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Юрій Вілкул

Юрій Вілкул - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Вілкул".

Український політик Юрій Вілкул обіймає посаду міського голови Кривого Рогу з 2010 року. Юрій Вілкул був членом КПРС, потім - Партії регіонів, після Революції гідності він увійшов до Опозиційного блоку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива регіоналам у рідному місті Зеленського

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського 09.12.2020

Наступні п'ять років Кривим Рогом керуватиме Костянтин Павлов - радник чинного мера Юрія Вілкула. DW розповідає, чому позиції "Партії регіонів" тут лишають непохитними навіть після її забуття.
Кандидат від Слуги народу програв у Кривому Розі - ОПОРА

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".
Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу 17.11.2020

Через погіршення стану здоров'я чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про рішення зняти свою кандидатуру й не висуватися в другому турі виборів міського голови.

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті 26.10.2020

На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
Самопоміч виключила зі своїх лав Юрія Милобога

"Самопоміч" виключила зі своїх лав Юрія Милобога 03.04.2016

Партія "Самопоміч" виключила зі своїх лав Юрія Милобога. Екс-кандидата у мери Кривого Рогу в партії звинуватили у веденні переговорів з "Опозиційним блоком". Сам Милобог звинувачення відкинув.
Кривий Ріг: cемикратний відрив Вілкула та зафіксовані спостерігачами порушення

Кривий Ріг: cемикратний відрив Вілкула та зафіксовані спостерігачами порушення 28.03.2016

Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який нещодавно виділив жителям міста "матеріальну допомогу", здобув на позачергових виборах міського голови майже три чверті голосів.
Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі

Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі 28.03.2016

Згідно з даними двох різних паралельних підрахунків, у першому турі виборів міського голови Кривого Рогу, перемагає Юрій Вілкул. Кандидат від "Самопомочі" Семен Семенченко набирає менше 11 відсотків.
Вибори у Кривому Розі: За мир та стабільність

Вибори у Кривому Розі: "За мир та стабільність" 27.03.2016

У Кривому Розі відбулися позачергові вибори міського голови. Як місто голосувало "з другої спроби" - у репортажі DW.
Екзит-пол у Кривому Розі: Вілкул набирає майже 71 відсоток голосів

Екзит-пол у Кривому Розі: Вілкул набирає майже 71 відсоток голосів 27.03.2016

На позачергових виборах міського голови Кривого Рогу чинний мер Юрій Вілкул, за даними опитування, набирає близько 71 відсотка голосів виборців. Його опоненти не подолали і 15-відсоткової позначки.
Нова спроба: Кривий Ріг напередодні виборів мера

Нова спроба: Кривий Ріг напередодні виборів мера 26.03.2016

У неділю, 27 березня, у Кривому Розі відбудуться перевибори міського голови. Які настрої та очікування панують у місті - у матеріалі DW.
Рада не підтримала постанову про скасування позачергових виборів у Кривому Розі

Рада не підтримала постанову про скасування позачергових виборів у Кривому Розі 26.01.2016

Народні депутати України залишили чинним своє рішення призначити позачергові вибори міського голови Кривого Рогу. Згідно з раніше ухваленим законом вони мають відбутися 27 березня.
Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу

Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу 23.12.2015

Голосування на позачергових виборах міського голови в Кривому Розі відбудеться 27 березня. Таке рішення підтримали 239 народних депутатів.
Вибори у Кривому Розі: спецкомісія почала перевірку заяв про порушення

Вибори у Кривому Розі: спецкомісія почала перевірку заяв про порушення 30.11.2015

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради почала перевіряти заяви щодо можливих порушень під час другого туру виборів мера Кривого Рогу. До міста приїхали вісім з 12 членів комісії.
ЦВК не має сумнівів у законності результатів виборів мера Кривого Рогу

ЦВК не має сумнівів у законності результатів виборів мера Кривого Рогу 19.11.2015

Оскаржити результати виборів можна лише в судовому порядку, наголосив голова Центрвиборчкому Охендовський. Підстав сумніватися в законності результату виборів міського голови Кривого Рогу немає, додав він.