Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:25 Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу

00:29 Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном

12:42 Росія: що страшніше - коронавірус чи горілка?

17:36 Греція: Китай скуповує рештки грецької економіки?

22:21 Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dQ3j