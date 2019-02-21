 Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2019

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Політика й суспільство

Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео)

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Deutsche Straßenbahn in Lwiw (Lemberg), Ukraine (DW/V.Pryhid)

Трамвай у Львові

Досліджувати якість та доступність громадського транспорту львів'янин почав вісім років тому після відвідин Європи. За кордоном його вразило, наскільки злагоджено працює громадський транспорт, як пунктуально і без стресу можна дістатися в будь-яке місце. Захотілося втілити таке і у власному місті. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень. (15.02.2019)  

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Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів. Дивіться проект DW #LocalHeroes. (14.02.2019)  

Побори в школах - з тіні у відкритий реєстр (відео)

Вони не хотіли, щоб їхні діти звикали до корупції у школах, і розробили Openschool.in.ua - єдину електронну систему відкритих бюджетів шкіл. Юрій Антощук та Андрій Жнивін з Херсона - герої проекту DW #LocalHeroes. (27.12.2018)  

Запобігання сирітству: яка альтернатива дитячим інтернатам в Україні (відео)

Олена Гуржій з Дніпра керувала дитячим інтернатом. Утім, доволі швидко розчарувалася у такій формі опіки над дітьми. Тепер вона працює на попередження сирітства. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (13.12.2018)  

Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (18.01.2019)  

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Міський транспорт у Львові: як зробити його якіснішим - #LocalHeroes (28.02.2019) 28.02.2019

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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