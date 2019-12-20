 Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.12.2019

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Політика й суспільство

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.

Що можна купити на 2027 гривень прожиткового мінімуму?

Що можна купити на 2027 гривень прожиткового мінімуму?

Де-юре в Україні після рішення Верховного суду не існує споживчого кошика, а де-факто у розрахунках спираються на перелік товарів, затверджений ще у 2016 році. Він, крім обмеженого продуктового набору, передбачає, приміром, одні брюки для жінок на чотири роки, одні зимові чоботи - на 3 роки, два жарознижувальних препарати, один дитячий крем і одеколон, 6 книжок та одна передплата газети. Про поповнення мобільного телефону, інтернет, похід у кіно чи поїздку на відпочинок хоча б раз на рік взагалі не йдеться.

 

DW.COM

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: на що вони впливають (відео)

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму? (08.12.2017)  

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З 2019 року пенсії українцям будуть щороку коригуватися відповідно до інфляції та росту зарплат. DW з'ясувала, навіщо уряд пішов на такий крок. (16.01.2019)  

Розширення споживчого кошика в Україні: можливі наслідки для економіки

Уперше за останні 15 років в Україні можуть суттєво змінити вміст споживчого кошика, до якого прив’язаний розмір мінімальної зарплати та пенсії. DW з’ясовувала, чи готова українська економіка до таких перетворень. (11.09.2015)  

Аудіо й відео до теми

Пенсії в Україні: як у Києві виживають на мінімалку (10.12.2018)  

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019)  

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Докладно

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