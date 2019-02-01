Які шанси у Німеччини стати найбільшим у світі ринком медичного канабісу?

У Берліні цими днями проходила найбільша у Європі конференція інвесторів конопляної індустрії. За словами голови Німецької асоціації коноплі (DHV) Ґеорга Вурта (Georg Wurth), головною темою заходу стало майбутнє культивації рослини у Німеччині. Він вважає доволі сумним той факт, що в країні із наймогутнішою економікою Європи досі немає налагодженого виробництва медичного канабісу.

Вирощування марихуани для медичних цілей є дозволеним в Німеччині вже впродовж двох років. Але підібрати виробників справа не з простих. Тендерну процедуру потрібно було перезапускати заново, після невдалого початку. Федеральний інститут медикаментів та медичних продуктів (BfarM) запевняє, що уже найближчим часом стане ясно, які саме компанії отримають ліцензію на виробництво канабісу для потреб держави.

Підприємець із Франкфурта-на Майні Ніклас Купераніс (Niklas Kouperanis) не вважає такий термін реалістичним і не передбачає прогресу в найближчі пару років. Разом з кількома інвесторами Купераніс створив стартап Farmako, який фокусуватиметься на дослідженні канабісу. Фінансування проекту планується здійснювати за допомогою імпорту та подальшої реалізації на ринку конопель. Підприємець зазначає, що прагне зробити Європу менш залежною від імпорту канабісу.

Медичний канабіс з Північної Македонії

Farmako планує налагодити виробництво медичного канабісу у промислових масштабах у Північній Македонії для подальшого імпорту продукції в Німеччину та інші країни транзитом через Польщу. Відтоді, як канабіс став доступним в Німеччині через медичні рецепти, ринок швидко зайняли компанії з Канади, а низка крупних канадських виробників вже поглинули багато німецьких стартапів у цій сфері.

Не переконання Купераніса, незважаючи на те, що канадці були лідерами в експорті канабісу, їм не вдалось належним чином забезпечити поставки до всіх регіонів Європи і Німеччини зокрема. Про проблеми, пов’язані з залежністю поставок від одного експортера, повідомляє і Ґеорг Вурт. Він зазначає, що наразі Канада не в змозі поставити до Німеччини майже нічого через те, що" канадські компанії зайняті передусім своїм внутрішнім ринком". Адже в Канаді з середини минулого року окрім медичного стало дозволеним і рекреаційне вживання канабісу, а це значно збільшило попит.

Прогнози на майбутнє

На думку Купераніса, у Європи є тут великий потенціал, адже вона тільки починає. За даними дослідницького інституту Prohibition Partners, пов'язаного зі сферою виробників марихуани, ринок медичного канабісу в Німеччині може вирости до 7,7 мільярдів євро у 2028 році, а загальний європейський ринок - до 58 мільярдів.

Німецькі лікарняні каси відзвітували про доходи у близько 70 мільйонів євро торік від продажу продуктів із вмістом канабісу. Для порівняння, компанії, які продають звичайні знеболюючі звітували про доходи у 600 мільйонів євро у 2017-му. Але якщо німецький ринок канабісу зростатиме так само швидко, як і в інших країнах, його потенціал є значно більшим.

Святкова вечірка в Торонто на честь легалізації марихуани в Канаді

В Канаді використання медичного канабісу було легалізовано в 2001, в Ізраїлі - аж у 1995-му. З того часу в цих країнах медичний канабіс вживають близько 1 відсотка населення. Це дорівнюватиме близько 800 тисячам осіб у Німеччині. Централізована статистика пацієнтів наразі не ведеться, але приблизні дані за 2018 рік свідчать про те, що в Німеччині від 30 до 70 тисяч пацієнтів, що вживають медичний канабіс.

Ніклас Купераніс з Farmako має плани поставити 50 тонн канабісу на ринок Німеччини протягом наступних чотирьох років. В 2018 році німецькі аптеки отримали лише понад три тонни суцвіть канабісу, а тендер BfarM передбачає домашнє виробництво близько 10 тонн канабісу протягом наступних чотирьох років.

Для пацієнтів, чиї медичні страхові поліси не покривають вживання ліків із вмістом канабісу, збільшення виробництва Farmako матиме і приємний ефект здешевлення товару. Нині в аптеках ціна одного граму канабісу сягає 26 євро. Купераніс готовий запропонувати свій товар за 16 євро за грам.

Зроблено у Європі

Успіх планів Farmako залежить від того, коли в Німеччині розпочнеться контрольоване виробництво канабісу. Ґеорг Вурт запевняє, що перша група виробників канабісу зможе розпочати культивацію вже за кілька місяців. Якби не бюрократія, каже він, "Німеччина могла би стати одним з основних гравців канабіс-бізнесу". За словами Вурта, неповороткість Німеччини, пішла на руку Португалії, Греції та Північній Македонії, де розвинули власне виробництво.

Купераніс переконаний, що Німеччина все одно не зможе стати серйозним конкурентам цим країнам через зависокі витрати на оплату праці. Саме тому він і не став брати участь у тендері виробників. "У цьому немає для мене економічної вигоди", - пояснює він. Попит на імпорт буде високим навіть після того, як у Німеччині розпочнеться власне виробництво, вважає підприємець.