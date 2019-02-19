Як німці заробляють мільярди на міському смітті (відео)

Гроші з відходів: завдяки високоефективній системі сортування сміття та його ретельній переробці німецька промисловість заощаджує до 12 мільярдів євро щорічно на імпорті сировини. Дивіться, як це працює в Берліні!
Колись тут був Берлінський мур, нині – великий транспортний вузол та комерційний центр. Щодня сюди приходять до 100 тисяч людей, залишаючи по собі до восьми тонн сміття. Ніхто й не здогадується, що під ними на глибині 15 метрів прихована розгалужена система тунелів. Сюди стікаються сміття та відходи з усіх ресторанів, кафе, крамниць. Що відбувається з ними далі - в репортажі DW:
Опале листя та скляні пляшки - це сировина на якій можна заробити. А як бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя. (10.12.2018)
Майже дві тони сміття, виловленого в океані, були перероблені у червоний килим, який постелять на берлінському кінофестивалі. В такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до забруднення пластиком. (05.02.2019)
Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть. (13.09.2018)