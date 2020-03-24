Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої.
З початком пандемії коронавірусу бригади саме цієї київської підстанції мають забезпечувати евакуацію до лікарень хворих з підозрою на коронавірус. Інші виклики ці бригади не обслуговують. Водіям заборонено виходити з машини "швидкої" та напряму контактувати з лікарями, якщо ті обслуговують коронавірусний виклик. Лікар та фельдшер мають все робити самі. Ось, як це відбувається:
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