"Яд Вашем" вибачився за незбалансований виклад фактів під час вшанування жертв Голокосту

Розташований в Єрусалимі меморіальний комплекс "Яд Вашем" вибачився за "неточності" під час нещодавнього заходу вшанування жертв Голокосту. Лист з вибаченнями від керівництва меморіального комплексу оприлюднило в понеділок, 3 лютого, ізраїльське видання Haaretz.

Керівники комплексу "Яд Вашем" визнали, що показані під час міжнародного форуму пам'яті жертв Голокосту відеоматеріали залишили "неврівноважене враження". Деякі з цих відеоматеріалів містили "неточності" або "лише однобоке подання фактів", унаслідок чого СРСР постав перед глядачами як чи не єдиний переможець над нацистською Німеччиною. Це стало "спотворенням" історичних фактів, визнали в меморіальному комплексі.

Деякі з допущених "неточностей" мали технічну природу, а інші натомість видавалися наслідком упереджень, зазначає видання.

Показані учасникам міжнародного заходу відеоматеріали жодним словом не згадували воєнних злочинів, скоєних СРСР під час Другої світової війни. Так само не згадувалася й відповідальність Радянського Союзу у тому глобальному конфлікті.

Представлені відеоматеріали "не містили жодних згадок про розподіл Польщі між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною", проведеного 1939 року", йдеться в листі керівництва "Яд Вашем".

Крім того, ці відео містили й іншу історичну інформацію, що була частково або повністю хибною.

У своєму листі керівництво комплексу "Яд Вашем" фактично визнало допущення історичних помилок щодо перебігу Другої світової війни та Голокосту, на користь політичним та дипломатичним інтересам російського президента Володимира Путіна щодо подання Кремлем історії того періоду, зазначає видання.

"Ми вибачаємося за цей дуже прикрий інцидент, що трапився… Ці відеоматеріали не відображають перспективу дослідження "Яд Вашем" щодо цих тем", - йдеться в листі.

Автори листа пообіцяли в майбутньому "дотримуватися історичних фактів", у тому числі й з метою "протидіяти спробам, стерти або викривити політичну дискусію в різних країнах".

Також у листі керівництво комплексу "Яд Вашем" вказало на свою готовність "визнати наші власні помилки та неточності" та "виправити" їх.

Утім, у листі не уточнюється, за які саме пункти представленої програми ніс відповідальність комплекс "Яд Вашем".

Захід вшанування пам'яті жертв Голокосту відбувся 23 січня 2020. У заході взяли участь лідери багатьох країн, у тому числі й президент Росії Володимир Путін. Керував форумом бізнесмен та мільярдер Моше Кантор, котрий очолює Європейський єврейський конгрес і вважається наближеною особою до Путіна, нагадує ізраїльське видання Haaretz.