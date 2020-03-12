Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео)

Поправки до конституції Росії дозволять збільшити повноваження президента, урізавши функції прем’єра та уряду, поставивши у залежність від нього суддів Конституційного та Верховного судів. Крім того, в конституції Росії з'явиться положення, яке дозволить цій державі не виконувати рішення міжнародних органів. Тож у разі, наприклад, перемоги України у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі РФ може офіційно ігнорувати вирок. Утім, найважливішою є поправка, яка передбачає "обнулення" попередніх президентських термінів Путіна. Тобто Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році. Опитані DW німецькі експерти називають ухвалення Держдумою пакета поправок до російської Конституції і можливе обнулення президентських термінів для Володимира Путіна не інакше, як інсценізація і політичний театр.