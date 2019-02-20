 ЮНІСЕФ: Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

ЮНІСЕФ: Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року

З 2010 року кількість випадків застосування насильства щодо дітей у кризових регіонах перевищила 170 000, заявили у дитячому фонді ООН.

Бойовик Ісламської держави у Афганістані вчить дітей стріляти (фото з архіву)

Бойовик "Ісламської держави" у Афганістані вчить дітей стріляти (фото з архіву)

За останні десять років число зафіксованих випадків застосування насильства щодо дітей у гарячих точках зросло майже втричі. Про це у понеділок, 30 грудня, повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Загалом зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій з початку 2010 року. Тільки у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей, що майже втричі більше, ніж у 2010 році.

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У результаті артобстрілу школи в сирійській провінції Алеппо загинули щонайменше восьмеро дітей. Ще 21 особа отримала внаслідок обстрілу поранення. (02.12.2019)

На даний момент площа замінованих територій в Україні оцінюється у понад сім тисяч квадратних кілометрів. Україна також входить до списку країн з найвищою кількістю жертв та постраждалих від мін, стверджують експерти. (21.11.2019)

Вибух міни призвів до загибелі дев'ятьох дітей, які йшли до школи в Афганістані. З початку року у країні загинули або були поранені понад вісім тисяч цивільних осіб. (02.11.2019)

У країнах Центральної та Західної Африки майже два мільйони дітей не відвідують школу. Освітні заклади закриті через спалахи насильства, кажуть у ЮНІСЕФ. (23.08.2019)

У Донецькій області троє дітей загинули в результаті підриву міни поблизу Горлівки. Ще один неповнолітній потерпілий опинився в тяжкому стані в лікарні. (30.09.2018)

У близько половині цих випадків діти були вбиті чи травмовані внаслідок авіаудаірів чи дії протипіхотних чи міноментних мін. У цілому застосуванням насильства проти дітей вважаються вбивства, каліцтва, сексуальне насильство, викрадення, відмова у наданні гуманітарної допомоги, рекрутування для участі у бойових діях та атаки на школи і лікарні.

В ЮНІСЕФ також відзначили, що кількість країн, в яких зараз точаться бойові дії, є найбільшою за останні три десятиліття. Країнами, де діти наражаються на найбільший ризик, у ЮНІСЕФ назвали Сирію, Ємен та Афганістан.

"Конфлікти у всьому світі тривають довше, призводять до більшого кровопролиття та більшої кількості жертв серед дітей", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Хенріетта Фор. При цьому, за її словами, набагато більше випадків насильства проти дітей залишаються незадокументованими.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року Україна опинилася на п'ятому місці у рейтингу країн з найвищою кількістю жертв від наземних мін та вибухових пристроїв. За рік від них загинуло або отримало поранення 325 осіб. Загалом протягом 2018 року в світі від мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 6897 людей. Більшість жертв - мирні жителі, з яких понад половина - діти.

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