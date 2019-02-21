Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео)

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Досліджувати якість та доступність громадського транспорту львів'янин почав вісім років тому після відвідин Європи. За кордоном його вразило, наскільки злагоджено працює громадський транспорт, як пунктуально і без стресу можна дістатися в будь-яке місце. Захотілося втілити таке і у власному місті. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень. (15.02.2019)
Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів. Дивіться проект DW #LocalHeroes. (14.02.2019)
Вони не хотіли, щоб їхні діти звикали до корупції у школах, і розробили Openschool.in.ua - єдину електронну систему відкритих бюджетів шкіл. Юрій Антощук та Андрій Жнивін з Херсона - герої проекту DW #LocalHeroes. (27.12.2018)
Олена Гуржій з Дніпра керувала дитячим інтернатом. Утім, доволі швидко розчарувалася у такій формі опіки над дітьми. Тепер вона працює на попередження сирітства. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (13.12.2018)