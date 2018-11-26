Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
"Ми - перші підлітки в історії України, яких долучили до написання національної стратегії з боротьби проти ВІЛ. І в цій загальнодержавній програмі ми задекларували сексосвіту. Бо міжнародна практика показує, що це ефективніше - навчити та просвітити, ніж потім лікуватися ціле життя", - розповів нам Данило Столбунов з громадської організації Teenergizer. Дивіться, як живе ВІЛ-позитивний підліток, що його надихає і як допомагає іншим, у проекті DW #LocalHeroes:
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
Для 34 відсотків ВІЛ-інфікованих в Україні антиретровірусна терапія (АРТ) виявилась безрезультатною через мутацію вірусу. DW розпитала про це керівника міжнародної команди дослідників Ґкікаса Маґіоркініса. (19.01.2018)
На Всесвітній конференції з питань СНІДу забили на сполох - політика не може втручатися у боротьбу проти ВІЛ. Та саме від політиків залежить успіх боротьби зі СНІДом, пише Астрід Пранґе. (27.07.2018)