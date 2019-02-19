Як німці заробляють мільярди на міському смітті (відео)

Колись тут був Берлінський мур, нині – великий транспортний вузол та комерційний центр. Щодня сюди приходять до 100 тисяч людей, залишаючи по собі до восьми тонн сміття. Ніхто й не здогадується, що під ними на глибині 15 метрів прихована розгалужена система тунелів. Сюди стікаються сміття та відходи з усіх ресторанів, кафе, крамниць. Що відбувається з ними далі - в репортажі DW: