Як Росія маніпулює ЗМІ у країнах Чорноморського регіону та як цьому протидіяти

Сирійський воєнний конфлікт, енергетика і фінансова сфера, національні вибори - через ці теми Росія чинить впливи у інформаційній сфері країн Чорноморського регіону і маніпулює свідомістю місцевого населення. Міжнародні експерти, які досліджували інструменти російської інформаційної агресії в Болгарії, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії зазначили, що спільним для усіх країн є поширені у публікаціях в місцевій пресі, інтернет-виданнях та соціальних мережах протиставлення національних інтересів країн регіону із Заходом і намагання накинути доцільність тісних зв'язків з Росією.

Атака через ЗМІ

Вагома частина ЗМІ у названих країнах демонструють загальну схожість стилістики та способів подачі проросійських тем і переважання в них емоцій над фактами, аргументами і доказами. Про це йдеться у дослідженні, проведеному болгарським Центром вивчення демократії у співпраці з Балтійським центром розвитку медіа з Латвії за підтримки мінінформполітики України, презентованому у Києві 4 вересня.

Так, експерт з молдовського Інституту Європейської політики і реформ Сімеон Кіочіна зазначив, що у висвітленні війни у Сирії проросійські ЗМІ, які охоплюють до 40 відсотків читацької аудиторії країни, подають Росію як миротворця, а США як винних в ескалації конфлікту. Такі ЗМІ ретельно фільтрують факти на користь підкреслення залежності Молдови від російського газу і здебільшого при цьому посилаються на російські джерела інформації, зазначив Кіочіна.

Маніпуляції свідомістю

Експерти відстежили тісний зв'язок між олігархізацією ЗМІ та розповсюдженням в них антизахідних та проросійських текстів. Адже більшість регіональних олігархів пов'язана з російським бізнесом.

Для країн, що є членами ЄС і НАТО, російська пропаганда добирає матеріали, скеровані на розкол європейської і євро-атлантичної єдності, стверджують експерти.

У проросійських ЗМІ держав пострадянського простору характерні акценти на безальтернативності співпраці з Росією. Шеф-редактор вірменського Центру медіа-ініціатив Ґекхам Варданян сказав, що впливові проросійські ЗМІ його країни розміщують статті і новини про недоцільність отримання Вірменією іранського газу і збереження російського газопостачання. "Вони подають рекомендації ЄС закрити нашу атомну електростанцію як намагання Брюсселя спровокувати енергетичну кризу в державі. "Газпром" і "Росатом" посилюють свій медійний вплив", - зазначив Варданян.

Згідно з його та інших експертів даними, прихильні до Росії впливові ЗМІ розміщують навіть анонімні статті, також спостерігаються спроби купівлі російським бізнесом каналів в месенджері "Телеграм" та підкупу лідерів думок і суспільних симпатій. Метою цих дій є атака на суспільну свідомість з метою знизити рівень прихильності громадян пострадянських країн чорноморського регіону до ідеї вступу в НАТО і розмивання їхньої національної ідентичності, зазначили експерти.

"Ми бачимо спроби втручання через ЗМІ на обговорення в суспільствах Румунії, Болгарії та Грузії ідеї створення флоту НАТО в Чорному морі. І це стосується не лише активних громадян - вплив російської пропаганди відчувається в широких колах суспільства", - каже експертка болгарського Центру демократичних студій Румена Філіпова.

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Відповідь на гібридні виклики

Філіпова зазначила, що проросійські ЗМІ в її країні залякують болгарське суспільство поширенням війни в Сирії на територію балканських держав і подають дії Москви в тому конфлікті як миротворчі, що цілком суперечить фактам. Вона виступає за посилення відпорності суспільної думки зовнішнім впливам.

Ґекхам Варданян назвав серед необхідних заходів у відповідь на посилення російської інформаційної агресії запровадження державних програм з протидії російській пропаганді, які вже розроблені і у Вірменії і Україні. "Треба починати ще зі школи - навчати аналізувати інформацію і робити самостійні висновки", - сказав він в інтерв'ю DW.

Обмеження російського мовлення та доступу до російських соцмереж в Україні обмежують масштаби та інтенсивність розповсюдження кремлівських інтерпретацій, зазначили експерти. А в Грузії це обмеження досягається "енергійним ствердження про її європейську ідентичність та євроатлантичний вектор розвитку", а також обмежений сегмент грузинів, які використовують канали інформації російського походження.

Автори експертного дослідження рекомендують всім країнам Чорноморського регіону долучитися до розробки спільної з ЄС протидії захопленню ЗМІ російським контролем. Серед інших рекомендацій - створення робочої групи високого рівня під егідою Європейського бюро з боротьби зі шахрайством, яка має право розслідувати приховані російські фінансові потоки, пов'язані з секторами ЗМІ країн-членів ЄС, країн-кандидатів та країн-учасниць Східного партнерства.