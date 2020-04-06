Як не збожеволіти на карантині: поради від астронавта і психолога (відео)

В умовах пандемії COVID-19 мільйони людей перебувають на карантині чи добровільній самоізоляції. Як психологічно впоратися з таким тривалим "домашнім арештом", DW запитала в астронавта та у психолога.
Мільйони людей нині на карантині чи добровільній самоізоляції через коронавірус. Як психологічно впоратися з таким "домашнім арештом"? DW дізналася у астронавта, який провів 520 днів в ізоляції з п'ятьма іншими чоловіками в модулі космічного корабля. А також у професорки психіатрії, яка вивчала стан ізольованих пацієнтів атипової пневмонії, що робити в самоізоляції, щоб не з'їхати з глузду. Ось 7 порад:
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