Як Німеччина переманює польських працівників з Великобританії

"Ми пропонуємо не тільки вищі зарплати, соціальні гарантії та зручніший режим роботи. У нас і погода краще, і їжа смачніша, і до Польщі можна швидше дістатися. Не кажучи вже про надійність, яку забезпечує членство країни в ЄС".

Приблизно так звучить текст англомовного оголошення, розміщеного в британських газетах керівництвом Університетської клініки Дюссельдорфа. За його допомогою клініка сподівається залучити польських медсестер, які зараз працюють у Великобританії та зіштовхнулися з невизначеністю через майбутній вихід цієї країни зі складу Євросоюзу.

Німецька мова - більше не проблема?

Дюссельдорфська клініка розміщує оголошення про пошук персоналу й у польських газетах

Приклад дюссельдорфської клініки не унікальний. На німецькому ринку праці нині спостерігається дефіцит робочих рук. Багато німецьких компаній, які переважно працюють у сфері охорони здоров'я, логістики, будівництва та промисловості, намагаються залучити польських працівників, які збираються залишити Великобританію, повідомив в інтерв'ю телеканалу Al-Jazeera спеціаліст польського агентства з працевлаштування Work Service Каміль Вольчик. За його словами, деякі працедавці навіть знижують мовні вимоги до своїх тимчасових співробітників.

"Для польських трудових мігрантів німецький ринок завжди залишався одним з найбільш привабливих", - відзначає Вольчик. І нагадує, що довгий час після вступу Польщі до ЄС поляки не мали права працювати в Німеччині і що для багатьох із них німецька мова була серйозною перешкодою.

Німецьким працедавцям також знадобилося дуже багато часу, щоби зрозуміти, що вони не зможуть змусити польських працівників досконало вивчити німецьку мову. "На щастя, ця тенденція поступово спадає, і в польських працівників з'явилося набагато більше можливостей працювати в Німеччині зі знанням англійською мови", - розповідає Вольчик.

2,5 мільйона поляків працюють в інших країнах ЄС

Після референдуму щодо Brexit з Великобританії виїхали понад 10 тисяч медпрацівників

Це підтверджують і цифри: за даними головного статистичного управління Польщі, від часу вступу країни до Євросоюзу в 2004 році за кордони вирушили близько 2,5 мільйона осіб. Найбільше вихідців з Польщі традиційно працювали у Великобританії, однак у 2018 році Німеччина вперше обігнала її за цим показником.

Після референдуму щодо Brexit Сполучене Королівство залишили приблизно 100 тисяч польських працівників: як результат, їхнє число в цій країні скоротилося до 695 тисяч осіб. У свою чергу, в ФРН працевлаштовані вже 706 тисяч заробітчан з Польщі.

Місце поляків у Польщі зайняли українці

Тим часом у самій Польщі вже кілька років поспіль триває економічне зростання, і багато підприємств відчувають брак працівників. Згідно з дослідженням, проведеним агентством з працевлаштування Personnel Service, майже в кожній п'ятій польській компанії працюють трудові мігранти з України.

За даними щоденної польської газети Gazeta Wyborcza, їхня загальна кількість в країні складає близько 1,3 мільйона осіб. Утім, залучати українців стає дедалі складніше: інші європейські країни - наприклад, Німеччина та Чехія - пропонують їм вищі зарплати.

Чи повернуться поляки на батьківщину?

У 2019 році - вперше за останнє десятиріччя - до Польщі повернулося більше її громадян, ніж з країни виїхало. Багато хто повертається через невизначеність, пов'язану з Brexit, а атакож через різке падіння курсу британського фунту стерлінгів до польського злотого. З цієї причини фінансовий аспект вже не грає для поляків значної ролі. Водночас середній рівень зарплат у Польщі також зростає, й уряд сприяє цій тенденції, інвестуючи в створення нових робочих місць.

У свою чергу, в британському Королівському коледжі медсестер занепокоєні хронічною нестачею медперсоналу в країні. В одній лише Англії кількість відкритих вакансій медсестер перевищила 40 тисяч. Після референдуму щодо Brexit у червні 2016 року понад 10 тисяч медсестер та акушерок з інших країн ЄС залишили Сполучене Королівство.