Як будуть виходити з карантину Німеччина, Польща, Австрія та інші країни? (відео)

Коли нарешті закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? Які обмеження скасують або послаблять першими? Уже тепер очевидно, що повернення до звичного життя не відбудеться в один день. Євросоюз офіційно визначив три критерії для послаблення карантину: це суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатня дієздатність системи охорони здоров’я та можливості епідеміологічного нагляду й моніторингу. Кожен уряд діятиме індивідуально залежно від ситуації в межах своєї країни. Ось плани Німеччини, Польщі, Австрії Данії та ще низки країн: