Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Український уряд обіцяє створити півмільйона робочих місць для тих, хто втратив роботу через пандемію коронавірусу. Зокрема, на підприємствах ЖКГ. DW з'ясовувала, на що саме можуть розраховувати безробітні.
"Київзеленбуд" міг би прямо зараз взяти на роботу не менше п’ятисот працівників-озеленювачів, прибиральників, лісників і тих, хто вміє вправлятися, приміром, з бензопилами. Проте бажаючих працевлаштуватися на вільні вакансії немає. Навіть на тлі безробіття, яке виникло внаслідок закриття на карантин більшості підприємств. За різними даними, влітку в Україні може з’явитися понад три мільйони безробітних. Це робітники, яких вже звільнили та звільнять після виходу з неоплачуваної відпустки та плюс заробітчани, що повернулися з закордону. Чи працюватимуть українці за 6-8 тисяч гривень?
Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало проблемою: вони бояться залишитися в Україні без роботи і зарплати. (14.04.2020)
Літак МАУ з українцями, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном, таки вилетів до Лондона після дев'ятигодинної затримки. Авіакомпанія проводить перемовини щодо наступних рейсів, повідомили DW в МАУ. (30.04.2020)