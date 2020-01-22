 ″Яд Вашем″ вибачився за незбалансований виклад фактів під час вшанування жертв Голокосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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Новини

"Яд Вашем" вибачився за незбалансований виклад фактів під час вшанування жертв Голокосту

Під час церемонії з ушанування жертв Голокосту було допущено "неточності" та "неврівноважений" виклад фактів, визнали в меморіальному комплексі "Яд Вашем".

Володимир Путін і Біньямін Нетаньяху

Володимир Путін і Біньямін Нетаньяху в комплексі "Яд Вашем", 24 січня 2020 року

Розташований в Єрусалимі меморіальний комплекс "Яд Вашем" вибачився за "неточності" під час нещодавнього заходу вшанування жертв Голокосту. Лист з вибаченнями від керівництва меморіального комплексу оприлюднило в понеділок, 3 лютого, ізраїльське видання Haaretz.

Керівники комплексу "Яд Вашем" визнали, що показані під час міжнародного форуму пам'яті жертв Голокосту відеоматеріали залишили "неврівноважене враження". Деякі з цих відеоматеріалів містили "неточності" або "лише однобоке подання фактів", унаслідок чого СРСР постав перед глядачами як чи не єдиний переможець над нацистською Німеччиною. Це стало "спотворенням" історичних фактів, визнали в меморіальному комплексі.

Деякі з допущених "неточностей" мали технічну природу, а інші натомість видавалися наслідком упереджень, зазначає видання.

Показані учасникам міжнародного заходу відеоматеріали жодним словом не згадували воєнних злочинів, скоєних СРСР під час Другої світової війни. Так само не згадувалася й відповідальність Радянського Союзу у тому глобальному конфлікті.

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Представлені відеоматеріали "не містили жодних згадок про розподіл Польщі між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною", проведеного 1939 року", йдеться в листі керівництва "Яд Вашем".

Крім того, ці відео містили й іншу історичну інформацію, що була частково або повністю хибною.

У своєму листі керівництво комплексу "Яд Вашем" фактично визнало допущення історичних помилок щодо перебігу Другої світової війни та Голокосту, на користь політичним та дипломатичним інтересам російського президента Володимира Путіна щодо подання Кремлем історії того періоду, зазначає видання.

"Ми вибачаємося за цей дуже прикрий інцидент, що трапився… Ці відеоматеріали не відображають перспективу дослідження "Яд Вашем" щодо цих тем", - йдеться в листі.

Автори листа пообіцяли в майбутньому "дотримуватися історичних фактів", у тому числі й з метою "протидіяти спробам, стерти або викривити політичну дискусію в різних країнах".

Також у листі керівництво комплексу "Яд Вашем" вказало на свою готовність "визнати наші власні помилки та неточності" та "виправити" їх.

Утім, у листі не уточнюється, за які саме пункти представленої програми ніс відповідальність комплекс "Яд Вашем".

Захід вшанування пам'яті жертв Голокосту відбувся 23 січня 2020. У заході взяли участь лідери багатьох країн, у тому числі й президент Росії Володимир Путін. Керував форумом бізнесмен та мільярдер Моше Кантор, котрий очолює Європейський єврейський конгрес і вважається наближеною особою до Путіна, нагадує ізраїльське видання Haaretz.

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Аушвіц"

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