 Що страшніше - коронавірус чи горілка? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2020

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Політика й суспільство

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання?

Споживання алкоголю в часи коронавірусу зросло (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:25 Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу

00:29 Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном

12:42 Росія: що страшніше - коронавірус чи горілка?

17:36 Греція: Китай скуповує рештки грецької економіки?

22:21 Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dQ3j

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