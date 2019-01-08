 Юнкер вимагає від Румунії ″жодних компромісів″ у боротьбі з корупцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Юнкер вимагає від Румунії "жодних компромісів" у боротьбі з корупцією

Очільниця уряду Румунії Віоріке Денчіле запевнила, що країна готова до головування в ЄС. Урочиста церемонія з нагоди початку головування в Бухаресті супроводжувалася антиурядовим протестом.

Жан-Клод Юнкер і Віоріка Денчіле (фото з архіву)

Жан-Клод Юнкер і Віоріка Денчіле (фото з архіву)

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вимагає від влади Румунії безкомпромісного ставлення до корупції. Заява пролунала під час урочистої церемонії з нагоди початку піврічного головування країни в Раді Європейського Союзу, що відбулася ввечері у четвер, 10 січня, в Бухаресті.

"Євросоюз заснований на компромісах. Але коли йдеться про права людини, коли йдеться про верховенство права, про повагу до верховенства права, коли йдеться про боротьбу з корупцією, то тут компроміси неможливі", - заявив Юнкер, цитує агенція AFP. Президент Європейської Ради Дональд Туск своєю чергою у промові зазначив, що Румунія може стати "як хорошим прикладом, так і поганим застереженням". Він закликав тих, хто відстоює європейські цінності, продовжувати боротьбу.  

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Наприкінці минулого року Жан-Клод Юнкер висловлював сумніви у тому, що уряд Румунії готовий до головування в Європейському Союзі. Брюссель закидає урядові у Бухаресті брак рішучості у боротьбі з корупцією. Зокрема, найбільшу критику викликають плани влади Румунії амністувати корупціонерів: як чиновників, так і політиків. Також у ЄС висловлюють занепокоєння щодо можливого зменшення рівня незалежності судової гілки влади в Румунії після реформи органів юстиції.

Водночас прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле під час урочистої церемонії висловила переконання, що країна добре підготовлена, аби займатися важливими справами і "виробляти консенсус на європейському рівні", цитує агентство Reuters. 

Урочистий захід у Бухаресті супроводжувався акцією протесту. Близько 800 мітингарів під прапорами Румунії та ЄС перед будівлею, де проходила церемонія, вимагали відставки соціал-демократичного уряду Віоріки Денчіле. "Ми прагнемо ЄС, а не диктатури", - вигукували демонстранти, вказуючи на послаблення боротьби з корупцією в країні.

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