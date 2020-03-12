Ґернот Ерлер - німецький політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґернот Ерлер".

Ґернот Ерлер був членом німецького Бундестагу з 1987 до 2017 року. Він обіймав також посаду статс-міністра при міністрові закордонних справ Німеччини. З 2014 до 2018 року Ґернот Ерлер був уповноваженим уряду Німеччини з Росії. Офіційна назва посади - координатор суспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.