Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

З початком пандемії коронавірусу бригади саме цієї київської підстанції мають забезпечувати евакуацію до лікарень хворих з підозрою на коронавірус. Інші виклики ці бригади не обслуговують. Водіям заборонено виходити з машини "швидкої" та напряму контактувати з лікарями, якщо ті обслуговують коронавірусний виклик. Лікар та фельдшер мають все робити самі. Ось, як це відбувається:



