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Ґернот Ерлер

Ґернот Ерлер - німецький політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґернот Ерлер".

Ґернот Ерлер був членом німецького Бундестагу з 1987 до 2017 року. Він обіймав також посаду статс-міністра при міністрові закордонних справ Німеччини. З 2014 до 2018 року Ґернот Ерлер був уповноваженим уряду Німеччини з Росії. Офіційна назва посади - координатор суспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео)

Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео) 12.03.2020

Володимир Путін отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом Росії до 2036 року. Усе - завдяки поправкам до конституції РФ. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".

Інавгурація Путіна: "свято царя" очима німецьких експертів (07.05.2017) 07.05.2018

Російський формат вступу глави держави Володимира Путіна на посаду – це вияв авторитарного стилю правління, відзначають німецькі експерти. У демократичній Німеччині таке інсценування влади годі уявити.
Четвертий термін Володимира Путіна: чого чекають у Німеччині

Четвертий термін Володимира Путіна: чого чекають у Німеччині 07.05.2018

Німецькі експерти побоюються зростання економічних проблем у Росії, конфліктів Москви з країнами-сусідами та посилення контролю над суспільством під час четвертого президентського терміну Путіна.

Як у Німеччині оцінили перевибори Путіна (19.03.2018) 19.03.2018

Результат голосування на виборах президента Росії був абсолютно передбачуваним, одностайні німецькі політики та експерти. Ніхто не очікує і принципової зміни тональності у відносинах країн ЄС та РФ.
Ерлер про асоціацію Україна-ЄС: Реформи - найкращий захист від дестабілізації ззовні

Ерлер про асоціацію Україна-ЄС: Реформи - найкращий захист від дестабілізації ззовні 01.09.2017

Уповноважений уряду Німеччини Ґернот Ерлер висловив сподівання, що Україна скористається шансом змінити політику й суспільство в країні, який дають їй реформи, узгоджені в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.
Уповноважений уряду ФРН: Тему Криму варто порушувати після врегулювання на Донбасі

Уповноважений уряду ФРН: Тему Криму варто порушувати після врегулювання на Донбасі 06.08.2017

Ерлер переконаний, що обговорення статусу анексованого півострова не можливе до вирішення конфлікту на Донбасі. Слова уповноваженого стали відповіддю на заклик лідера німецьких лібералів перезавантажити відносини з РФ.
Ґернот Ерлер: Санкції США проти РФ зашкодять енергобезпеці Європи

Ґернот Ерлер: Санкції США проти РФ зашкодять енергобезпеці Європи 27.07.2017

Потрапити під санкції США може будь-яка співпраця між ЄС та Росією в галузі енергетики, в тому числі й ремонт трубопроводів, вважає уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією Ґернот Ерлер.
Ґернот Ерлер: Арешт Навального - спроба залякати новий протестний рух у Росії

Ґернот Ерлер: Арешт Навального - спроба залякати новий протестний рух у Росії 13.06.2017

Російського опозиціонера Олексія Навального арештували на 30 діб за організацію акції протесту в Москві. Оцінкою ситуації з DW поділився уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з РФ Ґернот Ерлер.
Уповноважений уряду ФРН: Нова динаміка у нормандському форматі - на користь усім учасникам

Уповноважений уряду ФРН: Нова динаміка у "нормандському форматі" - на користь усім учасникам 19.05.2017

Про очікування в Берліні від візиту Петра Порошенка та чи потрібна нова динаміка в роботі "нормандської четвірки" DW розповів уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.

В уряді ФРН не бачать наміру США долучатися до нормандського формату

В уряді ФРН не бачать наміру США долучатися до "нормандського формату" 19.05.2017

Адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавлена в зміні "нормандського формату". Про це в інтерв'ю DW розповів уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.
Порошенко у Берліні: непроста розмова у дружній атмосфері

Порошенко у Берліні: непроста розмова у дружній атмосфері 19.05.2017

Президент України Петро Порошенко прибуває в суботу з візитом до Берліна. Зустріч з канцлеркою Анґелою Меркель буде вже третьою цього року. Йтиметься традиційно про Донбас і про реформи в Україні. 

Меркель у Сочі: чого очікувати від візиту до Путіна (02.05.2017) 02.05.2017

Чому нова зустріч Анґели Меркель і Володимира Путіна не викликає особливого інтересу в Німеччині? І чому поки не варто чекати прориву у відносинах двох країн?

Чи загрожує Росії бойкот Чемпіонату світу з футболу (28.03.2017) 29.03.2017

Після розгону російських антикорупційних мітингів у Німеччині знову заговорили про можливий бойкот Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Наскільки це ймовірно, з’ясовувала DW.
Політики в Берліні заговорили про можливість бойкоту ЧС-2018 в Росії

Політики в Берліні заговорили про можливість бойкоту ЧС-2018 в Росії 28.03.2017

Країна, в якій не дотримуються елементарних громадянських прав, в принципі не повинна проводити міжнародні турніри, вважає заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс.
В уряді ФРН звинуватили Трампа у підриві спільної позиції Заходу щодо РФ

В уряді ФРН звинуватили Трампа у підриві спільної позиції Заходу щодо РФ 16.02.2017

Своєю невизначеністю Дональд Трамп підриває здатність західних політиків діяти, впевнений уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією Ґернот Ерлер.

Ерлер про Донбас: Політичний процес відновлюється, як тільки загострюється ситуація

Ерлер про Донбас: Політичний процес відновлюється, як тільки загострюється ситуація 08.02.2017

Переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня у Бонні, повідомив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.
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