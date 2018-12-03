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UNAIDS – Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "UNAIDS". UNAIDS створили для підвищення ефективності боротьби з епідемією ВІД і СНІД на планеті. UNAIDS координує міжнародні зусилля в цьому напрямку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна проґавила той момент, коли епідемія ВІЛ/СНІДу могла бути контрольованою від самого початку. Як подолати корупцію в медицині і фармацевтиці? І що змінила у боротьбі з СНІДом медична реформа? Про це в інтерв'ю DW розповів Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".