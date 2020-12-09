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Юрій Вілкул - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Вілкул".
Український політик Юрій Вілкул обіймає посаду міського голови Кривого Рогу з 2010 року. Юрій Вілкул був членом КПРС, потім - Партії регіонів, після Революції гідності він увійшов до Опозиційного блоку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.