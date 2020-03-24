 Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2020

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Політика й суспільство

Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої.

Медики поки оцінюють ситуацію з коронавірусом у Києві як стабільно контрольовану

Медики поки оцінюють ситуацію з коронавірусом у Києві як "стабільно контрольовану"

З початком пандемії коронавірусу бригади саме цієї київської підстанції мають забезпечувати евакуацію до лікарень хворих з підозрою на коронавірус. Інші виклики ці бригади не обслуговують. Водіям заборонено виходити з машини "швидкої" та напряму контактувати з лікарями, якщо ті обслуговують коронавірусний  виклик. Лікар та фельдшер мають все робити самі. Ось, як це відбувається: 


 

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Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

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Аеропорт "Бориспіль", як багато інших аеропортів світу, закритий для регулярних пасажирських міжнародних авіаперевезень. З понад 150 рейсів на день залишилося не більше двох десятків. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW. (24.03.2020)  

Знайти вакцину проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (відео)

Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)  

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В Україні щодня зростає кількість інфікованих новим коронавірусом. Карантин має на меті розтягнути у часі навантаження на медичну систему, аби уникнути її колапсу. Чи вийде, залежить передусім від самих українців. (20.03.2020)  

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Під час пандемії багато українців натрапили на примусові звільнення, виселення з орендованого житла і неможливість дістатись до робочих місць. Судова експертка Анна Клєцова розповіла DW, що робити у таких випадках. (21.03.2020)  

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Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (24.03.2020) 24.03.2020

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої.

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Докладно

Coronavirus in Südkorea Drive-Through-Test (Imago Images/Xinhua/Wang Jingqiang)

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