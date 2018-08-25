 Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.02.2020

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Європа

Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах

Лідери Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян вперше на Мюнхенській конференції з безпеки поговорили про Нагірний Карабах. Про те, чи вдався розмова, у репортажі DW.

Лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян (ліворуч) та Ільхам Алієв

Лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян (ліворуч) та Ільхам Алієв

Організаторів Мюнхенської конференції з безпеки можна привітати з прем'єрою. Кілька років вони намагалися влаштувати дискусію на вищому рівні про Нагірний Карабах, але щоразу хтось відмовлявся. Цього разу вдалося: президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в суботу, 15 квітня, публічно обговорювали проблему невизнаної республіки, вирішити яку не вдається понад чверть століття. Планували говорити про майбутнє, але вантаж минулого виявився занадто важким.

Обмін історичними аргументами

Історична в усіх відношеннях дискусія під лаконічно-нейтральним заголовком "Оновлення щодо Нагірного Карабаху" була запланована під завісу напруженого другого дня конференції. Можливо, вона взагалі відбулася завдяки тому, що обидва лідери вже зустрічалися в 2019 році. Невеликий зал був заповнений вщерть представниками сторін конфлікту, журналістами та експертами.

Говорили англійською мовою. Ільхам Алієв, який отримав слово першим, одразу позначив свою позицію, яку потім повторював не раз: "Нагірний Карабах історично є частиною Азербайджану". На підтвердження своїх слів президент зробив екскурс в історію регіону за останні тисячі років, а також зазначив, що на стороні Баку - міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН.

Поетапний підхід і жорсткі умови

Нікол Пашинян в боргу не залишився і привів свої історичні аргументи. Але, зазначивши, що "міжнародне співтовариство втомилося" від повторюваних роками доводів сторін, спробував озвучити щось нове. "Неможливо вирішити 30-річний конфлікт за один-два кроки", - сказав Пашинян і запропонував "міні-революції", в його розумінні - поетапний відхід від колишніх жорстких позицій.

Столиця Нагірного Карабаху Степанакерт

Столиця Нагірного Карабаху Степанакерт

Однією з них є пропозиція про те, що рішення проблеми має влаштовувати всі три сторони: Вірменію, Нагірний Карабах і Азербайджан. "Революцією" Пашинян назвав появу в цьому списку Азербайджану, що раніше було, за його словами, неможливим. Також він запропонував використовувати соціальні мережі не для роз'єднання, а для "кращого розуміння" позицій сторін, і бачити конфлікт в регіональному і глобальному контексті.

Президент Алієв заявив, що він не проти поетапного вирішення, але в цілому зайняв безкомпромісну позицію, погоджувався на поступки тільки за умови, що Вірменія припинить фінансувати Нагірний Карабах і виведе звідти свої війська. Прем'єр Пашинян відповів, що там немає вірменських військ, а лише місцеві сили самооборони і "добровольці" з Вірменії, серед яких і його власний син.

Карабах як попередження Україні

У Нагірному Карабаху

У Нагірному Карабаху

Під час дискусії, яка тривала понад півгодини і яку ведуча майже не регулювала, очевидно, побоюючись когось образити, сторони щоразу поверталися до історії і початку війни в Нагірному Карабаху за часів пізнього СРСР, з іронією радили один одному навести довідки в інтернеті, пресі і літературі про те, кому належить регіон і хто винен в тому, що все так вийшло. Присутній у залі колишній президент України Петро Порошенко отримав уявлення про те, що може статися з його країною через 30 років у разі заморожування конфлікту, хоча ситуації в Нагірному Карабасі і Донбасі сильно відрізняються.

Коли здавалося, що дискусія завершена, слово знову взяв Ільхам Алієв. "З приводу самовизначення", - сказав він, звертаючись до фрази Пашиняна про те, що Нагірний Карабах використовував право на самовизначення. "Вірменський народ самовизначився, у нього є вірменська держава. Моя порада - знайти інше місце на землі для самовизначення вдруге, не в Азербайджані". Пашинян назвав таку відповідь "не дуже конструктивною", знову згадав тисячолітню історію і повторив, що Вірменія і Нагірний Карабах "готові до серйозних зусиль щодо розв'язання конфлікту". На прощання обидва лідери обмінялися коротким рукостисканням.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть і забрав тисячі життів. У галереї DW - головні факти про цю больову точку Кавказу. (06.04.2018)  

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Лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян (ліворуч) та Ільхам Алієв

Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах

Лідери Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян вперше поговорили про Нагірний Карабах.  

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