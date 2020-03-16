Як живе Україна під карантинним контролем

Починаючи з середи, 18 березня, вся Україна на карантині через коронавірус SARS-CoV-2 і хворобу СOVID-19, яку він викликає. Набрали чинності обмеження на пересування в громадському транспорті, припинилося залізничне та авіасполучення як в середині країни, так і за її межі. За порушення карантинного режиму передбачена кримінальна й адміністративна відповідальність. DW спробувала з'ясувати, хто і як контролюватиме в Україні виконання обмежувальних заходів під час коронавірусного карантину.

Суворі обмеження

Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 внесла корективи в життя багатьох людей у світі, й українці тут не стали винятком. Починаючи з минулого тижня зачинені навчальні заклади, працівники більшості установ, організацій, приватних компаній переведені на дистанційний режим роботи. З 17 березня зачинилися торгівельно-розважальні центри, театри і кінотеатри, ресторани, спортзали тощо. А з 18 березня набули чинності обмеження на користування громадським транспортом. Зокрема, у Києві, Харкові та Дніпрі перестало працювати метро, було припинене міжміське та міжобласне пасажирське сполучення. У містахв наземному транспорті можна пересуватися лише в медичній масці і не більше ніж по десять людей на транспортний засіб.

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За порушення правил карантину ухвалені напередодні закони, які вже підписав президент України Володимир Зеленський, передбачають штраф у 17-34 тисяч гривень, або 34-170 тисяч гривень для посадовців. Окрім цього, за "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням" передбачене покарання в 17-51 тисяч гривень штрафу або до 6 місяців арешту, обмеження чи позбавлення волі до 3 років, у тяжких випадках - 5-8 років тюрми. Ці обмеження не тимчасові. Вони діятимуть і після епідемії СOVID-19.

Хто контролюватиме дотримання правил?

Контролювати дотримання вимог законодавства має поліція. Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, на території областей, де не запроваджений надзвичайний стан, поліцейські, в першу чергу, проводитимуть профілактичну та роз'яснювальної роботи щодо важливості дотримання тимчасових обмежень пасажирських перевезень, проведення масових заходів та роботи певних категорій закладів. "Виконання цих обмежень стане своєрідним тестом на людяність та правосвідомість кожного", - зазначив Клименко. Разом з тим, за його словами, правоохоронці будуть проводити превентивні заходи, зокрема, у межах своїх повноважень перевірятимуть документи громадян, встановлюватимуть маршрути їхнього слідування та здійснюватимуть контроль за виконанням карантинних обмежень. Також поліцейські, на виконання рішень регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, охоронятимуть місця обсервації та території медичних закладів, у які поміщені пацієнти із захворюванням чи підозрою на коронавірус. "Той, хто порушуватиме карантинні заходи та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед законом", - зазначив голова Національної поліції України.

Життя у Києві під час карантину паралізовано

Юристи вважають, що запроваджені покарання за порушення правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та карантину в Україні досить серйозні. Крім того, вони не виключають, що правоохоронці будуть зловживати цими покараннями. Тому адвокат юридичної компанії "Ілляшев та партнери" Денис Нєнов радить бути уважним під час складання протоколу про адміністративне правопорушення. Він звертає увагу на те, що протокол мають підписати, окрім представника Нацполіції, представник системи охорони здоров'я, органів санепідемнагляду та місцевої влади, і бути присутній адвокат. "У будь-якому разі особа має право на правову допомогу і на оскарження дій нацполіції у суді", - наголошує Нєнов. При цьому адвокат радить усвідомлювати ризики для здоров'я свого та інших людей та дотримуватися карантинних обмежень в період епідемії.

Будуть і попередження, і покарання

Утім, виконувати приписи влади, як виявило, не так просто. У перший день, коли в Києві перестало працювати метро, більшість людей проігнорувала карантинні правила щодо максимум "десятьох людей" на один автобус чи тролейбус. Громадський транспорт, особливо у години пік, був переповнений. Пасажири у більшості випадках були без масок. "А де я візьму цю маску? Їх ніде немає, а на роботу мені треба їхати. Тут черга на зупинці. Всі знервовані, бо кожен має їхати в справах, а автобуси не так часто. По десятеро людей перевозити - це нереально", - жаліється жінка, стоячи у черзі на зупинці громадського транспорту в одному зі спальних мікрорайонів Києва. Вона розповідає, що понад пів години зранку не могла автобусом виїхати на роботу.

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У комунальному підприємстві "Київпастранс" проблему визнають і просять поліцію про допомогу забезпечити правопорядок під час виконання пасажирських перевезень. "Ми розуміємо, що фізично складно дотриматись виконання такої вимоги в громадському транспорті. Тому ми закликаємо кожного пасажира до самосвідомості. Відповідальність за дотримання правил лежить на кожному з нас", - наголосив на брифінгу директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. За його словами, йому доведеться адміністративно покарати всіх водіїв, які перевозили більше десяти людей в автобусах. "Ми повинні виконувати постанову Кабміну і дотримуватися правил. Тому водії не отримають премій", - сказав Левченко.

У Нацполіції повідомили, що суворо контролюватимуть виконання транспортними компаніями карантинних обмежень. Ігор Клименко сказав, що у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В усіх інших регіонах цю роботу виконуватимуть працівники патрульної поліції. Чергуватимуть наряди поліції і поблизу авто- та залізничних вокзалів. "Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того щоб попередити", - сказав Клименко. До оголошення в Україні офіційно надзвичайного стану про встановлення блокпостів, які контролюватимуть переміщення людей між містами та областями, поки не йдеться. Запровадити надзвичайний стан в країні може лише Верховна Рада, яка зараз не працює через карантин. Однак прем'єр-міінстр України Денис Шмигаль доручив мін'юсту розробити закон, який має надати президенту країни повноваження запроваджувати надзвичайний стан, у разі якщо парламент не в змозі зібратися та працювати.