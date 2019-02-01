Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

2 лютого спливає термін ультиматуму, який Сполучені Штати висунули Росії, коли вимагали від неї впродовж 60 днів повернутись до виконання зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). У Вашингтоні вважають, що РФ порушила договір, коли створила крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Якщо Москва не відреагує на вимоги Вашингтона, Білий дім погрожує зупинкою дії договору. DW - про те, що треба знати про ДРСМД.

Як з'явився договір про роззброєння

У середині 1970-х років СРСР почав розміщувати на своїй території ракети середньої дальності SS-20, які могли бути оснащені ядерними боєголовками. У відповідь на це американці із погодженням з НАТО з 1983 року почали розгортати ракети Pershing-2 на території Бельгії, Великобританії, Італії та Німеччини. Озброєння в Європі викликало у Німеччині масові акції протесту - найбільші у післявоєнній історії.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року під час радянсько-американської зустрічі на вищому рівні у Вашингтоні.

Про що йдеться в договорі

У договорі про роззброєння йдеться про повну ліквідацію впродовж трьох років усіх ракет наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів. Крилаті ракети морського і повітряного базування, які потрапляли у діапазон дальності від 500 до 5500 кілометрів, залишились за рамками цього документа. З метою контролю за дотриманням договору - утилізацією систем озброєння та відповідної інфраструктури - кожній стороні було надане право для проведення інспекцій.

Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність свого виходу.

Чому ракети середньої дальності небезпечні

У порівнянні з міжконтинентальними ракетами з ядерними боєголовками ракети середньої дальності здатні долетіти до цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватись до удару та відбити його. Крім того, ракети середньої дальності мобільні, їх перевозять на спеціальній військовій техніці.

Ракети Pershing-2

Якщо той, на кого спрямований ракетний удар, не знає точного місця, звідки він завдаватиметься, це додатково ускладнює оборону. Небезпека таких ракет у тому, що за лічені хвилини вони можуть перетворити Європу на пустелю.Тому міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала ДРСМД ключовим елементом європейської безпеки.

Чому США хочуть розірвати договір

Росія вже кілька років має понад 16 крилатих ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО). Американці та їхні союзники в НАТО вважають це порушенням договору про РСМД оскільки ці ракети, оснащені ядерними боєголовками, мають радіус дії від 500 км.

Однак російська сторона стверджує, що їхній радіус не перевищує 480 км, що не суперечить умовам договору. Західні експерти в галузі озброєння та фахівці інституту SIPRI, зважаючи на технічні характеристики, говорять про радіус дії 2500 кілометрів. Однак офіційного підтвердження цьому немає, як і немає підтвердження заявам російської сторони.

Що відбудеться, якщо США вийдуть з договору

Дональд Трамп висунув Росії ультиматум і пригрозив вийти з ДРСМД. Строк ультиматуму спливає 2 лютого. Якщо США таки вийдуть з угоди, то існує кілька варіантів розвитку подій. Москва й Вашингтон проводять перемовини про нову угоду. Для цього потрібно чітко визначити, які характеристики мають нові російські крилаті ракети.

Інший, більш малоймовірний варіант - Китай та Північна Корея також стають учасниками переговорів про підписання глобального договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Ще один варіант: договір припиняється повністю, і в цьому випадку США продовжують гонку озброєнь, котру можна порівняти з тією, що відбувалась у 1980-х роках. І розташовують свої ракети середньої дальності в Європі. Знаючи Трампа, не важко передбачити, що платитимуть за ці системи озброєнь європейці.