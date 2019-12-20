Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.
Де-юре в Україні після рішення Верховного суду не існує споживчого кошика, а де-факто у розрахунках спираються на перелік товарів, затверджений ще у 2016 році. Він, крім обмеженого продуктового набору, передбачає, приміром, одні брюки для жінок на чотири роки, одні зимові чоботи - на 3 роки, два жарознижувальних препарати, один дитячий крем і одеколон, 6 книжок та одна передплата газети. Про поповнення мобільного телефону, інтернет, похід у кіно чи поїздку на відпочинок хоча б раз на рік взагалі не йдеться.
Мінімальна зарплата в Україні зросте до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму? (08.12.2017)
З 2019 року пенсії українцям будуть щороку коригуватися відповідно до інфляції та росту зарплат. DW з'ясувала, навіщо уряд пішов на такий крок. (16.01.2019)