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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яд Вашем". Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем розташовано в Єрусалимі.
Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем заснували в 1953 році. Він розташований в Єрусалимі. Мета Яд Вашем – збереження пам'яті про євреїв-жертв нацизму в 1933-45 роках. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим німецьким президентом, який виголосив промову в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Він запевнив, що відповідальність німців за злочин Голокосту з часом не мине, а влада країни й надалі боротиметься з антисемітизмом.