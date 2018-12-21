 ЮНІСЕФ: 2018-й став ″жорстоким роком″ для дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

ЮНІСЕФ: 2018-й став "жорстоким роком" для дітей

Упродовж 2018 року діти та підлітки не отримали достатнього захисту від конфліктів та зазнавали насильства, наголошують у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Діти в Ємені

Діти-біженці в Ємені

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розглядає 2018 рік як "жорстокий рік" для мільйонів дітей. Протягом цього року в конфліктних зонах по всьому світу багато дітей та неповнолітніх "зазнали надмірного насильства", сказав директор ЮНІСЕФ з надзвичайної допомоги Мануель Фонтен у заяві, зробленій у п'ятницю, 28 грудня, в Нью-Йорку. "А світова спільнота не спромоглася захистити їх", - визнав Фонтен, слова якого наводить агенція новин dpa.

За даними ЮНІСЕФ, тисячі дівчат і хлопчиків стали безпосередніми жертвами військового насильства. Крім того, мільйони дітей зазнали серйозних порушень прав дитини. У багатьох країнах, де тривають конфлікти, діти ставали жертвами нападів, використовувалися як живі щити, їх вбивали, травмували або примушували до військової служби.

В окремих країнах, як-то Нігерія та Сомалі, поширеною практикою ведення війни були зґвалтування, примусові шлюби та викрадення дітей, зазначають у ЮНІСЕФ. У більшості випадків злочинців не покарали.

Кількість жертв зростає

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Понад тисячу дітей було викрадено бойовиками "Боко Харам" з 2013 року в Нігерії, заявили в ЮНІСЕФ. Крім того, було вбито майже 2300 вчителів і зруйновано майже півтори тисячі шкіл. (13.04.2018)

Причинами є не лише проблеми з безпекою в країні, а й брак вчителів і шкільної інфраструктури. Найгірша ситуація - у дівчат. (03.06.2018)

Водночас упродовж цього року спостерігалося постійне зростання кількості загиблих серед дітей. За даними ЮНІСЕФ, лише в Афганістані з січня по вересень 2018 року було вбито або поранено близько 5 тисяч дітей і підлітків - стільки ж, скільки за весь минулий рік. Крім того, діти становлять 89 відсотків цивільних жертв мін та боєприпасів, котрі не розірвалися.

Не менш драматичною була й ситуація в Ємені, де як мінімум 1427 дітей загинули або отримали поранення внаслідок бойових дій та обстрілів. Це лише ті смерті, що підтверджені ООН. Багато шкіл і лікарень ставали об'єктами нападів або їх використовували у військових цілях. На тлі цього ЮНІСЕФ укотре закликав всі сторони конфлікту негайно припинити насильницькі дії проти дітей, зокрема припинити напади на школи та лікарні.

 

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