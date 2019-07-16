Як політики маніпулюють виборцями через ЗМІ

Моніторинг громадських організацій дав негативну оцінку висвітленню провідними телеканалами парламентської виборчої кампанії 2019 року. "Вони начебто давали досить збалансовану інформацію. Але все це не плюралізм інформації, а плюралізм піару", - сказала голова громадської організації "Детектор медіа" Наталія Лігачова під час представлення результатів моніторингу в середу, 17 липня. Замість змістовного пояснення програм партій і кандидатів та їхніх обіцянок, виступи політиків на телебаченні звелися до самореклами і реклами своїх політичних сил, пояснила вона.

Рекорд чорного піару онлайн

В онлайн-медіа зафіксована рекордна кількість чорного піару, чого не було ще на жодних виборах в Україні, зазначають експерти. "Чорний піар в онлайні становив 12 відсотків від загальної кількості "джинси" (замовних матеіралів у ЗМІ. - Ред.), якої також було вдвічі більше, ніж на президентських виборах. Це неприпустима ситуація", - зазначила виконавча директорка "Інституту масової інформації" Оксана Романюк.

Президент України Володимир Зеленський найчастіше потрапляв під критику на певних телеканалах

За її словами, в російських виданнях та сайтах на окупованій території України збільшилася критика президента Володимира Зеленського та збереглася критика експрезидента Петра Порошенка. А найбільше просувалися тези і заяви кандидатів від ОПЗЖ.

В регіональній пресі рівень матеріалів з ознаками замовності сягнув понад 26 відсотків, повідомила виконавча директорка Інституту демократії імені Пилипа Орлика Світлана Єрьоменко. "Якщо до цього додати матеріали, що мали пропаганду, ми фактично маємо третину матеріалів, що маніпулюють свідомістю громадян", - зазначила вона. Безумовним лідером, за словами Єрьоменко, серед 10 досліджених областей стала Донецька область, де рівень "джинси", пропаганди та чорного піару наближається до 70 відсотків.

Хто замовляє "джинсу"

Найбільше матеріалів із ознаками замовності і немаркованої політичної реклами "Детектор медіа" побачив на трьох телеканалах, які пов'язують з одним із лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя!" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Це канали NewsОne, "112 Україна" і ZIK. Саме з ОПЗЖ і з іще однією проросійською політструктурою - "Опозиційним блоком" - громадські спостерігачі пов'язують найбільшу кількість "джинси".

Каналу "112 Україна" закидають велику кількість "джинси"

"Телеканали Медведчука", як їх називають громадські експерти, стали головними постачальниками проросійських гасел і ідей, а також джерелом посиленої, у порівнянні з президентською кампанією, критики президента України Зеленського. Але найбільш драматичною конфліктною лінією в телевізійному просторі України перед виборами Наталія Лігачова назвала боротьбу між ОПЗЖ та "Опозиційним блоком". "Це і чорний піар, фальшиві рейтинги, звинувачення у зв'язках із владою та сфальшовані соціологічні опитування", - заявила вона.

Причини збільшення маніпуляцій

Збільшення маніпуляцій і прихованої політреклами в пресі під час парламентської кампанії у порівнянні з президентською природне, бо в ній бере участь значно більше учасників, зазначила голова Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська. Вона нагадала, що загалом в ЦВК зареєструвалися близько шести тисяч кандидатів в депутати. "Учасників виборчого процесу набагато більше, а законодавство і Нацрада з телерадіомовлення працюють неефективно", - вважає Айвазовська.

На її думку, Нацрада має рішучіше реагувати на порушення закону про політичну рекламу. Нова Верховна Рада, як вважає громадська активістка, також має віднайти в собі сили змінити законодавство. Зокрема, Айвазовська зазначила, що слід запровадити принцип відповідальності за приховану політичну рекламу не лише для виконавців, ай для її замовників.