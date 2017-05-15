Як Амстердам бореться з масовим туризмом

Цими днями поблизу Рейксмузею в Амстердамі можна побачити безліч безпорадних облич. Туристи нервово вовтузяться зі своїми смартфонами, озираються на мить, а потім знову вдивляються в екрани. Всі вони шукають всесвітньо відомий логотип "I amsterdam".

Але цього разу на гостей міста чекає розчарування. На початку грудня 2018 року міська влада наказала прибрали популярний фотомотив. Це стало символічним актом у боротьбі з надмірним туризмом, який за дуже короткий проміжок часу просто перевантажив місто.

Торік Амстердам з його 850-тисячним населенням відвідало 19 мільйонів туристів. І щороку потік візитерів з культурною чи розважальною метою лише зростає. Вже 2025 року очікується 29 мільйонів відвідувачів, прогнозують у мерії Амстердама. Не в останню чергу таке зростання уможливили дешеві рейси і швидке, зручне бронювання в режимі онлайн.

Попри міжсезоння на вулицях центральної частини Амстердама вже метушаться туристи. Особливою популярністю користується квартал червоних ліхтарів. Тут юрби людей проходять повз секс-шопи, паби та повій, які чекають у своїх засклених кабінках на клієнтів. Влітку в цій частині міста так велелюдно, що рухатися вулицями можна буквально лише зі швидкістю равлика або черепахи.

Район червоних ліхтарів щороку приваблює мільйони туристів

Тим часом чимало амстердамців втомилися від такого напливу туристів. Дехто змушений був переїхати з центральних кварталів у тихе передмістя, бо вже просто несила терпіти цих ласих до веселощів і розваг туристів. Їхній галас, пиятику, непристойну поведінку. Тож масовий туризм переріс у справжню проблему для міста і його мешканців. Як тоді її вирішити? Минулого літа, щоб повернути своїм мешканцям більш-менш нормальне життя, місто ухвалило пакет радикальних заходів.

Більше жодних нових готелів та сувенірних крамничок

Пакет ухвалених заходів називається "Гармонізація міського життя". Але за невинною назвою криється досить жорстка програма. Серед її пунктів - замороження будівництва готелів, сувенірних крамничок, торгових точок або сирних лавок, куди мешканець Амстердама ніколи не поткнувся б. Крім того, планується обмежити пропускну спроможність аеропорту Схіпгол та вивести за межі міста причал для круїзних суден.

"Звісно, ми й надалі вітатимемо туристів, але Амстердам - ​​це перш за все місто, де мешкають містяни, а вже потім місце для подорожей", - кажуть у мерії Амстердама. Так само міська влада має намір боротися з онлайн-сервісами для короткострокової оренди приватного житла, як-от Airbnb і Booking.com. У майбутньому власники нерухомості зможуть здавати у винайм свою квартиру на таких онлайн-майданчиках лише 30 днів на рік.

Амстердам на власному прикладі переконався, що надмір хорошого стає справжнім лихом

Зараз взагалі точаться дискусії про заборону оренди житла через Airbnb на деяких вулицях міста. "Нині дехто з амстердамців почувається некомфортно у своїх власних оселях, тому що замість сусідів маєш лише щоразу інші туристичні групи", - пояснюють у мерії.

Та й самі туристи нерідко поводять себе просто непристойно. Тож міська влада різко збільшила штрафи за такі правопорушення, як пияцтво та сечовипускання в громадських місцях. Платити штраф треба одразу на місці, інакше заберуть до поліцейського відділку.

Любителів попиячити в громадських місцях одразу попереджують про чималі штрафи

Щоб додатково достукатися до свідомості туристів і донести до них просту істину, що центральна частина Амстердама - не місце для святкування вечірок і гульбищ, місцеві жителі разом з міською владою запустили ініціативу "Я мешкаю тут". За допомогою переважно розклеєних на стінах плакатів у натуральну величину, містяни просять гостей міста поводитися так, як удома в своєму районі.

Ініціатива "Я мешкаю тут" теж покликана достукатися до свідомості гостей міста

Усі засоби на боротьбу з проблемними туристами

Феномен надмірного туризму став для Амстердама прикрою несподіванкою. Ще кілька років тому економічна ситуація в місті була вкрай несприятливою. На кожному кроці було видно наслідки фінансової кризи - підприємці виїжджали, а туристи їхали сюди неохоче. І тоді відділ міськвлади, що відповідає за маркетинг, провів всесвітню рекламну кампанію з метою повернути Амстердаму репутацію привабливого туристичного центру. І та рекламна акція виявилася доволі успішною. Настільки успішною, що тепер міська влада сушить собі голову вже не над рекламою міста, а над способами покращення його репутації.

Багатьма плакатами місто намагається донести до туристів важливість пристойної, гідної поведінки

Уже влітку 2018 року стартувала кампанія "Насолоджуйтесь, але поважайте". Мета акції - показати туристам межі, за які не варто переступати. Багато туристів, - кажуть представники міської влади, - гадають, що в Амстердамі все дозволено. Таких гостей міста приваблюють насамперед квартал червоних ліхтарів та кав'ярні. Між собою чиновники охрестили образ типового проблемного туриста "Ліамом". Цей "Ліам" приїжджає зазвичай з Великобританії, віком від 18 до 34 років і їде в Амстердам, щоб "потусити" там одну-дві ночі. Тож мета кампанії "Насолоджуйтесь, але поважайте" - попередити такого "Ліама" ще до подорожі про норми поведінки в Амстердамі.

Уже тоді, коли "Ліам" вноситиме певні запити в пошуковик Google, йому автоматично нагадуватимуть про цю кампанію. Потім про неї нагадають і в аеропорту, і в громадському транспорті, й плакатами в центрі міста. Крім того, Амстердам створив свого роду "цифрову огорожу" навколо найбільш постраждалих від проблемних туристів районів. Коли "Ліам" опиниться в цих зонах, йому ще й нагадують у соцмережах Facebook і Instagram, що до міста та його мешканців слід ставитися шанобливо.

Амстердам не єдиний

Однак чи дадуть всі ці зусилля сподіваний ефект, можна буде судити не раніше кінця 2019 року, кажуть у мерії. Доти влада намагатиметься максимально втілити в життя теперішні заходи та обмінюватися пропозиціями й досвідом з іншими європейськими містами, що так само потерпають від схожої проблеми. Йдеться про Барселону, Лісабон, Венецію, Дубровник. Навіть у переговорах з такими компаніями як Airbnb ці міста намагаються діяти спільно, наголошують представники мерії Амстердама.

Перелічені вище європейські міста, що вже зараз стикаються з проблемами через надмірний туризм, роблять ставку на покращення контролю за своїми відвідувачами. Такий підхід може допомогти й у тому, щоб краще справлятися з дедалі більшим потоком туристів. Мета - спонукати гостей міста залишатися довше й відвідувати не лише найвідоміші визначні місця та пам'ятки в цих містах, а оглядати й інші райони та навіть передмістя. Експерти вже встигли охрестити ці програми термінами "Розширення" та "Контроль натовпу". Однак для успішної реалізації цих задумів переобтяженим туризмом європейським містам доведеться проявити неабияку обережність.

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