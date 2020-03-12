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Ґернот Ерлер - німецький політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґернот Ерлер".
Ґернот Ерлер був членом німецького Бундестагу з 1987 до 2017 року. Він обіймав також посаду статс-міністра при міністрові закордонних справ Німеччини. З 2014 до 2018 року Ґернот Ерлер був уповноваженим уряду Німеччини з Росії. Офіційна назва посади - координатор суспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уповноважений уряду Німеччини Ґернот Ерлер висловив сподівання, що Україна скористається шансом змінити політику й суспільство в країні, який дають їй реформи, узгоджені в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.
Ерлер переконаний, що обговорення статусу анексованого півострова не можливе до вирішення конфлікту на Донбасі. Слова уповноваженого стали відповіддю на заклик лідера німецьких лібералів перезавантажити відносини з РФ.
Про очікування в Берліні від візиту Петра Порошенка та чи потрібна нова динаміка в роботі "нормандської четвірки" DW розповів уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.
Переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня у Бонні, повідомив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.