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ЮНЕСКО - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮНЕСКО".
ЮНЕСКО (англійською: UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) є міжнародною організацією, однією із 17 спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй. ЮНЕСКО опікується питаннями освіти, науки та культури. Її штаб-квартира розташована в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російські ракети - це загроза не лише життю мирних мешканців, але й українським об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також незліченним історичним пам'яткам на кшталт церков, музеїв, галерей та меморіалів. Як захистити культурну спадщину від війни?
На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту - сала. Прикрашає воно святковий стіл і в Італії. Лардо ді Колонната - найвідоміше у світі італійське сало. Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність його приготування?
З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.