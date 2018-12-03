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UNAIDS

UNAIDS – Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "UNAIDS". UNAIDS створили для підвищення ефективності боротьби з епідемією ВІД і СНІД на планеті. UNAIDS координує міжнародні зусилля в цьому напрямку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео) 03.12.2018

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.

Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018) 30.11.2018

Україна проґавила той момент, коли епідемія ВІЛ/СНІДу могла бути контрольованою від самого початку. Як подолати корупцію в медицині і фармацевтиці? І що змінила у боротьбі з СНІДом медична реформа? Про це в інтерв'ю DW розповів Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".
Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео) 29.11.2018

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні

ВІЛ - це не вирок: лікування в Німеччині та Україні 13.12.2017

Людина з вірусом імунодефіциту може вести звичайний спосіб життя та прожити до глибокої старості. Звичайно, якщо ВІЛ-інфікований матиме доступ до відповідної терапії. Як виглядає лікування в Україні та Німеччині.
Як в Україні зупинити епідемію ВІЛ/СНІД? (відео)

Як в Україні зупинити епідемію ВІЛ/СНІД? (відео) 18.10.2017

Темпи поширення ВІЛ/СНІДу в Україні та Росії змушують бити на сполох міжнародних експертів. Що варто зробити, аби зупинити епідемію?

Зупинити ВІЛ/СНІД: Україні радять повчитися в німців (18.10.2017) 18.10.2017

Німці в шоці від темпів поширення ВІЛ у Східній Європі. Найгірша ситуація - в Росії та Україні. Що радять міжнародні фахівці, аби зупинити епідемію?
Казус кондома: чому в Україні частішає передача ВІЛ через незахищений секс

Казус кондома: чому в Україні частішає передача ВІЛ через незахищений секс 01.12.2016

Попри масштабну популяризацію безпечного сексу в Україні зростає частка нових ВІЛ-інфікованих через незахищені контакти. DW до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом з'ясувала, у чому причини такого явища.
ООН: СНІД може бути подолано через 15 років

ООН: СНІД може бути подолано через 15 років 19.11.2014

До 2030 року вдасться уникнути смерті 21 мільйона ВІЛ-інфікованих, заявив представник UNAIDS. Однак на це потрібно не менше 35 мільярдів доларів щороку.
ООН візьметься за Україну в питанні боротьби зі СНІДом

ООН візьметься за Україну в питанні боротьби зі СНІДом 05.06.2011

Швидке поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні стане однією з головних тем Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої цій проблемі, що розпочнеться 8 червня у Нью-Йорку. Український президент проігнорує поважне зібрання.
15-й рік епідемії ВІЛ/СНІД в Україні: концентрація зростає

15-й рік епідемії ВІЛ/СНІД в Україні: концентрація зростає 30.11.2010

Україна потрапила у категорію «концентрована стадія розвитку ВІЛ/СНІД-епідемії» за даними UNAIDS та ВООЗ. Поширення хвороби серед населення тут складає 1,1%. Це найвищий показник серед країн європейського регіону.
Поширення ВІЛ/СНІД: у світі скорочується, а в Україні зростає

Поширення ВІЛ/СНІД: у світі скорочується, а в Україні зростає 24.11.2009

За останні вісім років у світі кількість випадків інфікування ВІЛ знизилася на 17 відсотків. Про це йдеться у доповіді об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS). В Україні навпаки - ВІЛ поширюється швидкими темпами.