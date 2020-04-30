Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

"Київзеленбуд" міг би прямо зараз взяти на роботу не менше п’ятисот працівників-озеленювачів, прибиральників, лісників і тих, хто вміє вправлятися, приміром, з бензопилами. Проте бажаючих працевлаштуватися на вільні вакансії немає. Навіть на тлі безробіття, яке виникло внаслідок закриття на карантин більшості підприємств. За різними даними, влітку в Україні може з’явитися понад три мільйони безробітних. Це робітники, яких вже звільнили та звільнять після виходу з неоплачуваної відпустки та плюс заробітчани, що повернулися з закордону. Чи працюватимуть українці за 6-8 тисяч гривень?