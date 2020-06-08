Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання?
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
06:25 Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу
00:29 Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном
12:42 Росія: що страшніше - коронавірус чи горілка?
17:36 Греція: Китай скуповує рештки грецької економіки?
22:21 Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dQ3j
Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі. (02.06.2020)
Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)