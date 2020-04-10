Глава МЗС Німеччини пропонує спільний для ЄС мобільний додаток відстеження COVID-19

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за створення єдиного мобільного додатку, аби відстежувати та запобігати поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Європейському Союзі. Про це міністр заявив у коментарі виданням медіагрупи Funke, поширеному у вівторок, 14 квітня.

"Важливо, щоб під кінець у нас не було мозаїки з 27 додатків щодо нового коронавірусу та 27 режимів захисту даних (у 27 країнах-членах ЄС. - Ред.). Натомість ми маємо діяти максимально узгоджено", - заявив він.

За його словами, завдяки єдиному додатку "ми також робимо внесок у швидке та довгострокове усунення обмежень на поїздки та скасування прикордонного контролю всередині ЄС".

Маас переконаний, що єдиний мобільний додаток буде важливою частиною стратегії виходу з кризи, викликаної пандемією коронавірусу, але на добровільній основі. Також він наголосив на важливості застосування високих стандартах захисту даних за використання такого додатка. Людям не потрібно "копіювати методи великого брата авторитарних країн", зауважив глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у Німеччині та інших європейських країнах вже тижнями обговорюють ідею створення мобільних додатків, щоб інформувати людей про контакти із зараженими особами.

Раніше глава Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) представив новий мобільний додаток Corona-Datenspende, призначений для збору даних щодо поширення коронавірусу в Німеччині.

Отримані дані будуть використані для створення онлайн-карти Німеччини, де рівень зараження можна буде побачити за поштовим індексом.

Утім, у випадку цього додатку йдеться не стількти про попередження інших про контакт із інфікованою особою, скільки про збір даних про здоров'я пацієнта, як-то частота пульсу, періоди активності та сну, а також температура тіла. Мета - допомогти людині зрозуміти, що вона може бути заражена новим коронавірусом SARS-CoV-2.

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