громадян, які проживають на Курилах.

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Дипломати зустрілися вперше з того часу, як 2018 року президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися посилити зусилля для укладення мирної угоди, яка так і не була підписана між двома країнами після завершення Другої світової війни через територіальну суперечку щодо приналежності островів Південних Курил.

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаютсья під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.

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    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


DW.COM

1945-ий: коли усе закінчилося

Беззастережною капітуляцією Німеччини у травні 1945 року завершилася Друга світова війна у Європі. Німеччина - в руїнах. Американські та радянські військові зустрічають тих, з ким вели довгу боротьбу. (07.05.2015)  

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