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Яд Вашем

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яд Вашем". Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем розташовано в Єрусалимі.

Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем заснували в 1953 році. Він розташований в Єрусалимі. Мета Яд Вашем – збереження пам'яті про євреїв-жертв нацизму в 1933-45 роках. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі

Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі 30.06.2021

Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває з візитом у Ізраїлі. Він наголосив, що пам'ять про Голокост, боротьба з антисемітизмом і підтримка Ізраїлю "ніколи не повинні стати порожнім ритуалом" для німців.
Яд Вашем вибачився за незбалансований виклад фактів під час вшанування жертв Голокосту

"Яд Вашем" вибачився за незбалансований виклад фактів під час вшанування жертв Голокосту 04.02.2020

Під час церемонії з ушанування жертв Голокосту було допущено "неточності" та "неврівноважений" виклад фактів, визнали в меморіальному комплексі "Яд Вашем".
Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення Аушвіца

Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення "Аушвіца" 24.01.2020

Через 75 років після визволення концтабору "Аушвіц" президент Німеччини, виступаючи в "Яд Вашем", вказав на німецьку провину та відповідальність. Він підібрав правильні слова, вважає Марсель Фюрстенау.

Штайнмаєр: Хотілося б, що ми раз і назавжди винесли урок з історії (23.01.2020) 23.01.2020

Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим німецьким президентом, який виголосив промову в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Він запевнив, що відповідальність німців за злочин Голокосту з часом не мине, а влада країни й надалі боротиметься з антисемітизмом.
Штайнмаєр: Відповідальність німців за Голокост з часом не мине

Штайнмаєр: Відповідальність німців за Голокост з часом не мине 23.01.2020

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вшанував пам'ять жертв Голокосту в Ізраїлі. У промові в меморіальному комплексі "Яд Вашем" він пообіцяв захищати єврейське життя.
Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту

Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту 22.01.2020

Анджей Дуда і Гітанас Науседа вшанують пам'ять жертв Голокосту не в Ізраїлі, а у Польщі. Вони відмовилися від участі в церемонії в меморіальному комплексі "Яд Вашем" поблизу Єрусалима.
Освенцім: одна історія, різна пам'ять

Освенцім: одна історія, різна пам'ять 10.01.2020

75 років тому Червона армія звільнила табір смерті "Аушвіц-Біркенау", облаштований німецькими загарбниками в польському містечку Освенцім. Пам'ятні заходи до цієї дати оголили протиріччя між Ізраїлем, Польщею та Росією.
Меркель у концтаборі Аушвіц: Ми повинні чітко називати злочинців

Меркель у концтаборі "Аушвіц": Ми повинні чітко називати злочинців 06.12.2019

Анґела Меркель вважає відповідальність німців за скоєне під час Другої світової війни невід'ємною частиною ідентичності Німеччини. Про це вона сказала під час свого першого візиту до "Аушвіца" на посаді канцлерки.
Меркель відвідує Освенцім - вперше відтоді, як стала канцлеркою

Меркель відвідує Освенцім - вперше відтоді, як стала канцлеркою 06.12.2019

Вперше за 14 років на посаді канцлерки Меркель відвідує Освенцім. Візит відбувається з нагоди десятиріччя заснування Фонду "Освенцім-Біркенау", що працює над збереженням меморіалу на місці колишнього табору смерті.
Німецьку блогерку року звинуватили у фальсифікації єврейського коріння

Німецьку "блогерку року" звинуватили у фальсифікації єврейського коріння 03.06.2019

Німецька історикиня Марі Софі Гінґст вигадала загиблих у Голокості предків і ввела в оману меморіал "Яд Вашем". За розповіді про єврейську бабусю вона отримала звання "блогерка року".
Меркель в Ізраїлі: Німеччина повинна вічно боротися з антисемітизмом

Меркель в Ізраїлі: Німеччина повинна вічно боротися з антисемітизмом 04.10.2018

Під час візиту до Ізраїлю канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Німеччина вічно пам'ятатиме трагедію Голокосту та боротиметься з антисемітизмом, ксенофобією та насильством.
Фоторепортаж: 10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

Фоторепортаж: 10 місць, які варто побачити в Ізраїлі 14.05.2018

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста.
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі 14.05.2018

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста.
Польський закон про Голокост: суперечка загострюється

Польський закон про Голокост: суперечка загострюється 06.02.2018

Польський уряд, попри міжнародну критику, продовжує захищати новий закон і таким чином наражається на дипломатичну катастрофу. У самій Польщі – розкол, ліберальна опозиція вимагає від президента ветувати закон.

Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту (фотогалерея)

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту (фотогалерея) 27.01.2018

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей.

Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту 27.01.2018

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей.

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