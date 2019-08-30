Юні і зелені: Уряд України - наймолодший у Європі

Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар'єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем'єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) і на чотири роки молодший за "юне дарування" її уряду - 39-річного міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn). Саме 39 років - середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

Молодшим за Олександра Гончарука (на фото) головою уряду у новітній європейські історії був лише австрієць Себастіан Курц. Однак уряд Курца внаслідок політичної кризи розвалився, і наразі країною керує перехідний уряд

На 20 років молодші за іспанців чи португальців

Проаналізувавши склад урядів десятків європейських країн, DW дійшла висновку, що новий уряд України - наймолодший на континенті. Схожий за середнім віком - близько 40 років - склад чинного уряду у Вірменії. Та українські урядовці на шість - десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії. У Франції середній вік - 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця - віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, естонським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.

Без жодного політичного і управлінського досвіду молодому цифровому міністру доведеться не лише керувати державним урядовим відомством. Для початку його треба буде створити. При цьому найбільше, чим досі керував у своєму житті Федоров - цифровий напрямок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. До того юний міністр займався рекламою у соцмережах і був "студентським мером" Запоріжжя.

32-річний міністр інфраструктури Владислав Криклій ще кілька років тому займався розвитком платформи з продажу квитків у кіно. Зате міністерка освіти і науки Ганна Новосад у свої 29 вже встигла попрацювати на держслужбі - з 2017 року вона очолювала у міносвіти директорат стратегічного планування і європейської інтеграції. Таким чином Новосад є однією з найдосвідченіших у нинішньому уряді державних службовців.

"Такий запит суспільства, але"…

Німецький політолог Андре Гертель (Andre Härtel) у розмові з DW констатував, що таке омолодження влади відповідає запиту українського суспільства і дає шанси на нову динаміку реформ. Утім, доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія" дивиться на кадрову революцію в уряді скептично. "У команді Зеленського все робиться переважно задля зовнішнього ефекту. Значення має не стільки те, що знають чи вміють новообрані урядовці, який в них досвід, а насамперед ефектне омолодження влади, нові обличчя", - констатує політолог.

На переконання Гертеля, у складі уряду важливо було би мати принаймні кількох досвідчених "державних мужів" зі значним адміністративним досвідом. "Існує досить високий ризик, що анонсовані швидкі реформи будуть впроваджуватися непрофесійно", - застеріг політолог у розмові з DW.

34-річна очільниця міністрства соціальної політики Юлія Соколовська (по центру) вже кілька років встигла попрацювати у мінфіні і мінекономіки

Всім зобов'язані Зеленському

Німецький експерт зауважує, що своїми міністерськими портфелями нинішні урядовці зобов'язані не власній політичній кар'єрі, а виключно популярності президента Зеленського. "Власне, і сам прем'єр Гончарук постає передовсім слугою президента, не маючи власної харизми, власної позиції і дотримується приписів глави держави", - каже політичний оглядач. І додає: Гончарук, так само як і його попередник Володимир Гройсман, згодом має шанс вийти з тіні президента, якщо йому таки вдасться сформувати з молодих урядовців самодостатню команду і побудувати систему ефективних політичних комунікацій.

Колега Гертеля з "Києво-Могилянської академії" Олексій Гарань, коментуючи днями в інтерв'ю "Укрінформу" склад нового уряду, схвально відгукнувся про "технократів", таких як міністерка фінансів Оксана Маркарова, а також міністр економіки Тимофій Милованов, який донедавна очолював Київську школу економіки. "Питання лише, чи вдасться Милованову працювати в таких бюрократичних структурах як міністерство та уряд. Ми пам’ятаємо, що після Майдану на цій посаді був Павло Шеремета, але бюрократична машина швидко "з'їла" його...", - нагадав Гарань.

Ейфорія скоро мине?

Андре Гертель прогнозує, що ейфорія у лавах "Слуги народу" невдовзі може залишитися у минулому і "ця маса невідомих людей, ця партія без ідеології і з поверхневими структурами" може пережити перші труднощі вже наприкінці цього року.

Такий прогноз збігається і з очікуваннями соціологині Ірини Бекешкіної. "Вже восени, ближче до зими, люди отримають перші платіжки за газ. Навіть якщо ціну дещо знизять, вони все одно пригадають Юлію Володимирівну (Тимошенко), яка обіцяла знизити ціну вдвоє", - констатувала у серпні Бекешкіна в інтерв'ю "Новому времени".

Гертель прогнозує, що попри доволі високий рівень освіти і фахової кваліфікації нових урядовців деякі з них невдовзі підуть, не зумівши до своїх експертних знань додати вправність у політичних комунікаціях.

Дивитись відео 04:05 Поділитись Верховна Рада "на п'ятій швидкості": 5 головних рішень першого дня (30.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Okdc Верховна Рада "на п'ятій швидкості": 5 головних рішень першого дня (30.08.2019)