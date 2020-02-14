 Які сигнали Німеччина посилає Росії з Мюнхенської конференції | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.02.2020

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Європа

Які сигнали Німеччина посилає Росії з Мюнхенської конференції

Перший день Мюнхенської конференції з безпеки запам'ятався побоюваннями через ослаблення Заходу, закликами до співпраці з Росією і суперечливим мирним планом щодо України. Репортаж DW.

На одній з панелей Мюнхенської конференції з безпеки

На одній з панелей Мюнхенської конференції з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки відкрилася у п'ятницю, 14 лютого, в День закоханих, але, судячи з перших виступів, кохання пройшло. Основний мотив - Захід як спільність і модель втрачає привабливість у світі і слабшає зсередини. Відкриваючи триденний форум за участю десятків голів держав та урядів, міністрів, експертів, його голова, німецький дипломат Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) констатував у Заходу "кризу ідентичності". Про це в Мюнхені говорять уже кілька років, особливо на тлі нової зовнішньої політики США і виходу Великобританії з Євросоюзу.

І з кожним роком фарби все більше згущуються. Для Мюнхенської конференції, заснованої як форум країн НАТО для підтримки альянсу Європи та США, це є центральним питанням.

Критика на адресу Росії і заклики до діалогу

Стурбованість Ішинґера з приводу втрати єдності на Заході підхопив у своїй промові федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Політик почав свій виступ зі слів про те, що "сьогоднішній світ не такий, як в 2014 році", коли він виступав тут як глава німецького МЗС. Тоді Мюнхенська конференція проходила за лічені дні до початку анексії Криму, про що теж згадав у своїй промові президент ФРН. "Росія, яка  - справедливо чи ні - уражена і віддалена, не лише анексувала Крим без оглядки на міжнародне право, - сказав Штайнмаєр. - Вона знову зробила інструментом політики військову силу і насильницьку зміну кордонів на європейському континенті".

У своєму виступі Штайнмаєр кілька разів згадував Росію, поєднуючи критику з закликами до діалогу з Москвою. Президент ФРН говорив, що ЄС потрібна нова політика щодо Росії, яка не обмежується "осудними заявами і санкціями". Водночас, за його словами, "роздуми про майбутні відносини з Росією не повинні вестися без або за рахунок країн і народів Центральної Європи".

Втім, критикував президент ФРН не лише Росію, але і США, Китай і саму Німеччину, яка, на його думку, після закінчення "холодної війни" вважала, що "світ крутиться навколо європейського сонця". Сьогодні Європа повинна бути не тільки більш прагматичною, але і більш ініціативною для "погашення і запобігання конфліктам на околиці нашого союзу, як на сході, так і на півдні", сказав німецький президент, маючи на увазі, зокрема, і Україну.

Серед учасників Мюнхенської конференції - експрезидент України Петро Порошенко

Серед учасників Мюнхенської конференції - експрезидент України Петро Порошенко

Суперечливий мирний план для України

Дебютний виступ в Мюнхені українського президента Володимира Зеленського заплановано на суботу, 15 лютого, а у п'ятницю з Україною на конференції була пов'язана незвичайна історія. Представники української делегації попередили кореспондентів DW про те, що очікується представлення якогось суперечливого мирного плану для України від російських і західних експертів. Документ англійською мовою під назвою "Дванадцять кроків зі зміцнення безпеки в Україні і в усьому євроатлантичному регіоні" дійсно з'явився серед інших брошур в холі готелю "Баварський двір", де проходить форум.

Заява від імені "групи лідерів з питань євроатлантичної безпеки" прикрашає, окрім іншого, логотип конференції, а серед підписантів зазначено і її голову, Вольфґанґа Ішинґера. Текст також опублікувала Російська рада з міжнародних справ (РРМС), яка, судячи з усього, була однією з авторів. Деякі аспекти заяви збігаються з російською позицією, наприклад, використовується словосполучення "каральні операції" щодо подій на Донбасі.

Документ, серед підписантів якого колишній глава російського МЗС Ігор Іванов, відставні високопоставлені американські військові, європейські експерти і кілька представників України, закликає серед іншого розробити дорожню карту щодо скасування санкцій проти Росії по мірі реалізації мінських угод. Також пропонується створити в Україні зони вільної торгівлі як з ЄС, так і з Росією.

Київське МЗС в коментарі українським ЗМІ назвало заяву "приватною ініціативою" окремих експертів, яка не має відношення до офіційної позиції Києва. У пресслужбі конференції на момент написання матеріалу своє ставлення до заяви не прокоментували. Якби не чутлива реакція української делегації, можливо, ніхто в Мюнхені на цей документ не звернув би уваги.

Трюдо і Курц радять не драматизувати кризу Заходу

Очевидно, не бажаючи занадто драматизувати, організатори запросили одразу двох політиків, яких прийнято вважати успішними представниками молодого покоління західних лідерів - прем'єра Канади Джастіна Трюдо і канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz). Обидва заявили, що, мовляв, не варто перебільшувати кризу Заходу.

У суботу в Мюнхені чекають на ще одного лідера з цієї ж категорії - Еммануеля Макрона. Щоправда, з урахуванням критичних заяв президента Франції про "клінічну смерть НАТО", його промова може виявитися не такою оптимістичною, як виступи лідерів Канади і Австрії.

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Докладно

На одній з панелей Мюнхенської конференції з безпеки

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