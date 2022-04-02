Конкурент українського сала: як готують легендарне італійське сало (30.12.2022)

На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту - сала. Прикрашає воно святковий стіл і в Італії. Лардо ді Колонната - найвідоміше у світі італійське сало. Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність його приготування?