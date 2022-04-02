Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮНЕСКО".

ЮНЕСКО (англійською: UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) є міжнародною організацією, однією із 17 спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй. ЮНЕСКО опікується питаннями освіти, науки та культури. Її штаб-квартира розташована в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО 02.04.2022

Список пошкоджених війною в Україні об'єктів містить 29 релігійних споруд, 16 історичних місць, чотири музеї і чотири пам'ятники, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, список неповний, визнають у самій організації.

Як рятують від війни культурну спадщину України (25.03.2022) 27.03.2022

Російські ракети - це загроза не лише життю мирних мешканців, але й українським об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також незліченним історичним пам'яткам на кшталт церков, музеїв, галерей та меморіалів. Як захистити культурну спадщину від війни?

Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу 28.01.2022

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.

Конкурент українського сала: як готують легендарне італійське сало (30.12.2022) 30.12.2021

На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту - сала. Прикрашає воно святковий стіл і в Італії. Лардо ді Колонната - найвідоміше у світі італійське сало. Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність його приготування?
ЮНЕСКО закликає талібів в Афганістані дозволити дівчатам відвідувати середню школу

ЮНЕСКО закликає талібів в Афганістані дозволити дівчатам відвідувати середню школу 18.09.2021

Якщо дівчатам і надалі заборонятимуть відвідувати середню школу в Афганістані, це буде вагомим порушенням основоположного права на освіту, заявили в ЮНЕСКО.
Євген Клопотенко: Я б обклеїв усе посольство борщем (відео)

Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео) 30.08.2021

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 

З 1 вересня сосисок в школах не буде - Євген Клопотенко в інтерв'ю DW (27.08.2021) 27.08.2021

З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 

Українська мова залунала для туристів у Потсдамі (10.08.2021) 10.08.2021

Українські туристи у Німеччині тепер можуть насолодитися екскурсією у палаці Сансусі в Потсдамі за допомогою аудіогіда українською мовою. Слухайте, як це звучить, і дивіться, чому це важливо!
Нові об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО

Нові об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО 30.07.2021

Список Світової спадщини ЮНЕСКО цими днями поповнився багатьма новими об'єктами з усього світу. Деякі з історичних та культурних пам'яток - у добірці DW.
Як нові об'єкти потрапили до Світової спадщини ЮНЕСКО (фото)

Як нові об'єкти потрапили до Світової спадщини ЮНЕСКО (фото) 29.07.2021

Список Світової спадщини ЮНЕСКО цими днями поповнився багатьма новими об'єктами з усього світу. Деякі з історичних та культурних пам'яток - у добірці DW.
Нижньогерманський Лімес внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Нижньогерманський Лімес внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 27.07.2021

Рештки давньоримського оборонного комплексу Нижньогерманський Лімес довжиною 385 кілометрів, що простягається від нідерландського Катвейка до німецького Бад-Брайзіга, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Три курортних міста Німеччини включили до Світової спадщини ЮНЕСКО

Три курортних міста Німеччини включили до Світової спадщини ЮНЕСКО 24.07.2021

Баден-Баден, Бад-Емс та Бад-Кісінген відтепер належать до Світової спадщини ЮНЕСКО як одні з найвідоміших курортних міст Європи. Також до цього списку потрапили вісім інших відомих у Європі міст-купалень.
ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці

ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці 22.07.2021

Завдяки забороні круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни в ЮНЕСКО вирішили не включати Венецію в список об'єктів Світової спадщини в небезпеці.
Ліверпуль втратив статус пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО

Ліверпуль втратив статус пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО 21.07.2021

Через масштабні будівельні проєкти історичний портовий район Ліверпуля втратив престижний статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Десять природних див у Німеччині

Десять природних див у Німеччині 19.05.2021

У Німеччині є природні ландшафти, про які багато хто навіть не здогадується: дивовижні скелі, бірюзові озера та казкові гроти. DW представляє добірку найкрасивіших куточків німецької природи.
Інші статті