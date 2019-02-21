Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео)

Досліджувати якість та доступність громадського транспорту львів'янин почав вісім років тому після відвідин Європи. За кордоном його вразило, наскільки злагоджено працює громадський транспорт, як пунктуально і без стресу можна дістатися в будь-яке місце. Захотілося втілити таке і у власному місті. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

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