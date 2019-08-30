 Юні і зелені: Уряд України - наймолодший у Європі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.09.2019

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Україна

Юні і зелені: Уряд України - наймолодший у Європі

Зі середнім віком у 39 років новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі. Утім, захват від молодого ентузіазму урядовців поділяють не всі.

Середній вік нового українського уряду - 39 років

Середній вік нового українського уряду - 39 років

Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар'єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем'єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) і на чотири роки молодший за "юне дарування" її уряду - 39-річного міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn). Саме 39 років - середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

Молодшим за Олександра Гончарука (на фото) головою уряду у новітній європейські історії був лише австрієць Себастіан Курц. Однак уряд Курца внаслідок політичної кризи розвалився, і наразі країною керує перехідний уряд

Молодшим за Олександра Гончарука (на фото) головою уряду у новітній європейські історії був лише австрієць Себастіан Курц. Однак уряд Курца внаслідок політичної кризи розвалився, і наразі країною керує перехідний уряд

На 20 років молодші за іспанців чи португальців

Проаналізувавши склад урядів десятків європейських країн, DW дійшла висновку, що новий уряд України - наймолодший на континенті. Схожий за середнім віком - близько 40 років - склад чинного уряду у Вірменії. Та українські урядовці на шість - десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії. У Франції середній вік - 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця - віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, естонським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.

Без жодного політичного і управлінського досвіду молодому цифровому міністру доведеться не лише керувати державним урядовим відомством. Для початку його треба буде створити. При цьому найбільше, чим досі керував у своєму житті Федоров - цифровий напрямок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. До того юний міністр займався рекламою у соцмережах і був "студентським мером" Запоріжжя.

32-річний міністр інфраструктури Владислав Криклій ще кілька років тому займався розвитком платформи з продажу квитків у кіно. Зате міністерка освіти і науки Ганна Новосад у свої 29 вже встигла попрацювати на держслужбі - з 2017 року вона очолювала у міносвіти директорат стратегічного планування і європейської інтеграції. Таким чином Новосад є однією з найдосвідченіших у нинішньому уряді державних службовців.

DW.COM

Економісти та політологи загалом позитивно оцінюють новий український уряд, утім, не обійшлося і без певних застережень і критики. (30.08.2019)

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності. (30.08.2019)

"Такий запит суспільства, але"…

Німецький політолог Андре Гертель (Andre Härtel) у розмові з DW констатував, що таке омолодження влади відповідає запиту українського суспільства і дає шанси на нову динаміку реформ. Утім, доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія" дивиться на кадрову революцію в уряді скептично. "У команді Зеленського все робиться переважно задля зовнішнього ефекту. Значення має не стільки те, що знають чи вміють новообрані урядовці, який в них досвід, а насамперед ефектне омолодження влади, нові обличчя", - констатує політолог.

На переконання Гертеля, у складі уряду важливо було би мати принаймні кількох досвідчених "державних мужів" зі значним адміністративним досвідом. "Існує досить високий ризик, що анонсовані швидкі реформи будуть впроваджуватися непрофесійно", - застеріг політолог у розмові з DW. 

Очільниця міністрства соціальної політики Юлія Соколовська

34-річна очільниця міністрства соціальної політики Юлія Соколовська (по центру) вже кілька років встигла попрацювати у мінфіні і мінекономіки

Всім зобов'язані Зеленському

Німецький експерт зауважує, що своїми міністерськими портфелями нинішні урядовці зобов'язані не власній політичній кар'єрі, а виключно популярності президента Зеленського. "Власне, і сам прем'єр Гончарук постає передовсім слугою президента, не маючи власної харизми, власної позиції і дотримується приписів глави держави", - каже політичний оглядач. І додає: Гончарук, так само як і його попередник Володимир Гройсман, згодом має шанс вийти з тіні президента, якщо йому таки вдасться сформувати з молодих урядовців самодостатню команду і побудувати систему ефективних політичних комунікацій.

Колега Гертеля з "Києво-Могилянської академії" Олексій Гарань, коментуючи днями в інтерв'ю "Укрінформу" склад нового уряду, схвально відгукнувся про "технократів", таких як міністерка фінансів Оксана Маркарова, а також міністр економіки Тимофій Милованов, який донедавна очолював Київську школу економіки. "Питання лише, чи вдасться Милованову працювати в таких бюрократичних структурах як міністерство та уряд. Ми пам’ятаємо, що після Майдану на цій посаді був Павло Шеремета, але бюрократична машина швидко "з'їла" його...", - нагадав Гарань.

Ейфорія скоро мине?

Андре Гертель прогнозує, що ейфорія у лавах "Слуги народу" невдовзі може залишитися у минулому і "ця маса невідомих людей, ця партія без ідеології і з поверхневими структурами" може пережити перші труднощі вже наприкінці цього року.

Такий прогноз збігається і з очікуваннями соціологині Ірини Бекешкіної. "Вже восени, ближче до зими, люди отримають перші платіжки за газ. Навіть якщо ціну дещо знизять, вони все одно пригадають Юлію Володимирівну (Тимошенко), яка обіцяла знизити ціну вдвоє", - констатувала у серпні Бекешкіна в інтерв'ю "Новому времени".

Гертель прогнозує, що попри доволі високий рівень освіти і фахової кваліфікації нових урядовців деякі з них невдовзі підуть, не зумівши до своїх експертних знань додати вправність у політичних комунікаціях.

Дивитись відео 04:05

Верховна Рада "на п'ятій швидкості": 5 головних рішень першого дня (30.08.2019)

  • Себастіан Курц

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц

    31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.

  • Екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік

    У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин

    Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.

  • Екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

    Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.

  • Екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич

    З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.

  • Екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.

  • Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

    Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року

  • Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    39 років: президент Франції Еммануель Макрон

    У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

31-річний Себастіан Курц, партія якого перемогла на виборах у Австрії, став одним з наймолодших керівників уряду у світі. У добірці DW - "вундеркінди", які обійняли посади глав держав і урядів у віці до 40 років. (16.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Верховна Рада "на п'ятій швидкості": 5 головних рішень першого дня (30.08.2019)  

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Докладно

Середній вік нового українського уряду - 39 років

Уряд України - наймолодший у Європі

Із середнім віком у 39 років новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі.  

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