 Що робити з гомофобним містом-побратимом? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.07.2020

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Європа

Що робити з гомофобним містом-побратимом?

Польське місто Пулави через гомофобну резолюцію втратило тепер кілька міст-побратимів. Зв'язок розриває нідерландський Ньївегейн. Німецький Штендаль ухвалив інше рішення. Яке саме? І як поставилися до ситуації в Україні?

Давiд, мешканець міста Пулави, позує для фотопроєкту Бартошевського

Давiд, мешканець міста Пулави, позує для фотопроєкту Бартошевського

У східнопольському місті Пулави із п'ятдесятитисячним населенням досі плекали побратимські контакти з містами від Атлантики і до Чорного моря - серед партнерів польського міста, зокрема, і українська Боярка Києво-Святошинського району і Дубляни, що на Жовківщині Львівської області. Загалом, ця польська громада, як свідчить секція "міжнародної співпраці" на офіційному сайті, дружила із сімома містами - чотири з ЄС, два в Україні і одне місто у Білорусі.

Однак ці дані вже застаріли: цього місяця міська рада нідерландського Ньївегейна, що поблизу Утрехта, проголосувала за припинення партнерства. Французьке місто Дуе у північному регіоні О-де-Франс, зробило це ще на початку року.

80 гомофобних резолюцій

Причина похолодання відносин не нова, їй більше року. У травні 2019-го міська рада міста Пулави ухвалила резолюцію під назвою "Щодо запобігання пропаганді ідеології субкультури ЛГБТ у місті Пулави". Документ був направлений проти "ранньої сексуалізації польських дітей та юнацтва" у школах та проти "гомопропаганди" і посилався на "тисячолітню традицію християнства у Польщі".

Зі схожими резолюціями виступили й інші міста та громади, де у муніципальній владі більшість має націонал-консервативна панівна партія Право і Справедливість (ПіС). Після появи близько 80 подібних резолюцій, минулого грудня висловитися з приводу неприпустимості підбурювання до гомофобії довелося вже Європейському парламенту.

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У нідерландському Ньївегейні місцевий політик Марко Дікстра з ліберальної Народної партії за свободу і демократію (VVD) прем'єрміністра Марка Рютте вирішив припинити співпрацю з польською стороною. "Після таких гомофобних висловлювань ми мусили надіслати сигнал тамтешнім політикам, а також і ЛГБТ-спільноті. Подібна резолюція для нашого "веселкового" міста - перехід червоної лінії", - зазначив Дікстра у коментарі Deutsche Welle. Мерія Ньївегейна додала, що поляки проігнорували прохання прямо поговорити на болючу тему. Хоча партнерство між двома містами і так стагнувало вже багато років.

Нідерландці так гучно "грюкнули дверима", що почули це й у Польщі. Депутат від ПіС Пшемислав Чарнек заявив про "скандал". Він же підтримував кандидата від ПіС Анджея Дуду на останніх президентських виборах. Через зневажливі коментарі депутата у бік ЛГБТ-громади, всю кампанію Дуди на Заході критикували за гомофобну тональність. Зрештою, Чарнек заявив, що "зони вільні від ЛГБТ" - вигадка Сташевського, який паплюжить імідж Польщі і має за це відповідати перед законом.

Чарнек має на увазі документаліста та активіста за права ЛГБТ Бартоша Сташевського, який присвятив гомофобним резолюціям мистецький проєкт: розвісив перед в'їздом до міст, що ухвалили гомофобні резолюції, таблички з написом "Зона, вільна від ЛГБТ" і попросив місцевих представників ЛГБТ-спільноти спозувати на тлі табличок для фотозйомки. "Ніколи б не подумав, що така хвиля накотить. Максимум, гадав, що викличу дискусію у соцмережах", - розповів згодом автор в інтерв'ю газеті The New York Times. 

