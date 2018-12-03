Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018)

Україна проґавила той момент, коли епідемія ВІЛ/СНІДу могла бути контрольованою від самого початку. Як подолати корупцію в медицині і фармацевтиці? І що змінила у боротьбі з СНІДом медична реформа? Про це в інтерв'ю DW розповів Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".