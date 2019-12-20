Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Де-юре в Україні після рішення Верховного суду не існує споживчого кошика, а де-факто у розрахунках спираються на перелік товарів, затверджений ще у 2016 році. Він, крім обмеженого продуктового набору, передбачає, приміром, одні брюки для жінок на чотири роки, одні зимові чоботи - на 3 роки, два жарознижувальних препарати, один дитячий крем і одеколон, 6 книжок та одна передплата газети. Про поповнення мобільного телефону, інтернет, похід у кіно чи поїздку на відпочинок хоча б раз на рік взагалі не йдеться.