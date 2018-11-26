 Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.11.2018

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Політика й суспільство

Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

AIDS HIV rote Schleife (Getty Images/J.Kriswanto)

Найбільший відсоток розповсюдження СНІДу в Україні - серед молоді

"Ми - перші підлітки в історії України, яких долучили до написання національної стратегії з боротьби проти ВІЛ. І в цій загальнодержавній програмі ми задекларували сексосвіту. Бо міжнародна практика показує, що це ефективніше - навчити та просвітити, ніж потім лікуватися ціле життя", - розповів нам Данило Столбунов з громадської організації Teenergizer. Дивіться, як живе ВІЛ-позитивний підліток, що його надихає і як допомагає іншим, у проекті DW #LocalHeroes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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Небезпечна мутація ВІЛ в Україні: третині хворих ліки не допомагають

Для 34 відсотків ВІЛ-інфікованих в Україні антиретровірусна терапія (АРТ) виявилась безрезультатною через мутацію вірусу. DW розпитала про це керівника міжнародної команди дослідників Ґкікаса Маґіоркініса. (19.01.2018)  

Коментар: Не слухайте апокаліптичних прогнозів щодо СНІДу!

На Всесвітній конференції з питань СНІДу забили на сполох - політика не може втручатися у боротьбу проти ВІЛ. Та саме від політиків залежить успіх боротьби зі СНІДом, пише Астрід Пранґе. (27.07.2018)  

ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні

Людина з вірусом імунодефіциту може вести звичайний спосіб життя та прожити до глибокої старості. Звичайно, якщо ВІЛ-інфікований матиме доступ до відповідної терапії. Як виглядає лікування в Україні та Німеччині. (13.12.2017)  

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом. (16.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як активісти "ЛЖВ" корупційні схеми поламали (21.12.2017)  

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#LocalHeroes: як ВІЛ-позитивні підлітки допомагають долати СНІД (29.11.2018) 29.11.2018

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам, як і він, проводить тренінги серед молоді та долучається до написання Національної стратегії з боротьби проти ВІЛ/СНІД. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Dmytro Scherembey

Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, ламає корупційні схеми (відео) 21.12.2017

Активісти мережі "ЛЖВ" домоглася закупівлі ліків для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД через міжнародні організації. Тепер проти організації ведеться розслідування. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: як активісти "ЛЖВ" корупційні схеми поламали (21.12.2017) 21.12.2017

Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на чолі з Дмитром Шерембеєм домоглася, аби ліки для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД закуповувалися через міжнародні організації, щоб унеможливити корупцію під час тендерних закупівель. Чому тепер проти організації ведеться розслідування - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

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