Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик зараження коронавірусом

"Довше їдеш, далі будеш", - у німців також є схоже прислів'я. І розробка мобільного додатку, який попереджатиме користувачів про ризик зараження коронавірусом, забрала в Німеччині трохи більше часу, ніж у багатьох інших країнах. Застосунок уряд країни презентує лише у віторок, 11 червня. Водночас Китай та Південна Корея запустили схожі мобільні програми ще в травні. І навіть деякі європейські країни, зокрема Франція, зробили цей крок на початку червня. Чому німцям знадобилося більше часу, та чим німецьке рішення відрізняється від європейських та азійських аналогів?

Як мобільний додаток захищає дані користувачів?

На відміну від Китаю, де подібний антикоронавірусний мобільний додаток без жодних засторог збирає дані про пересування користувачів та надсилає їх на державні сервери, німецький додаток взагалі навіть не визначає місце перебування людей, що ним користуються. "Через додаток можна отримати лише інформацію про те, що особа мала контакт (із інфікованим коронавірусом. - Ред.), і лише про день, а не час, тож особа знає без конкретики, що мала контакт, або що такий контакт відбувся декілька разів", - заявила Уте Тайхерт (Ute Teichert), директорка Академії громадського здоров'я у Дюссельдорфі під час онлайн-пресконференції у науковому центрі Science Media Center (SMC), що відбулася днями в Кельні.

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Додаток не визначає, де перебуває користувач, жодна інституція не може таким чином відслідстежувати пересування осіб. Додаток лише фіксує, хто з інших користувачів цього застосунку перебував поблизу. Це працює завдяки технології Bluetooth, яка дозволяє сматрфонам безпосередньо обмінюватися даними одне з одним.

Телефони надсилають одне одному ідентифікаційні номери, які є чинними лише деякий час. Самі дані про контакти децентралізовано зберігаються на смартфонах користувачів. При цьому вони зашифровані таким чином, що самі власники телефонів не можуть їх переглянути. Що два тижні ці дані автоматично видаляються.

Поруч із цим є й дані, які зберігаються на серверах. Але вони також анонімізовані, а їхньою задачею є надсилання ключей верифікації та номерів транзакцій, аби система працювала надійно. Аби підвищити довіру до додатку та збільшити прозорість, розробники наперед опублікували програмний код застосунку.

Що відбувається в разі зараження коронавірусом?

Якщо тест на коронавірус виявився позитивним, ця особа отримує разом з результатом тесту також спеціально для цього згенерований QR-код, який можна відсканувати за допомогою смартфона. Лише після цього інші користувачі отримуватимуть попередження про ризик зараження. У цьому випадку телефон надсилає анонімізовані дані контактних осіб на центральний сервер.

Звідти за допомогою пуш-повідомлень автоматично надсилаються попередження усім особам, поблизу яких інфікований протягом останніх 14 днів перебував щонайменше 15 хвилин. Дозвіл на надсилання такого сигналу з боку лабораторії, який надається за допомогою QR-коду, необхідний для того, аби упевнитися, що ніхто не битиме на сполох даремно.

На відміну від азійських версій додатків проти коронавірусу, застосунок з Німеччини робить акцент на захисті даних

Тому, хто отримуватиме подібні попередження, одночасно надсилатимуться рекомендації, як йому необхідно поводитися: домовитися із лікарем про тестування на коронавірус та піти на карантин.

Коли запрацює мобільний додаток?

Розроблених німецькими компаніями Deutsche Telekom та SAP застосунок став доступний для скачування вже у вівторок, 16 червня.

Але не усі користувачі смартфонів можуть його інсталювати: він працюватиме на апаратах з операційною системою Android, починаючи з її шостої версії, а з системою iOS - лише починаючи з версії 13.5. Також на смартфонах має бути встановлена служба Google Play Services, якої немає на апаратах компанії Huawei. Перша версія додатку спочатку буде доступною німецькою та англійською мовами. Інші мови, зокрема турецька, мають з'явитися у меню пізніше.

Чи є у мобільного додатка слабкі місця?

Не усі лабораторії, які роблять тести на коронавірус, та служби громадського здоров'я мали напередодні запуску додатка цифрову інфраструктуру, необхідну для надсилання тестових результатів до системи та генерації QR-кодів.

Але розробники враховували початкові труднощі. Пацієнти, яких тестуватимуть такі лабораторії і які не зможуть отримати відповідний код, мають надіслати свої дані за допомогою гарячої лінії. Її вже спільно організували Deutsche Telekom та SAP. Колцентр має змогу впоратися із 1000 дзвінків на день.

Під час розмови пацієнти матимуть відповісти на перевірочні питання співробітників центру, аби переконатися, що вони насправді отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Водночас питання та відповіді не мають дати співробітникам центру можливості встановити, ким саме є їхній співрозмовник. Однак ця складна процедура все ж зберігає ризик того, що пацієнти будуть запускати помилкові тривоги чи необачно надавати свої особисті дані.

Калейдоскоп мобільних додатків у Європі

Великим недоліком усіх подібних додатків, зокрема й німецького, є той факт, що йдеться завжди про окремі національні рішення. У світовому масштабі вони залишаються несумісними, і навіть в межах Європейського Союзу існують щонайменше сім різних рішень, які не завжди є сумісними. Тому подорожувальники, які хочуть захистити себе та інших за допомогою подібних додатків, мають лише одну можливість - одночасно встановити одразу декілька з них.

Спільний протокол від Apple і Google

Але є й добрі новини - усі європейські держави, які роблять ставку на децентралізоване використання даних, погодилися використовувати протокол, який було розроблено компаніями Apple та Google. "Це велика перевага", - зазначив Марсель Салате під час онлайн-пресконференції у Science Media Center. Професор електронної епідеміології Федеральної політехнічної школи (ETH) у Лозанні брав участь у розробці швейцарського додатку. Він сподівається, що застосунки різних країн вже незабаром зможуть обмінюватися даними одне з одним: "Вони, власне, є подібними системами, які лише операційно організовані по-різному. Щодо цього на європейському та міжнародному рівні відбуваються активні переговори, аби впоратись із цим справді добре".

З якого моменту додаток стає ефективним?

Експерти поставили собі за мету, аби близько 60 відсотків осіб інсталювали застосунок. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) трохи обережніший в оцінках - він заявив виданню Rheinische Post, що він буде задоволений, навіть якщо його встановить принаймні декілька мільйонів користувачів.

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