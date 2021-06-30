Фоторепортаж: 10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста.