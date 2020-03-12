 Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.03.2020

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Політика й суспільство

Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео)

Володимир Путін отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом Росії до 2036 року. Усе - завдяки поправкам до конституції РФ. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".

Володимир Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році (Reuters/Sputnik/Kremlin/A. Nikolsky)

Володимир Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році

Поправки до конституції Росії дозволять збільшити повноваження президента, урізавши функції прем’єра та уряду, поставивши у залежність від нього суддів Конституційного та Верховного судів. Крім того, в конституції Росії з'явиться положення, яке дозволить цій державі не виконувати рішення міжнародних органів. Тож у разі, наприклад, перемоги України у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі РФ може офіційно ігнорувати вирок. Утім, найважливішою є поправка, яка передбачає  "обнулення" попередніх президентських термінів Путіна. Тобто Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році. Опитані DW німецькі експерти називають ухвалення Держдумою пакета поправок до російської Конституції і можливе обнулення президентських термінів для Володимира Путіна не інакше, як інсценізація і політичний театр.  

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Докладно

Володимир Путін зможе знову балотуватися на посаду президента на виборах у 2024 році (Reuters/Sputnik/Kremlin/A. Nikolsky)

Як Путін збирається правити вічно (відео)

Путін може залишатися президентом РФ до 2036 року - завдяки поправкам до конституції. Німецькі експерти шоковані.  

Штаб-квартира Національного банку України (НБУ) в Києві

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