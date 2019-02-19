 Як німці заробляють мільярди на міському смітті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.02.2019

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Політика й суспільство

Як німці заробляють мільярди на міському смітті (відео)

Гроші з відходів: завдяки високоефективній системі сортування сміття та його ретельній переробці німецька промисловість заощаджує до 12 мільярдів євро щорічно на імпорті сировини. Дивіться, як це працює в Берліні!

Під Потсдамською площею розташована сміттєва станція

Під Потсдамською площею розташована сміттєва станція

Колись тут був Берлінський мур, нині – великий транспортний вузол та комерційний центр. Щодня сюди приходять до 100 тисяч людей, залишаючи по собі до восьми тонн сміття. Ніхто й не здогадується, що під ними на глибині 15 метрів прихована розгалужена система тунелів. Сюди стікаються сміття та відходи з усіх ресторанів, кафе, крамниць. Що відбувається з ними далі - в репортажі DW:

 

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Що німці роблять з опалим листям та скляними пляшками (відео)

Опале листя та скляні пляшки - це сировина на якій можна заробити. А як бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя. (10.12.2018)  

Червона доріжка на "Берлінале" буде зроблена з морського сміття

Майже дві тони сміття, виловленого в океані, були перероблені у червоний килим, який постелять на берлінському кінофестивалі. В такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до забруднення пластиком. (05.02.2019)  

"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)  

Заборона одноразового пластику: чи наслідує Україна приклад ЄС? (відео)

За два роки в Євросоюзі заборонять одноразовий посуд, пластикові соломинки і ватні палички. Як це рішення вплине на Україну і чи наслідує вона приклад ЄС - з’ясовувала DW. (21.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Два німецькі острови відмовилися від пластику: результат експерименту (20.02.2019)  

Як колектор для пластику рятуватиме океан від сміття (13.09.2018)  

Звалище на орбіті: як людство космос засмічує (28.01.2019)  

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