Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

"Ми - перші підлітки в історії України, яких долучили до написання національної стратегії з боротьби проти ВІЛ. І в цій загальнодержавній програмі ми задекларували сексосвіту. Бо міжнародна практика показує, що це ефективніше - навчити та просвітити, ніж потім лікуватися ціле життя", - розповів нам Данило Столбунов з громадської організації Teenergizer. Дивіться, як живе ВІЛ-позитивний підліток, що його надихає і як допомагає іншим, у проекті DW #LocalHeroes:

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті: