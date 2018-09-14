Як Брюссель захищатиме вибори у ЄС від іноземного втручання

У США розслідують втручання РФ у вибори президента 2016 року. У Великобританії - російські спроби вплинути на референдум щодо Brexit. Москва свою причетність в обох випадках відкидає. Остаточних висновків розслідувань поки нема. Але якими б вони не були, результати волевиявлення американців та британців це не змінить. У США переміг Дональд Трамп, а британці проголосували за вихід з ЄС - підсумки, яким у Росії раділи.

Захиститися від маніпуляцій "третіх країн"

У травні 2019 року мають відбутися вибори до Європарламенту. У Брюсселі дуже побоюються спроб вплинути на їхні результати, тому мають намір діяти на випередження. На це вказав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у своїй ключовій промові "Про стан Євросоюзу" 12 вересня. "Ми повинні захистити наші вільні та чесні вибори. Тому Єврокомісія сьогодні пропонує нові правила для кращого захисту наших демократичних процесів від маніпуляцій з боку третіх країн і приватних інтересів", - наголосив Юнкер.

Викликом для ЄС у Єврокомісії вважають "глобальні сили, які не обов'язково поділяють усі наші інтереси та цінності". Конкретні країни, звісно ж, не називають.

При цьому в Єврокомісії переконані, що європейські вибори 2019 року відбуватимуться "у контексті, дуже відмінному від усіх попередніх виборів". "Зараз організація виборів не є і не повинна бути звичною справою", - зазначила єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова. За її словами, нині необхідно бути більш уважними у питанні захисту даних, іноземної пропаганди, кібератак.

Жан-Клод Юнкер виголошує промову "Про стан ЄС" у Європарламенті

У Брюсселя мало важелів впливу

Хоча мова йде, насамперед, про вибори до Європарламенту, Брюссель може зробити доволі мало. Адже організація виборів, включно з європейськими, - це компетенція національної влади. Тому в четвер, 13 вересня, Вера Юрова разом з двома іншими єврокомісарами - з питань безпеки Джуліаном Кінгом і з питань цифрових економіки та суспільства Марією Габріель - запропонувала пакет правил і рекомендацій для держав-членів. Він складається з чотирьох частин.

Юрова наголосила, що діяти у кожній з чотирьох сфер - це справа національної влади. А Брюссель планує допомагати, надавати інформацію та координувати. "Ми впевнені, що співпрацювати у цих питаннях на рівні ЄС - добре. На даний момент ми хочемо привернути увагу держав-членів, які відповідальні за організацію виборів", - уточнила Юрова, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Захист персональних даних

Перший елемент пропозицій стосується захисту даних. Акцент тут на тому, щоб персональні дані у процесі виборів не вкрали та не зловживали ними. Юрова нагадала скандал довкола Cambridge Analytica - британської компанії, яка отримала доступ до даних близько 87 мільйонів користувачів Facebook, хоча більшість із них не давали на це згоди. Фірма, зокрема, працювала на штаб Трампа, а також на одну з кампаній, яка агітувала за Brexit.

Як відомо, у травні цього року в ЄС набули чинності нові, жорсткіші, правила захисту персональних даних. Нині ж Єврокомісія опублікувала вказівки, як виборчим комісіям, політичним партіям і організаціями, інтернет- і аналітичним компаніям їх застосовувати під час виборів. У Брюсселі недвозначно натякають, що це допоможе цим організаціям уникнути штрафів, передбачених за порушення.

Другий елемент стосується політичної агітації. Єврокомісія закликає країни ЄС поширити правила, які регулюють рекламу офлайн, і на цифрову сферу. За словами Юрової, все більше політичних сил агітують в інтернеті. Мова йде, наприклад, про "день тиші" чи "дні тиші" перед самим голосуванням - коли агітація заборонена. Також це стосується і фінансування агітації.

Захист виборів від кібератак

Третій блок пропозицій Брюсселя стосується кібератак. За словами єврокомісарки Габріель, йдеться про створення мережі експертних центрів. У них повинні об'єднати зусилля всі ті, хто причетний до забезпечення кібербезпеки. За задумом Єврокомісії, у кожній країні повинні створити координаційний центр, який і буде організовувати роботу мереж, а також співпрацювати з іншими країнами.

Зі свого боку, Єврокомісія має намір створити подібний європейський експертний центр у Брюсселі. До 2023 року у ньому мають працювати 80 співробітників. Габріель хотіла би довести бюджет центру до чотирьох мільярдів євро. Крім того, вона обіцяє шукати партнерів серед приватних компаній. Центр займатиметься дослідженнями нових методів шифрування, підтримкою експериментів для виробників, які бажають застосовувати нові технології у своїх продуктах. Також він повинен буде брати участь у створенні мереж захищеної комунікації.

Вера Юрова закликає виборців бути стійкими до пропаганди

Боротьба з фейками

Останній блок пропозицій Єврокомісії стосується фейкових новин. "Ми хочемо, щоб люди в ЄС були більш стійкими до дезінформації та пропаганди", - говорить Юрова. У Єврокомісії обіцяють, що під час боротьби з дезінформацією не будуть допускати цензуру. "Ми повинні боротися проти брехні, яка протизаконною не є, кажучи людям правду. У мене нема кращого рецепту", - додала єврокомісарка з Чехії. У цьому плані Юрова, передусім, сподівається на громадян ЄС - на те, що вони будуть більш стійкими до пропаганди. Єврокомісія свою стратегію боротьби з фейками представила у квітні.

У нинішніх пропозиціях Єврокомісії зазначається, що громадяни повинні мати змогу голосувати, маючи неспотворену картину та повне розуміння усіх варіантів, за які вони можуть проголосувати. До виборів планують провести дві великі зустрічі - у січні та квітні. А у жовтні цього року відбудеться конференція з протидії кіберзагрозам виборам. "Це все, що ми могли зробити, - каже Юрова. - Успіх багато в чому залежатиме від хорошої співпраці з боку держав-членів".