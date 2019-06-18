Як виглядають пустелі світу і до чого тут людина (фоторепортаж)
Пустелі займають третину суходолу Землі. Площа світової пустелі постійно збільшується. Головна причина - людська діяльність, що призводить до виснаження плодючих ґрунтів та вирубування лісів.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустелі виникають на очах
Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Людина руйнує природу
Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Світова загроза
Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби
Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Найбільша пустеля Європи - в Україні
В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Море без води
Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Коли ліси приносять у жертву туристам
Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля спричиняє вимушену міграцію
Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Боротьба проти пустелі
Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.
Автор: Патрік Гроссе
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустелі виникають на очах
Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Людина руйнує природу
Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Світова загроза
Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби
Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Найбільша пустеля Європи - в Україні
В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Море без води
Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Коли ліси приносять у жертву туристам
Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля спричиняє вимушену міграцію
Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Боротьба проти пустелі
Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.
Автор: Патрік Гроссе
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Скеля "Довга Анна" - символ острова Гельголанд. Сам острів розташований у Північному морі в 40 кілометрах від узбережжя ФРН. До 1860 року "Довгу Анну" з'єднував з островом природний скелястий перехід, але він зруйнувався. Щоб захистити скелю від подальшого руйнування під ударами штормових хвиль, навколо неї звели захисну споруду. "Довга Анна" щороку приваблює тисячі туристів.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Тріберзький водоспад
У німецькому регіоні Шварцвальд поблизу міста Тріберг розташований дивовижний Тріберзький водоспад. Це - найвищий водоспад у Німеччині, адже тут вода річки Гутах струмить у прірву з 163-метрової висоти, перетікаючи сімома уступами. Особливо вражаюче видовище тут побачиш весною, коли тануть сніги, або після рясних злив.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Ваттове море
Ваттове море - це справжнє природнє диво. Двічі на день води Північного моря внаслідок відпливу відходять від берега, оголюючи на кілька годин великі ділянки морського дна. Ареал став домівкою для понад десяти тисяч видів рослин та тварин. 2009 року цей ландшафт на півночі Німеччини занесено до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Холодний гейзер в Андернаху
Гейзери зазвичай пов'язують з вулканічною активністю та дуже гарячою водою. Але з гейзером поблизу Андернаха все не так, бо тут з землі б'є фонтаном холодна вода. Приблизно кожні дві години з глибин землі виривається на поверхню 60-метровий струмінь холоднючої води. Утім, без вулканів тут не обійшлося - воду на поверхню виштовхує двоокис вуглецю вулканічного походження.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Чарівні Феенґроти Заарфельда
Феенґроти Заарфельда просто випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З плином часом прорубані під землею рудокопні перетворились на сталактитові печери, що 1993 року потрапили до книги рекордів Гіннеса як "найбарвистіші печери в світі".
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Сааршляйфе
Сааршляйфе - мальовнича петля, якою вигинається річка Саар в районі Метлаха в федеральній землі Саар. Тут скута горами річка підковою огинає гірський масив. Такою вражаючою панорамою можна помилувати око, відвідавши оглядовий майданчик Клеф у поселенні Оршольц. Враження просто незабутні.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Валерій Сааков
Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Рейн
Після місяців посухи рівень води у Рейні впав до рекордно низьких показників. Внаслідок цього особливо постраждала західна федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Це фото демонструє обміління Середнього Рейну. За даними німецького метеорологічного відомства, близько 70 відсотків території Німеччини потерпає від посухи.
Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Дунай
Внаслідок посухи рівень води у деяких судноплавних частинах Дунаю впав до настільки низьких показників, що оператори суден були вимушені обмежити виконання рейсів або ж взагалі їх скасувати. Найдовша європейська річка Дунай починається у південно-західній німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг і впадає у Чорне море між Румунією та Україною.
Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Ельба
Падіння рівня води розширило береги вздовж Ельби, яка протікає через північну та східну Німеччину. Річка бере свій початок у горах Карконоші у східній Чехії, потім тече через німецькі федеральні землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Шлезвіг-Гольштейн і Гамбург.
Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Боденське озеро
Рівень води Боденського озера на кордоні між Німеччиною, Австрією та Швейцарією відступив до настільки низького показника, що на ньому виринув новий острів. Протягом кількох місяців туристи змогли побачити піщаний острів довжиною 200 метрів і шириною 50 метрів.
Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Озеро Біггезее
У невеличких водоймах кораблі стикаються з труднощами. Через низький рівень води пороми, що плавають на водосховищі Біггезее в західнонімецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, повинні були змінити місця для зупинок. Експерти не можуть передбачити, коли закінчиться ця осіння посуха.