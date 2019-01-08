Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров

Токіо має визнати суверенітет Москви над усіма спірними південними Курильськими островами, заявив у понеділок, 14 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з японським колегою Таро Коно. "Суверенітет над островами не обговорюється, це російська територія", - заявив Лавров, передає агенція AFP.

Він додав, що Москва готова працювати в напрямку мирного врегулювання, що передбачає "незаперечне визнання Японією всіх результатів Другої світової війни, включаючи суверенітет Росії над усіма островами південної Курильської групи". Він зазначив, що ця основна передумова відображена в спільній декларації Радянського Союзу і Японії 1956 року, яку Москва хоче використати в якості відправної точки.

Лавров зазначив, що поки що зусилля щодо спільного розвитку островів за останніми двосторонніми угодами не були особливо успішними. За його словами, однією з цілей Москви у двосторонній співпраці є безвізовий режим між двома країнами, який може розпочатися з того, що Токіо відмовиться від віз для російських громадян, які проживають на Курилах.

Дипломати зустрілися вперше з того часу, як 2018 року президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися посилити зусилля для укладення мирної угоди, яка так і не була підписана між двома країнами після завершення Другої світової війни через територіальну суперечку щодо приналежності островів Південних Курил.

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаютсья під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.