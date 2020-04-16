 Як будуть виходити з карантину Німеччина, Польща, Австрія та інші країни? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2020

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Політика й суспільство

Як будуть виходити з карантину Німеччина, Польща, Австрія та інші країни? (відео)

Коли закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? У Європі починають поступово послаблювати карантин. У добірці DW - про план виходу з карантину Німеччини та інших європейських країн.

Кожна країна розробляє свій план виходу з карантину

Кожна країна розробляє свій план виходу з карантину

Коли нарешті закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? Які обмеження скасують або послаблять першими? Уже тепер очевидно, що повернення до звичного життя не відбудеться в один день. Євросоюз офіційно визначив три критерії для послаблення карантину: це суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатня дієздатність системи охорони здоров’я та можливості епідеміологічного нагляду й моніторингу. Кожен уряд діятиме індивідуально залежно від ситуації в межах своєї країни. Ось плани Німеччини, Польщі, Австрії Данії та ще низки країн:

   

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Кожна країна розробляє свій план виходу з карантину

Як будуть виходити з карантину ФРН, Польща та інші країни?

Коли закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? У добірці DW про план Німеччини та інших країн.  

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