Як німці в часи коронавірусу штурмують веломагазини

Семирічний Матс з гордістю сідає на свій новий велосипед. Він такий же яскраво-синій, як і захисний шолом на голові у хлопчика. "Справжній поліцейський велосипед", - каже Матс і задоволено, імітуючи поліцейську сирену, робить коло на велосипеді по магазину.

Хлопчику пощастило: дитячі велосипеди в багатьох магазинах Кельна зараз у дефіциті. Дорослі, які шукають конкретну модель чи запасні деталі, також мають бути готовими, що доставки доведеться чекати довго. Тому що попит - величезний. "Я ніколи не забуду понеділок, коли ми знову відкрили магазин, - каже Крістоф Хопп (Christoph Hopp) з веломагазину "Radlager". - Це було ніби прорив дамби".

Семирічний Матс випробовує свій новий велосипед

Через епідемію коронавірусу веломагазини по всій Німеччині були кілька тижні закритими. І саме в той час, коли зазвичай у них починається весняний пік торгівлі. "У ту хвилину, як перші крокуси показують з-під землі свої голівки, людям хочеться сісти на велосипед", - каже Хопп. Так відбувається щороку. "Через закриття магазинів цього року все загальмувалося", а тепер попит "просто божевільний", зауважує продавець. Проте люди поспішають сісти на велосипеди не лише через гарну весняну погоду та стримуване певний час бажання купувати.

Актуальний транспортний засіб

"Через коронавірус велосипед став актуальним транспортним засобом", - каже Давід Айзенберґер (David Eisenberger) з Асоціації велосипедної галузі (Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)) у розмові з Deutsche Welle. "Ми помічаємо це не лише на вулицях, а й під час "штурмів" веломагазинів", - додає Айзенберґер. За його словами, деякі люди пересідають на велосипеди, щоб вирватися з домашньої рутини і залишатися у формі. Інших відлякує обов'язок носити маску в громадському транспорті. "Тому зараз на велосипед пересідають навіть люди, які, можливо, до цього їздили на роботу на метро", - зазначає чоловік. До того ж у деяких великих німецьких містах розширили велодоріжки.

Крістоф Хофф з "Radlager" каже, що ніколи не забуде першого дня після відкриття магащину після послаблення карантину.

На одній з великих вулиць у центрі Кельна - щільний трафік у годину пік. Одному велосипедисту довелося різко пригальмувати, бо група пішоходів, не подивившись направо і наліво, почала перетинати велодоріжку. А тим часом трохи позаду молода дівчина викочує з магазину велосипед. Вона його не купила, а тільки що взяла в оренду. "На жаль, на роботу на ньому я не можу їздити, я досі працюю з дому", - каже Інес. Натомість 28-річна дівчина планує робити велотури уздовж Рейну, оскільки її спортивні заняття ще не відновили. Тому їй потрібен новий велосипед.

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Купувати чи орендувати?

У фірмі "Swapfiets" клієнти можуть орендувати велосипед за близько 20 євро на місяць. Ремонт - безкоштовний, і робити його можна в будь-який час. Крім того, відмовитися від подальшої оренди можна впродовж місяця. "Я ще не знаю, як довго залишатимусь у Німеччині, тому така концепція мені підходить", - розповідає Інес.

Велосипеди від "Swapfiets" легко впізнати за голубим переднім колесом

Велосипеди від "Swapfiets" легко впізнати завдяки блакитному передньому колесу. На вулицях Кельна таких уже їздить 3,5 тисячі. А за минулі тижні кількість клієнтів ще більше зросла. "У березні та квітні цього року ми саме пережили справжній бум, який пов'язаний не лише з хорошою погодою та початком велосезону", - каже DW Андре Ілльмер (André Illmer), директор німецького відділення "Swapfiets".

Надолужити втрати

Щоб зрозуміти причини такого буму, компанія останніми тижнями провела опитування серед понад 740 нових клієнтів. 42 відсотки з них відповіли, що на їхнє рішення пересісти на велосипед вплинула пандемія COVID-19. 45 відсотків вважають, що зараз їздити на велосипеді є кращою альтернативою пересування, особливо через те, що громадський транспорт змушений працювати в дещо обмеженому режимі.

Неважливо - продаж чи оренда, але велосипедний бізнес іде зараз дуже добре. Тепер усі продавці можуть надолужити втрати внаслідок кількатижневого закриття магазинів та компенсувати відставання виробництва. "Ми вже розраховуємо, що можемо відбутися легким переляком. Але лише якщо літо залишатиметься таким гарним і якщо не буде другої хвилі зараження", - каже Давід Айзенберґер з ZIV.

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