Великий ефект маленької таблички

На Сташевського завели справу за адміністративне правопорушення через самовільне розвішування табличок у громадських місцях. У справі зараз понад 100 сторінок. "Це реальність партії Право і Справедливість", - прокоментував Сташевський у соцмережах.

Бартош Сташевський

Бартош Сташевський

Рішення нідерландського Ньївегейна про припинення партнерства він вітає. "Маю відчуття, що це єдиний спосіб подіяти на ці міста. Я чув, що іншим містам ухвалювати резолюції проти "ЛГБТ-ідеології" не з руки через страх недорахуватися міст-партнерів", - сказав він Deutsche Welle.

Що кажуть німецькі партнери

У німецькому ганзейському місті Штендаль у Саксонії-Ангальт про гомофобну резолюцію партнерів з Польщі дізналися лише у лютому та й то завдяки фотопроєктові Сташевського. "Почали вивчати це питання і з'ясували, що таблички там були встановлені тільки на час зйомок фотопроєкту, а відтак вони зникли", - каже речник мерії Штендаля Філіп Крюґер (Philipp Krüger) і охарактеризовує відносини з польським містом-побратимом як "дуже і дуже жваві". Мовляв, регулярно проводять обміни делегаціями спілок, учнів та спортивних груп. Цього року цьому завадила пандемія коронавірусу.

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Крюґер припускає, що під час нової зустрічі з польськими гостями гарячих дебатів не уникнути. "Думаю, що це набагато корисніше, ніж сказати, що, мовляв, не хочемо вас більше знати", - пояснює він у розмові з Deutsche Welle. Резолюцію вже переклали німецькою і завірили у нотаріуса. У Польщі пояснюють, що стосується вона головно шкільництва. Німецька ж сторона свою позицію до польських партнерів неодноразово доносила, у тому числі під час прямих контактів між міськими головами.

Тож у Штендалі на початку липня вирішили побратимство міст не припиняти, а у постанові зазначили, що "наше партнерство має ґрунтуватися на цінностях Європейської конвенції з прав людини", яка, як відомо, суворо виключає будь-яку дискримінацію, у тому числі і за сексуальною ознакою.

А що говорять в Україні

На сайті міськради Боярки у розділі "Міста побратими" міститься інформація і про польське місто Пулави. З офіційних документів випливає, що Боярка співпрацює з цим містом з початку 2000-их років. Чи не щороку українська делегація їздить до Пулави на стажування та обмін досвідом. Міський голова Боярки Олександр Зарубін дуже цінує побратимство з польським містом і тому не збирається відмовлятись від нього навіть попри скандал з резолюцію "Щодо запобігання пропаганді ідеології субкультури ЛГБТ у місті Пулави".

"Ми нічого не збираємося переглядати з Пулавою. Вважаю, що кожна громада має визначатися сама щодо їх поглядів. Ми ні за, ні проти. Це їхнє рішення. Нас у співпраці цікавить зовсім інше: культура, обмін досвідом у комунальній сфері, надання послуг населенню. Рішення Пулави ніяк не впливатимуть на нашу подальшу співпрацю", - сказав DW Міськ Олександр Зарубін.

Інше українське місто–побратим Пулави - містечко Дубляни Львівської області - поки що не визначилося зі своєю позицією щодо цього питання. Міський голова Дублян обіцяє винести питання про побратимство з польським містом Пулави на найближчу сесію міськради у серпні.

"Ми навіть і не знали щодо цього скандалу з нашим містом-побратимом. Але не я сам вирішую щодо нашої подальшої співпраці. Хай депутати вирішують", - сказав міський голова Дублян Василь Попович. За його словами, у Пулавах щороку відпочивають у таборах українські школярі з Дублян, а також туди регулярно їздять виступати дублянські фольклорні ансамблі.

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Докладно

Давiд, мешканець міста Пулави, позує для фотопроєкту Бартошевського

Що робити з гомофобним містом-побратимом?

Польське місто Пулави через ухвалення гомофобної резолюції недорахувалося тепер міст-побратимів.  

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